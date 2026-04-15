Ardingly College Vietnam (ACVN) تتعاون مع بنك فيتنام بروسبيريتي التجاري المساهم (VPBank) لإطلاق حل متكامل بعنوان "World Ready" يجمع بين التمويل والتعليم

مدينة هو تشي منه، فيتنام، 15 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Ardingly College Vietnam Joint Stock Company، بالتعاون مع بنك فيتنام بروسبيريتي التجاري المساهم (VPBank)، رسميًا عن إطلاق حل يجمع بين التمويل والتعليم جديد يحمل اسم "World Ready"، والمصمَّم حصريًا لأولياء أمور طلاب Ardingly College Vietnam. يهدف هذا الحل المالي المبتكر إلى دعم الأسر التي تسعى لتوفير تعليم دولي لأبنائها، من خلال تمكينها من التخطيط المالي طويل الأجل بكل راحة واطمئنان، مع الحفاظ على رأس المال الأساسي لاستخدامه في المراحل التعليمية المستقبلية التي تمتد لما بعد التعليم الثانوي.

Ardingly College Vietnam Joint Stock Company, in collaboration with Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank), announces the launch of a financial–education linked product named “World Ready.” The first British boarding school and an ambition to become an international education hub in the Northwest.

يمثل هذا التعاون الأول من نوعه في فيتنام الذي يتم فيه تطوير حل مالي من خلال شراكة استراتيجية بين بنك ومؤسسة تعليمية، مما يقدم نموذجًا فريدًا ذا منفعتين متكاملتين لأولياء الأمور. وبشكلٍ محدد، ومع إيداع ادخاري أولي (يختلف حسب مدة الخطة الدراسية والبرنامج ونمط الدراسة المختار)، يمكن لأولياء الأمور الاشتراك في باقة "World Ready"، والتي بموجبها يضمن بنك VPBank سداد الرسوم الدراسية بالكامل وجميع المصروفات ذات الصلة طوال فترة دراسة الطالب في Ardingly College Vietnam، دون تحمل أي تكاليف إضافية. عند إتمام البرنامج المتفق عليه، يتم ردّ 100% من رأس المال الأصلي إلى أولياء الأمور، بالإضافة إلى أي عوائد أو فوائد تراكمية متبقية (إن وُجدت، وذلك وفقًا للخيارات التي تم اختيارها).

من أبرز مزايا هذا البرنامج أنه يوفّر حماية كاملة لرأس المال المستثمر الأولي لدى مؤسسة مالية موثوقة، وفي الوقت نفسه يحمي أولياء الأمور من أي زيادات سنوية محتملة في الرسوم الدراسية. ويضمن ذلك ثقةً كاملة في التخطيط المالي طويل الأجل لتعليم الأبناء.

كما تُعد باقة "World Ready" التي تجمع بين التمويل والتعليم أيضًا حلاً عمليًا وفعّالاً من حيث التكلفة، وذا كفاءة عالية للشركات، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات العاملة في فيتنام، عند تصميم سياسات مزايا تعليمية لأبناء الموظفين التنفيذيين لديها، لا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار العالمي المستمرة في أسعار الصرف، وأسعار الفائدة، وتكاليف التشغيل.

كما أن اسم "World Ready"، وهو الاسم الذي أُطلق على هذا الحل المتكامل الذي يجمع بين التمويل والتعليم، يُعد أيضًا الشعار الأساسي لـ Ardingly College Vietnam، ويعكس فلسفتها التعليمية القائمة على إعداد الطلاب للنجاح والتفوق في عالم ديناميكي ومتغير باستمرار.

نبذة عن Ardingly College Vietnam

تُعدّ Ardingly College Vietnam مدرسة داخلية بريطانية أصيلة في فيتنام، تم تطويرها من خلال شراكة بين Khoi Nguyen Investment Group (KNI) وArdingly College UK، وهي مدرسة داخلية بريطانية مرموقة تأسست عام 1858. في المملكة المتحدة، تُصنَّف Ardingly College ضمن أفضل 40 مدرسة داخلية مستقلة، كما تُعد من المدارس الرائدة في تحقيق نتائج أكاديمية متميزة في برنامج البكالوريا الدولية (IB).

تستفيد Ardingly College Vietnam من حرم مدرسي حديث ومجهز بالكامل، بإجمالي استثمار يقارب 700 مليار دونغ فيتنامي، وكان سابقًا يُعرف باسم مدرسة كندا الدولية لاو كاي (CIS Lao Cai)، وقد تم تطويره من قِبل مجموعة KNI ويقع في المركز الإداري لمقاطعة لاو كاي السابقة. وبفضل مزايا البنية التحتية القوية، ولا سيما مرافق الإقامة الداخلية الفاخرة التي تم الانتهاء من تجهيزها حديثًا (اعتبارًا من أكتوبر 2025)، تعتمد Ardingly College Vietnam، بصفتها جزءًا من عائلة Ardingly College العالمية، بشكل كامل الفلسفة التعليمية، ونموذج التشغيل، ومعايير الجودة، ونظام التعليم الداخلي البريطاني المميز الخاص بـ Ardingly College UK.

استرشاداً بفلسفة "World Ready"، تلتزم Ardingly College Vietnam بالتنمية الشاملة للطلاب على المستويات الأكاديمية والمهارية والشخصية، بما يؤهلهم لمتابعة التعليم العالي الدولي، ويُعدّهم ليكونوا مواطنين عالميين قادرين على التكيّف والنجاح في عالم دائم التغير.

البرامج الأكاديمية

تقدم Ardingly College Vietnam حاليًا مسارين تعليميين، وكلاهما متاح بنظام الدراسة النهارية أو نظام الإقامة الداخلية:

البرنامج ثنائي اللغة: يعتمد على منهج وزارة التعليم والتدريب الفيتنامية (MOET) من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، مع دمج اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (ESL) وفق معايير أكسفورد الدولية. ويؤدي هذا البرنامج إلى الحصول على شهادة الثانوية العامة الفيتنامية.

البرنامج الدولي: يعتمد على منهج OxfordAQA من الصف السادس حتى الصف الثاني عشر/المرحلة السادسة، ويؤدي إلى الحصول على مؤهلات IGCSE وA-Level.

كلا البرنامجين يقبلان الطلاب المقيمين داخليًا من الصف السادس (عمر 11 سنة) حتى الصف الثاني عشر (عمر 18 سنة)، بغض النظر عن الجنسية أو النوع الاجتماعي. تقوم المدرسة حاليًا بفتح باب التسجيل للعام الدراسي الافتتاحي 2026–2027، وتوفر فقط 100 باقة من برنامج "World Ready" الذي يجمع بين التمويل والتعليم للطلاب الجدد في السنة الأولى.

