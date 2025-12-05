شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وشركة ARCHIPELAGO INTERNATIONAL يوقّعان اتفاقية مشروع مشترك تاريخية في المملكة العربية السعودية

وقّعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وشركة Archipelago International اتفاقية مشروع مشترك إستراتيجية تاريخية في المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية، لإنشاء شركة جديدة لإدارة الضيافة، وتطوير علامة فندقية تركز على السعودية، وإطلاق أول مشروع بحجم غير مسبوق.

Archipelago and KEC Strategic Joint Venture Signing Ceremony

المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية, 5 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC)، المطوّر الرئيسي الرائد المُدرج في البورصة والخاضع لتنظيم هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة والمساهِم في التحول العمراني والاقتصادي في المدينة المنورة، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك إستراتيجية مع Archipelago International لتأسيس شركة لإدارة الضيافة مقرّها المدينة المنورة بحصص متساوية بين الطرفين.

تهدف الشراكة الجديدة إلى تأسيس شركة متخصصة لإدارة الضيافة، وتطوير علامة فندقية سعودية، وتنفيذ أول مشروع في المدينة المنورة ضمن التوسع الأكبر لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية في قطاع الضيافة في المملكة.

يعكس المشروع المشترك التزام مدينة المعرفة الاقتصادية بتعزيز مكانتها كمنصة استثمارية متكاملة عبر الشراكات مع روّاد عالميين، مع تطوير نماذج تشغيلية قابلة للتوسع وتُحقّق قيمة اقتصادية مستدامة. ستعمل الشركة الجديدة ضمن حوكمة تشغيلية موحدة وتكليف واضح بإدارة وتشغيل الفنادق وأصول الضيافة داخل وِجهات شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، مع إمكانية توسيع خدماتها إلى مواقع إضافية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية خلال المراحل المستقبلية.

إطلاق أحد أكبر مشاريع التطوير الفندقية في المدينة المنورة: 2,500 غرفة فندقية

إن المشروع الأول ضمن هذا المشروع المشترك يمثل محطة بارزة في مشهد الضيافة المحلي، حيث يتضمن تطوير فندق يضم نحو 2,500 غرفة فندقية، وهو واحد من أكبر الأصول الفندقية التي أطلقتها شركة مدينة المعرفة الاقتصادية على الإطلاق، ومن أهم مشاريع الضيافة الجديدة التي تدخل السوق السعودي. لقد صُممَ مشروع التطوير هذا ليكون منصة الإطلاق لعلامة فندقية سعودية جديدة، مستوحاة من الهوية الوطنية والروح الثقافية للمدينة المنورة. وبما أن العلامة صُممت للتوسع، فقد نُظِّمَ هيكلها للنمو المستقبلي من خلال نماذج الامتياز والإدارة في جميع أنحاء المملكة، لدعم جهود التنويع الأوسع في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية. سيعمل المشروع وفق نموذج موحد لإدارة الفنادق يركز على الكفاءة التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتمكين الكفاءات الوطنية عبر النطاق الكامل للعمليات الفندقية، مما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة داخل القطاع.

للحصول على صورة عالية الدقة: انقر هنا

نبذة عن مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC)

مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) هي شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وتعمل تحت إشراف هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة (ECZA). وفقًا لخطة رئيسية تغطي مساحة 6.8 مليون متر مربع داخل حدود المدينة المنورة المقدسة، فإن مدينة المعرفة الاقتصادية تطور وجهات عصرية متكاملة بالكامل تجمع بين العناصر السكنية والتجارية والثقافية والترفيهية، لتحويل المدينة إلى محور عالمي لأسلوب الحياة.

بموقعها الإستراتيجي قُرب المسجد النبوي الشريف ومحطة قطار الحرمين الشريفين السريع ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، تلعب مدينة المعرفة الاقتصادية دورًا محوريًا في دعم رؤية السعودية 2030 من خلال التوافق مع برامج مثل برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

نبذة عن Archipelago

تجلب شركة Archipelago، ومقرها الرئيسي في جاكرتا، بإندونيسيا، عقودًا من الخبرة التشغيلية في أسواق متعددة، من خلال تطوير علامات فندقية قابلة للتوسع، وإدارة محافظ ضخمة من مرافق الإقامة، وقيادة النمو عبر نماذج ضيافة خفيفة الأصول، عالية التقنية، وعالية الحوكمة عبر جنوب شرق آسيا، وأوقيانوسيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية. تُمكّن أُطُر الضيافة لدى Archipelago من الإطلاق السريع، والكفاءة التشغيلية، ونقل الخبرات بشكل منهجي، وتحقيق التوسع بما يتماشى مع طموحات الضيافة في المملكة العربية السعودية. وقد أسهمت مرونتها وسرعتها كشركة مستقلة، وتركيزها المستمر على تطوير التقنيات الحصرية وأنظمة إدارة الفنادق، في تعزيز نموها خلال السنوات الأخيرة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2838409/Archipelago_and_KEC_Strategic_Joint_Venture_Signing_Ceremony.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2310078/ARCHIPELAGO_Logo.jpg