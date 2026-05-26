أرماف تكشف عن 'Soda Pop'، عطر غورماند جديد من مجموعة أوديسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت أرماف رسميًا عن الإطلاق المرتقب لعطر 'Soda Pop'، أحدث إضافة إلى مجموعة أوديسي المرتقبة لعطور غورماند. في حين لا يُتوقع رسميًا طرح العطر في سوق التجزئة الأوسع إلا بعد شهر من الآن، فقد ظهر مؤخرًا على نحو مفاجئ خلال فعالية معاينة حصرية بدعوات فقط أُقيمت في ويف هاوس، أتلانتس النخلة، دبي.

مثّلت فعالية ما قبل الإطلاق فرصة استراتيجية للتعريف بالعطر الجديد، إذ استقطبت عددًا كبيرًا من صناع المحتوى وعشاق العطور. بدلًا من طرح حملة تسويقية تقليدية، قدّمت أرماف تجربة غامرة شملت مناطق مخصصة لتجربة العطور، وموسيقى، وعروضًا حيّة. أتاح ذلك للحضور تجربة العطر مباشرة، ما أثار فورًا نقاشات في أوساط القطاع حول الإطلاق.

مواكبة الاتجاهات العالمية للعطور

مع طرح Soda Pop، تواكب أرماف الطلب العالمي المتنامي على عطور غورماند والسرد القصصي العطري بطابع حنيني. تشهد صناعة العطور توجهًا ملحوظًا نحو روائح حلوة تبعث على الراحة، وتستثمر هذه الإضافة الجديدة إلى مجموعة أوديسي هذا الزخم بقوة. صُمم العطر ليقدّم طابعًا مميزًا من الصودا الحلوة، كما يطرح مقاربة عصرية لاتجاه العطور الفاخرة بنفحات الصودا الذي يهيمن حاليًا على ثقافة العطور على المنصات الرقمية.

الملف العطري والعبوة

صُمم الملف العطري لعطر Soda Pop ضمن مجموعة أوديسي بطابع شبابي مع لمسة راقية. يقدّم العطر أكورد الكولا المثلّج الذي يسهل تمييزه، ويخاطب مباشرة الحسّ العاطفي والحنيني لدى جيل جديد من عشاق العطور. بدأ العطر بالفعل يثير نقاشات واسعة، لا سيما بين المستهلكين الباحثين عن عطور فريدة رائجة على تيك توك، تكون مرغوبة بشدة لهواة الاقتناء وتمنح في الوقت نفسه إحساسًا بالألفة الوجدانية.

ويكتمل حضور العطر بتصميم عبوة مرح ومميّز، يعكس الطبيعة المنعشة للعطر ويجذب هواة الاقتناء مباشرة.

ملاحظة: بعد المعاينة الحصرية للمؤثرين، لا يزال Soda Pop غير متاح على رفوف المتاجر التقليدية أو عبر سلال التسوق الإلكترونية العامة. يمكن للمستهلكين الراغبين في ضمان الحصول على عطر الكولا الفوّار قبل وصوله الرسمي إلى السوق تقديم طلبات مسبقة حصريًا عبر الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية: .https://www.armaf.ae/