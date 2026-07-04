ARMAF تطلق Club De Nuit Intense Overdose في لندن

الإرث القادم من ARMAF: عطر يُباع كل ثانية. وعطر يستحيل تجاوزه.

لندن, 3 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- ماذا يحدث عندما يتطور أحد أشهر العطور في العالم؟

قدمت ARMAF الإجابة في لندن من خلال الكشف العالمي عن Club De Nuit Intense Overdose، أحدث فصل في إحدى أبرز مجموعات العطور الأيقونية في عالم العطور الحديث.

على مدى سنوات، أسر كلوب دي نوي انتنس مان عشاق العطور في أنحاء العالم، واكتسب مكانة أسطورية بفضل طابعه المميز وأدائه الاستثنائي. واليوم، مع بيع عطر من ARMAF كل ثانية عالميًا، تواصل العلامة إعادة تعريف الفخامة في متناول الجميع لجيل جديد من المستهلكين.

ARMAF

يستند Club De Nuit Intense Overdose إلى الهوية العطرية المميزة التي جعلت الإصدار الأصلي نجاحًا عالميًا، ليقدم تجربة عطرية أكثر ثراءً وعمقًا وجاذبية لمن يتبنون الثقة بلا مساومة.

وقد طُوّر العطر بالتعاون مع الممثل الشهير وأيقونة أناقة John Abraham، ويمثل هذا الإطلاق إحدى أكثر حملات ARMAF العالمية طموحًا حتى الآن. ويجسد John Abraham، المعروف بأصالته وثقته وجاذبيته الدائمة، روح Overdose الجريئة والآسرة التي لا يمكن تجاهلها.

واحتفاءً بالكشف عن العطر، حوّلت ARMAF لندن إلى تجربة غامرة مستوحاة من أفلام السطو. تنقّل الضيوف بين أدلة خفية وخزائن محمية بأشعة الليزر ولحظات تفاعلية قبل أن يشهدوا الكشف الحصري عن Club De Nuit Intense Overdose قبيل إطلاقه العالمي، في تجربة عكست طابع العطر المثير والراسخ في الذاكرة.

تفتتح التركيبة العطرية بنفحات البرغموت واليوسفي والأناناس والبلورات الزرقاء. وفي قلبها، تضفي زهرة الفانيليا وطحلب البلوط والبرقوق عمقًا ورقيًا، بينما يترك العنبر والباتشولي وفول التونكا والبودرة البيضاء انطباعًا يدوم طويلًا. والنتيجة عطر يكرّم سابقه الأيقوني ويقدم في الوقت نفسه هوية جديدة آسرة.

وقالت Nayana Tharoor، الرئيسة العالمية للتسويق في ARMAF: «لقد أصبح كلوب دي نوي انتنس مان أكثر بكثير من مجرد عطر؛ فقد أصبح أيقونة عالمية وواحدة من قصص النجاح البارزة في عالم العطور الحديث».

وأضافت: «مع Overdose، لم نكن نسعى قط إلى استبدال أسطورة، بل أردنا الارتقاء بها. ويمثل هذا الإطلاق الإرث القادم من ARMAF، إذ يجمع بين الابتكار وسرد القصص الغامر وتعاوننا مع John Abraham لابتكار تجربة سيتذكرها المستهلكون طويلًا بعد وضع العطر».

ومع حضورها في أكثر من 140 دولة، تواصل ARMAF رسم ملامح مستقبل عالم العطور الحديث من خلال الابتكار والحرفية وسرد القصص، إذ تبتكر عطورًا تلقى صدى عبر الثقافات وتبني الجيل القادم من الأيقونات العالمية.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/3002476/ARMAF.jpg