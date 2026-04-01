Ardingly College Vietnam تُعلن انطلاقها الرسمي، وتقدّم نموذج المدرسة الداخلية البريطانية الأصيل في خضم ازدهار التعليم الدولي في جنوب شرق آسيا

Ardingly College Vietnam 01 أبريل, 2026, 08:02 AST

لاو كاي، فيتنام، 1 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- في خضم النمو المتسارع للتعليم الدولي في آسيا، والطلب المتزايد على البرامج التعليمية وفق المعايير البريطانية الأقرب إلى الوطن، أعلنت Ardingly College Vietnam رسميًا انطلاقها، مقدِّمةً نموذج المدرسة الداخلية البريطانية الأصيل إلى فيتنام.

Built on a 10-hectare campus in the former administrative centre of Lao Cai Province, a thoughtfully crafted boarding ecosystem where British architectural elegance meets the spirit of the local landscape, echoed in terraced rice fields and rolling tea hills Each day at Ardingly College Vietnam is a natural interplay between academic learning, physical development and structured boarding life - where every experience contributes to a purposeful journey of growth. The academic framework at Ardingly College Vietnam is inherited from the organisational model of Ardingly College in the United Kingdom. From a strong Prep School foundation to a focused and rigorous Lower Secondary programme that prepares students for the IGCSE and A-Levels pathway in Senior School, every stage is strategically designed to optimise long-term student success. As one of only five official Oxford AQA examination centres in Vietnam, students are able to sit their IGCSE and A-Levels directly on campus. Grade 6 is the optimal stage for students to begin boarding and develop independence. Within an authentic British boarding environment, they learn to listen, collaborate and build a community ready for a changing world. The distinctive strength of British boarding lies in the House system - a structure that nurtures connection and shared responsibility. At Ardingly College Vietnam, every student belongs to a House, supported by a multi-layered pastoral network including - Subject teachers - Specialist support staff - Boarding house staff - House Master or House Mistress The World Ready philosophy is immersed in every learning experience and memorable moment. Each student is guided along a personalised journey of learning and growth, thoughtfully shaped around their abilities, character, and individual aspirations.

يعكس هذا التطور توجهًا أوسع نطاقًا؛ فبدلًا من إرسال أبنائها للدراسة في الخارج، باتت كثير من العائلات تفضّل اختيار مؤسسات تعليمية عالية الجودة داخل المنطقة، حيث يمكن لأبنائها الدراسة وفق معايير أكاديمية تضاهي تلك المتاحة في أوروبا أو أمريكا الشمالية. ويتيح هذا التوجه للطلاب الحصول على تعليم دولي رفيع المستوى في بيئة مألوفة ثقافيًا، إلى جانب توفير قدر أكبر من الراحة للعائلات والطلاب على حد سواء من حيث السفر والمناخ وسهولة التأقلم.

تُعدّ Ardingly College Vietnam ثمرة تعاون استراتيجي بين Khoi Nguyen Investment Holdings Group (KNI) وArdingly College International Limited (ACIL)، الممثلة لـ Ardingly College UK، وهي مدرسة داخلية مستقلة مرموقة تأسست عام 1858 في وست ساسكس. وتُصنَّف Ardingly College حاليًا ضمن أفضل 40 مدرسة داخلية مختلطة، كما تُعدّ المدرسة المستقلة الرائدة في المملكة المتحدة من حيث جودة برنامج البكالوريا الدولية (IBDP).

يأتي هذا المشروع التعاوني في أعقاب ترقية العلاقات بين فيتنام والمملكة المتحدة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في أكتوبر 2025، ما عزز التعاون في مجال التعليم. وخلال زيارة وفد فيتنامي رفيع المستوى إلى المملكة المتحدة، تبادل الطرفان مذكرة تفاهم بتاريخ 30 أكتوبر 2025، ثم وقّعا رسميًا اتفاقية التعاون في وست ساسكس بتاريخ 28 نوفمبر 2025.

وباستثمار إجمالي يناهز 700 مليار دونغ فيتنامي، أي ما يعادل نحو 20 مليون جنيه إسترليني في المرحلة الأولى، تمتلك Ardingly College Vietnam (ACVN) حرمًا مدرسيًا حديثًا مجهزًا تجهيزًا متكاملًا يستوفي المعايير التشغيلية الصارمة المعتمدة في المدارس الداخلية البريطانية. ويؤكد التزام Ardingly College UK بالتعاون الشامل والوثيق وطويل الأمد امتداد إرثها التعليمي المرموق من المملكة المتحدة إلى فيتنام.

ومع بدء عملياتها رسميًا في فيتنام، أصبحت ACVN أحدث عضو في عائلة Ardingly العالمية، إلى جانب مدارسها في كازاخستان والصين. وتواصل المدرسة اعتماد الفلسفة التعليمية لـ Ardingly College ونموذج الحوكمة والمعايير الأكاديمية وأساليب إدارة الحياة الداخلية المعمول بها في المملكة المتحدة.

تقدم Ardingly College Vietnam تعليمًا داخليًا وفق المعايير البريطانية للبنين والبنات من مختلف الجنسيات الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عامًا. وعلى الصعيد الأكاديمي، يتبع الطلاب بدءًا من الصف السادس منهج Oxford International Curriculum، الذي يُدرَّس بالكامل على أيدي معلمين مؤهلين دوليًا وفق معايير Ardingly College UK. ومن الصف التاسع، ينتقل الطلاب إلى مسار الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي (IGCSE)، فيما يستعدون في الصفين الحادي عشر والثاني عشر لامتحانات المستوى المتقدم (A-Levels). وبوصفها مركزًا رسميًا لامتحانات OxfordAQA في فيتنام، يتمكن طلاب ACVN من أداء امتحانات IGCSE وA-Levels داخل الحرم المدرسي.

نموذج المدرسة الداخلية البريطانية الأصيل ورعاية تربوية شاملة

من السمات المميزة للتعليم البريطاني تركيزه على رفاه الطلاب إلى جانب التحصيل الأكاديمي، وهو ما تجسده سياسة الرعاية التربوية (Pastoral Care) المعتمدة في Ardingly College Vietnam.

وتضمن الرعاية التربوية أن يشعر كل طالب بالدعم والأمان وأن يجد من يفهمه، إذ تغطي الرفاه العاطفي وتوجيه السلوك والحماية والتنمية الشخصية. وهي تتجاوز مجرد الإرشاد أو الإجراءات التأديبية، إذ تمثل إطارًا متكاملًا يساعد الطلاب على النمو ليصبحوا أفرادًا واثقين ومتوازنين.

وفي Ardingly College Vietnam، تشكل الرعاية التربوية جزءًا أصيلًا من الحياة المدرسية واليومية في السكن الداخلي، استنادًا إلى مبدأ بسيط وجوهري: أن يجد كل طالب من يلجأ إليه، وألا يشعر أي طالب بأنه مهمَل.

World Ready: إعداد الطلاب لعالم متغير

انسجامًا مع فلسفة World Ready التي تتبناها Ardingly College UK، تسعى المدرسة إلى إعداد طلابها ليس للجامعة فحسب، بل للحياة في عالم سريع التغير.

وبعيدًا عن الشق الأكاديمي، يشارك الطلاب في برامج إثرائية ومشاريع متعددة التخصصات ومبادرات لاستكشاف المسارات المهنية، صُممت جميعها لتعزيز الفضول والدافعية لديهم. ويركز البرنامج أيضًا على ريادة الأعمال والابتكار والتعرض لخبرات واقعية، بما يساعد الطلاب على تنمية القدرة على التكيف والتفكير النقدي ومهارات التواصل.

كما يُشجَّع الطلاب على أن يصبحوا مواطنين عالميين يتحلون بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال المشاركة المجتمعية والانفتاح على وجهات نظر متنوعة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على إحساس راسخ بالهوية المحلية.

رؤية طويلة الأمد

تهدف Ardingly College Vietnam إلى أن تصبح مدرسة داخلية بريطانية رائدة في جنوب شرق آسيا، تستقطب الطلاب من فيتنام والصين ودول أخرى في جنوب شرق آسيا وشرقها.

ولا يمثل هذا الإطلاق الرسمي تأسيس صرح تعليمي جديد فحسب، بل يشكل أيضًا خطوة مهمة في اندماج فيتنام في المشهد التعليمي العالمي.

للتواصل الإعلامي

السيدة Nguyen Mai Anh

البريد الإلكتروني: [email protected]

الهاتف: +84971082001

