AQUATECH و DATAVOLT توقعان مذكرة تفاهم للتعاون والخدمات في مجال تكنولوجيا تبريد المياه وإعادة التدوير

بيون، الهند، 12 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- وقعت Aquatech Systems Asia Pvt. Ltd. في بيون، الهند، وشركة DataVolt Information Technology (DataVolt) في الرياض، المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم (MOU) للتعاون والخدمات في مجال تكنولوجيا تبريد المياه وإعادة التدوير. تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون مباشرة بعد قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي بالهند، كجزء من مبادرة لتعزيز الروابط بين الهند والمملكة العربية السعودية.

بموجب مذكرة التفاهم هذه، تشرع Aquatech وDataVolt في تحالف استراتيجي لتصميم وبناء وتشغيل أحدث مراكز البيانات المستدامة. سيتم تجهيز مراكز البيانات هذه بأنظمة تبريد عالية الكفاءة مصممة خصيصًا للمتطلبات المتطورة لتكنولوجيا الحوسبة الحديثة مع السعي لتقليل إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2). يلتزم الطرفان التزامًا عميقًا بتطوير تقنيات التبريد وإعادة استخدام المياه، ودمج حلول التبريد المستدامة التي تستفيد من تجربتهما المشتركة.

Aquatech هي شركة عالمية رائدة في حلول تبريد ومعالجة المياه لمراكز البيانات وتجلب خبرتها الواسعة إلى الطاولة لدعم هذا العمل الرائد مع DataVolt. ستجلب Aquatech و DataVolt معًا خبرة لا مثيل لها لمساعدة أكبر الشركات السحابية في العالم على العمل بأقل بصمة كربونية وتحقيق مستويات جديدة من الاستدامة والكفاءة.

وقال Venkee Sharma، الرئيس التنفيذي لشركة Aquatech: "من خلال مذكرة التفاهم هذه، نقوم بتطوير التكنولوجيا المتطورة وتعزيز علاقات أقوى بين الهند والمملكة العربية السعودية". وأكمل: "معًا، سنعيد تحديد معايير استدامة مراكز البيانات والابتكار، ووضع معيار للصناعة".

تعمل DataVolt على تطوير وتشغيل مراكز بيانات جاهزة للمستقبل ومبتكرة وواعية بيئيًا لعالم متصل. كجزء من مجموعة Vision Invest، تتمتع DataVolt بخبرة واسعة في تطوير وتشغيل الطاقة المتجددة والتبريد ومعالجة المياه وإعادة استخدام البنية التحتية الحيوية. تدمج DataVolt التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة في مراكز البيانات الخاصة بها، مما يضمن عمليات تبريد فعالة مع الحفاظ على موارد المياه الثمينة.

"من خلال هذا التحالف الاستراتيجي مع Aquatech، تستعد DataVolt لإحداث ثورة في صناعة مراكز البيانات. قال Rajit Nanda، الرئيس التنفيذي لشركة DataVolt: "نحن ملتزمون بريادة الحلول المستدامة التي لا تدفع الكفاءة فحسب، بل تعطي الأولوية أيضًا للإشراف البيئي".

وتلتزم الشركتان معًا بدمج التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة لتقديم عمليات تبريد فعالة مع الحفاظ على مواردنا المائية التي لا تقدر بثمن.

نبذة عن Aquatech

في Aquatech، نتصدى لتحديات ندرة المياه وتعقيدها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة والتمويل لتقديم حلول شاملة تقلل من انبعاثات الكربون والمياه المعاد تدويرها. بصفتنا مزودًا عالميًا رائدًا لحلول تكنولوجيا معالجة المياه، فإننا نساعد الشركات الأكثر شهرة في العالم على تحقيق أهدافها المستدامة والتشغيلية من خلال تنفيذ مناهج مبتكرة لإعادة استخدام المياه وتحلية المياه والحد الأدنى من التصريف السائل الصفري واستعادة المعادن المهمة. يحفز عملنا الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة ويظهر التزامنا بمعالجة دور المياه في التكيف مع المناخ. اعرف المزيد على www.aquatech.com/ .

نبذة عن DataVolt

مع وجود يمتد إلى الرياض ودبي وجوهانسبرغ وكاليفورنيا، تعد DataVolt الشريك الموثوق به في تطوير وتشغيل مراكز بيانات جاهزة للمستقبل ومبتكرة وواعية بيئيًا لعالم متصل. DataVolt هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Vision Invest، وهي شركة قابضة سعودية رائدة في مجال التنمية والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الحيوية في طليعة شراكات القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. قامت Vision Invest group بتطوير وامتلاك وتشغيل أكثر من 95 مليار دولار أمريكي من أصول البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر والتبريد ومعالجة المياه وإعادة استخدامها. اعرف المزيد على https://data-volt.com/ .

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