ARCHIPELAGO تحقق إنجازاً كبيراً بتوقيعها عقداً مع ASTON HOTEL & RESIDENCES في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية

Above: Signing Between Archipelago and Knowledge Economic City in Madinah

جاكرتا، إندونيسيا، 5 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- في حفل أقيم في المدينة المنورة، تم اختيار Archipelago كواحدة من خمس سلاسل فندقية عالمية سيتم اختيارها لوضع العلامات التجارية وتشغيل فنادق وشقق فندقية في جادة العالم الإسلامي (IWD) المرتقبة في مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC)، وهو مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 6.8 مليون متر مربع في المدينة المنورة. باعتبارها واحدة من المطورين الرئيسيين في المملكة العربية السعودية، تقدم مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) أكثر من 18000 غرفة ضيافة من شأنها تعزيز أهمية المدينة المنورة في صناعة السفر من خلال تحسين عروضها السياحية وقدرتها الاستيعابية وتجربة الحجاج، وجميعها عناصر رئيسية في رؤية المملكة 2030.

سيتألف فندق Aston Hotel & Residences في مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) من 519 غرفة فندقية و130 شقة فندقية داخل جادة العالم الإسلامي في مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) وسيتم افتتاحه في عام 2027. تهدف هذه المنطقة إلى تحقيق أقصى استفادة من قربها من محطة قطار الحرمين التي تربط المدينة المنورة بمكة المكرمة وجدة بالقطار السريع، وتوفر خدمات متكاملة للحجاج والزوار من ثقافات العالم الإسلامي المتعددة. وسوف تعكس هذه الثقافات في المرافق والخدمات المقدمة بما في ذلك الفنادق والمتاجر والمطاعم ومنافذ الترفيه والعيادات الطبية وخدمات الدعم الأخرى.

تُعد Archipelago أكبر مشغل للفنادق المملوكة للقطاع الخاص في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة رئيسية لسفر الحجاج ومنطقة معروفة على نطاق واسع بأنها منطقة ذات نمو مرتفع للسياحة الخارجية بشكل عام. تُعد علامتها التجارية Aston هي العلامة التجارية الفندقية الرائدة في إندونيسيا بتاريخها الذي يمتد لأكثر من 27 عاماً في هذا السوق.

"لا يمكن المبالغة في أهمية إندونيسيا كسوق مصدر للسياحة للمدينة المنورة ومكة المكرمة والمملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. مع وجود أكثر من 50% من سكان إندونيسيا تحت سن الثلاثين من العمر، وتنامي الطبقة الوسطى، والتحسينات المستمرة في النقل الجوي، والتأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي، تتمتع إندونيسيا بأكبر قدرة على النمو الخارجي والسفر من أجل الحج أكثر من أي دولة إسلامية أخرى. تحتل المدينة المنورة مكانة خاصة في قلب كل مسلم، وبالتالي فإن مكانتها الدينية وتاريخها العريق، يضمنان لها إمكانات السياحة التراثية والطبية والمعرفية والدينية التي لا حدود لها. نحن نعلم أن هذا الإعلان سيخلق الكثير من الإثارة في قطاع السفر في إندونيسيا وسيكون هناك ترقب كبير بين ملايين الأعضاء والعملاء الإندونيسيين لزيارة فنادق Aston في المدينة المنورة"، كما قال جيرارد بيرن، المدير العام، .Archipelago

وتعليقاً على ذلك قال جون فلود، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة " :Archipelago نحن نتشرف ونفخر بشراكتنا مع مدينة المعرفة الاقتصادية في جلب فنادق Aston Hotels إلى جادة العالم الإسلامي وأن تكون أول مرة لنا في المدينة المنورة. تعتبر مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) مشروعًا حيويًا من حيث تنويع اقتصاد المدينة المنورة وخلق وجهة توفر تجربة شاملة حقًا للمسافرين، مع الاحتفاء بالتراث والثقافة والهوية الدينية للمدينة المنورة. نتطلع إلى العمل مع مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) على هذا المشروع المحوري ودعم التحول المستمر في قطاع السياحة في البلاد".

قال أمين شاكر، رئيس شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC): "نحن متحمسون للإعلان عن تعاوننا الاستراتيجي مع Archipelago، وهو ما يمثل إنجازاً هاماً لمدينة المعرفة الاقتصادية (KEC). وهي شهادة على قيمنا المشتركة المتمثلة في التميز والابتكار وتقديم تجارب استثنائية للضيوف". "بفضل الدعم المذهل والمستمر من سمو الأمير سلمان بن سلطان، تتيح لنا هذه العلاقة مع Archipelago وضع معايير جديدة للضيافة في المدينة المنورة وستساهم في تحقيق أهداف التنمية في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030."

وأضاف محمد المبارك، الرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة الاقتصادية (KEC): "إنه لمن دواعي سروري أن نشارك تعاوننا مع شركة Archipelago في تقديم فنادق جديدة تحمل علامة Aston Hotel & Residences في مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC). ويشكل طرح هذه العقارات خطوة محورية إلى الأمام في مهمتنا الرامية إلى تنمية المشاريع القائمة على التكنولوجيا والمعرفة في المدينة المنورة وتقديم تجارب ضيافة لا مثيل لها للمقيمين والزوار في جميع القطاعات."

للحصول على معلومات عن Archipelago، يرجى زيارة www.archipelagohotels.com

للحصول على معلومات حول مدينة المعرفة الاقتصادية ((KEC، يرجى زيارة www.madinahkec.com

--النهاية--

نبذة عن Archipelago

Archipelago هي أكبر مجموعة إدارة فنادق مملوكة للقطاع الخاص في جنوب شرق آسيا، حيث تضم أكثر من 55000 غرفة جاهزة وقيد التطوير في أكثر من 200 موقع في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية. في دول مجلس التعاون الخليجي، تُعدّ شركة Archipelago شريكاً استراتيجياً طويل الأمد لشركة Maison Privee، الشركة الرائدة في مجال إدارة إيجارات العطلات في المنطقة. كما ستفتح أول فندقين لها في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 2026. توفر الشركة حلول الضيافة والتكنولوجيا المتقدمة للفنادق والمنتجعات والمساكن ذات العلامات التجارية من خلال 13 علامة تجارية مملوكة لها حائزة على جوائز، وهي Aston وAston Collection وHuxley وAvanika وFour Corners وThe Alana وfavehotel وHarper وQuest Hotels وHotel Neo وKamuela وNordic وبدعم من Archipelago. تتوزع هذه العلامات التجارية في قطاعات سوق مختلفة، بدءًا من الفنادق الاقتصادية إلى الفنادق الفاخرة والمنتجعات والمساكن ذات العلامات التجارية. وقد كان تركيزها المتسق على التكنولوجيا والأنظمة إلى جانب مرونتها وانسيابيتها كشركة مستقلة وتنوع علاماتها التجارية الفندقية عوامل رئيسية في نجاحها وتوسعها في قطاع الفنادق.

نبذة عن مدينة المعرفة الاقتصادية

مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) هي إحدى المدن الاقتصادية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص استثنائية للاستثمار. كما تهدف إلى تحفيز إنشاء مناطق تجارية مبتكرة والمساهمة في وضع المملكة بين الاقتصادات الرائدة في العالم. شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) مدرجة كشركة مساهمة في البورصة السعودية (Tadawul).

تقع مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) في موقع استراتيجي داخل الحدود الحضرية للمدينة المنورة، وتبعد 5 كيلومترات فقط عن المسجد النبوي الشريف، كما أنها متصلة بشبكات النقل الرئيسية، بما في ذلك طريق الملك عبد العزيز ومحطة قطار الحرمين السريع ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي. صُممت المدينة لتكون مشروعاً حضرياً ذكياً يركز على الاستدامة ويضم مساحات خضراء وبنية تحتية متطورة ومرافق تعليمية ورعاية صحية متقدمة.

تلعب مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) دورًا حيويًا في دعم رؤية السعودية 2030، حيث تتماشى مع برامج مثل برنامج تجربة الحجاج، وجودة الحياة، والإسكان، وتنمية القدرات البشرية. توفر المدينة أسلوب حياة حضري متكامل، حيث تمزج بين جودة المعيشة وفرص الاستثمار المربحة. تشمل عروضها مشاريع سكنية وتجارية ورعاية صحية وتعليمية متنوعة تلبي احتياجات المجتمع وتعكس النمو الاقتصادي السريع في المملكة.

تلتزم مدينة المعرفة الاقتصادية برؤيتها بأن تصبح بوابة المدينة المنورة الاقتصادية للمستقبل، وتلتزم بتقديم تجربة فريدة من نوعها لسكانها وزوارها، وتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها، والاستفادة من التقنيات المتقدمة والممارسات الصديقة للبيئة في جميع جوانب التطوير والعمليات.

نبذة عن جادة العالم الإسلامي

جادة العالم الإسلامي (IWD) هي مشروع بارز يقع في موقع استراتيجي في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة المعرفة الاقتصادية، بجوار محطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة. يمتد المشروع على مساحة مليون متر مربع، وصُمم ليتماشى مع برنامجين رئيسيين من برامج رؤية السعودية 2030: برنامج تجربة الحجاج وبرنامج جودة الحياة.

تهدف جادة العالم الإسلامي (IWD) إلى دعم برنامج تجربة الحجاج من خلال تعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين والسياح من خلال الضيافة والخدمات عالية الجودة، وسهولة الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإثراء رحلتهم الدينية والثقافية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم برنامج جودة الحياة من خلال توفير مراكز حضرية نابضة بالحياة ومرافق ترفيهية عائلية وعروض حية ومسارح ومعارض ومهرجانات.

تشمل الأهداف الرئيسية للمشروع تطوير أماكن إقامة دائمة ومرافق ضيافة وخدمات دعم شاملة مثل مركز استقبال الزوار، وساحات ثقافية واجتماعية، ومنافذ بيع بالتجزئة متنوعة، وعيادات، وممرات للمشاة، ومساحات خضراء، ومناطق للفعاليات، ومتحف تفاعلي للسيرة النبوية. يستلهم التصميم المعماري للمنطقة من التراث الإسلامي، ويحاكي أنماطاً من مختلف البلدان الإسلامية لخلق تجربة ثقافية وجمالية فريدة من نوعها.

عند اكتمالها، ستضم جادة العالم الإسلامي (IWD) حوالي 18000 غرفة فندقية مما يعالج النقص في أماكن الإقامة في المدينة المنورة ويحقق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تجربة الحجاج. وسيلبي المشروع أيضاً هدف المملكة الطموح المتمثل في زيادة عدد الحجاج والمعتمرين والسياح إلى 30 مليون حاج ومعتمر وسائح سنوياً. تستعد جادة العالم الإسلامي (IWD) التي ترتبط بخيارات نقل صديقة للبيئة لتصبح مركزاً حيوياً يجمع بين التجارب الدينية والثقافية والترفيهية في المدينة المنورة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2571977/Archipelago_Knowledge_Economic_City_Madinah.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2310078/ARCHIPELAGO_Logo.jpg