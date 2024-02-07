Artmarket.com: تعليقات Artprice على إطلاق الصندوق الاستثماري FrenchArtFund، الذي ينظمه صندوق النقد العربي

باريس, 7 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- قرأ موقع Artprice by Artmarket المقال الذي كتبته مارتين روبرت وآن صوفي فيون المنشور في 25 يناير 2024 في الصحيفة المالية الفرنسية LES ECHOS بعنوان "حصري: FrenchArtFund، أول صندوق استثماري فني ينظمه صندوق النقد العربي"، حيث تم ذكر Artprice كقيمة محددة يسعى إليها "الصندوق المختلط للفنون الاحترافية المتخصصة":

https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/exclusif-frenchartfund-le-premier-fonds-dinvestissement-dans-lart-agree-par-lamf-2071367

Artprice100© vs. S&P 500 vs. STOXX Europe 50 - Base 100 in January 2000 FRENCHartFUND by INOCAP Gestion

يثير المقال العديد من التساؤلات التي دفعتنا إلى التواصل مع مؤسس Inocap Gestion والصندوق الاستثماري FrenchArtFund، أوليفييه بورديلاس، لمعرفة المزيد عن نشأة هذا الصندوق وشروطه وأهدافه. سيتم إطلاق الصندوق اليوم (1 فبراير 2024).

بعد مناقشة مطولة، اتفقنا على أن رؤيتنا لسوق الفن لديها الكثير من العوامل المشتركة وكان من الواضح أن دوافع أوليفييه بورديلاس لإطلاق FrenchArtFund تتوافق إلى حد كبير مع تقديرنا لماهية احتياجات سوق الفنّ الفرنسي.

تصِف مقالة LES ECHOS أوليفييه بورديلاس على النحو التالي: "أوليفييه بورديلاس هو جامع أعمال فنية منذ عشرين عامًا، ومؤسس شركة Inocap Gestion في عام 2007، وهي شركة تدعم المؤسسات الثقافية الفرنسية وتشارك في برنامج لاقتناء أعمال الفنانين الشباب، وهو كذلك مدير المركز الأوروبي للتصوير الفوتوغرافي "European House of Photography" ومؤسسة Neuflize OBC للفنون البصرية، وقد نجح في بناء رابط وثيق بين عمله وشغفه".

سوق الفنّ والأسواق المالية

في مناقشتنا، أكَّد أوليفييه بورديلاس وجهة نظره بأن سوق الفنّ لديه العديد من أوجه التشابه مع الأسواق المالية، قائلًا إن هناك "قدرًا كبيرًا من التماثل بين العالمين". تعكس هذه الملاحظة تمامًا نتائج البحث التاريخي الذي أجراه موقع Artprice by Artmarket والكثير من أعماله ومنشوراته على مدار العقود الأخيرة. تعتبر الأدوات الاقتصادية القياسية وأدوات الفهرسة الخاصة بـ Artprice ضرورية لإنشاء الصناديق الاستثمارية في سوق الفنّ.

وبعد تأكيد ملاحظاتنا المشتركة، لم نتفاجأ عندما وجدنا أن توقعاتنا للمستقبل متشابهة جدًا أيضًا.

استثمر في الفن

أوليفييه بورديلاس: "في عالم مليء بالمفاجآت حيث يصعب فيه العثور على القيمة الحقيقية، يبحث المدخرون بشكل متزايد عن شيء مفيد للاستثمار فيه. والاستثمار طويل الأجل في الفنون ينتج القيم الثقافية والتعليمية التي تختلف عن الاستثمارات التقليدية ويدعم هذه القيم. وبالتالي فإن الاستثمار في الفن ليس مجرد استثمار في أصول "ملموسة"، بل هو أيضًا استثمار ممتع و"جميل" في مستقبلنا بأكمله".

Artprice: "يُنظر إلى الفن اليوم على نطاق واسع باعتباره استثمارًا بديلًا لا يقتصر على توفير عوائد عالية فحسب، بل يوفِّر أيضًا ارتباطًا منخفضًا بالأصول المالية المعتادة. وبالتالي فإن الاستثمار في أعمال كبار الفنانين (مثل بابلو بيكاسو، أو كلود مونيه، أو جورجيا أوكيفي على سبيل المثال) يمكن أن يكون مثريًا على المستويين الشخصي والمالي، طالما أننا نولي اهتمامًا لخصوصيات سوق الفنّ، وعلى وجه الخصوص، الوقت الذي يمكن أن يستغرقه بيع عمل فني فريد".

أوليفييه بورديلاس: "بدأ حبنا للفن المعاصر منذ عشر سنوات. فمنذ عام 2013، قدّمنا الدعم للمشهد الإبداعي الفرنسي من خلال اقتناء عمل واحد كل ربع سنة. ونقدّم ندعم العديد من المؤسسات مثل The Maison Européenne de la Photographyie في باريس ومشروع الفرنسيسكان في دوفيل.

على المستوى الشخصي، جمعت أعمال الفنانين من جميع الأصول العرقية لمدة 20 عامًا. لكنني أيضًا أعطي المال لمركز جورج بومبيدو وأنا عضو في مجلس إدارة العديد من الهيئات الثقافية مثل Maison Européenne de la Photographie ومؤسسة Neuflize OBC، وزوجتي مصوِّرة.

شكّلنا فريقًا مكوّنًا من خمسة أفراد مؤهلين تأهيلاً عاليًا لإنشاء FrenchArtFund، وشمل الفريق مديرَين ومدير عمليات ومدير تسويق واتصالات، وأنا أقدّم الدعم للفريق. لقد عيَّنا فريقًا متميّزًا لمنح الصندوق جميع فرص للنجاح.

يتمتع جميع مديرينا بما يقرب من عشرين عامًا من الخبرة في سوق الفنّ، وقد عمل مع أكبر دُور المزادات العالمية، ويتمتع بسمعة ممتازة. من خلال مشاركة القيم المشتركة والمعرفة غير العادية، سيكون هذا الفريق مسؤولًا بجانبي على المدى الطويل.

سنركِّز بشكل أساسي على الفنانين من قائمة "أعلى 500 فنان عالمي من Artprice" (من حيث حجم مبيعات المزاد السنوي). ستكون هذه الأعمال عبارة عن لوحات أنتجها فنانون ما بعد الحرب والفنانون المعاصرون بأسعار تتراوح بين 150 و500 ألف يورو.

لتقليل المخاطر، سنركِّز مشترياتنا على الأعمال التي تم إنشاؤها في القرنين العشرين والحادي والعشرين من قِبَل فنانين مشهورين، وسيتم عرضها في المعارض الدولية الكبيرة، مع سجلات حافله في السوق الثانوية عبر دُور المزادات الدولية.

ولتعظيم القيمة المحتملة لصندوقنا، سنستثمر أيضًا في الفنانين الناشئين الذين تمثِّلهم المعارض الفنية ذات التأثير القوي وسنستمتع بأخبار المتاحف المتكررة.

سنتجنب الاستثمار في أعمال الفنانين الشباب الذين لم يحظوا بشعبية كبيرة بعد في السوق الثانوية ولم يصبحوا بعد جزءًا من المجموعات المؤسسية الكبرى.

سيتم إجراء جميع الاستثمارات بعد تحليل شامل يتضمن تدقيقًا تفصيليًا لنتائج المزاد للأعمال المماثلة للفنان واستخدام مصفوفة تصنيف خاصة متعددة المعايير، تُدمج حوالي عشرين مَعلمة.

سيتم الاحتفاظ بالأعمال في مكان تخزين آمن للغاية وسري لدى إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في سوق الفن الفرنسي.

ستتاح لعملائنا وشركائنا الفرصة، مرّة أو مرّتين في السنة، لاكتشاف جزء من المجموعة في مكان جيد حيث سيتم دعوتهم مع العائلة والأصدقاء. في هذه المناسبات، سيتكلم أحد المتحدثين أو مدير المتحف أو حتى أمين المعرض لشرح ممارسة الفنان أو حتى قيادة نقاش أو مؤتمر بشأن حركة فنية على سبيل المثال. مجال الاحتمالات واسع جدًا في هذا المجال، لدرجة أننا سنكون مدلَّلين للاختيار.

ونظرًا لخصوصية فئة الأصول هذه، فإننا نريد بناء علاقة خاصة مع المشتركين في صندوقنا. وكجزء من هدفنا، نأمل في إنشاء نهج تعليمي وابتدائي مع بعضهم، ما يتيح لهم الوصول إلى المعلومات والفعاليات التي لم يكونوا ليحضروها بدوننا".

الفن كملاذ آمن

يرى أوليفييه بورديلاس أن الفن "ملاذ آمن خلال فترات الأزمات والتضخم". ويؤيد Artprice by Artmarket هذا النهج بقوة وقد كان ذلك واضحًا باستمرار في خطاباته وتقاريره السنوية ذات الصلة بسوق الفنّ، مثل التقرير المنشور في عام 2023: "خلال الأعوام الـ 22 الماضية، أظهر سوق الفنّ قدرته على إجراء تصحيحات منقذة للحياة لمنع إضعافه في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية وأزمات الصحة العامة والأزمات الجيوسياسية".

سوق كبير جدًا

أوليفييه بورديلاس: "مع وجود 53 مليون مليونير و2,153 مليارديرًا في العالم (بزيادة تبلغ 53% على مدار 5 سنوات)، لم يتم استثمار هذا القدر من رأس المال في سوق الفنّ على الإطلاق. الفن، وخاصة الفن المعاصر، يتيح لك تمييز نفسك مع تنويع تراثك.

"منذ عام 2007، يتم إنشاء ما يقرب من 750 متحفًا سنويًا حول العالم. وخلال سبعة عشر عامًا، أصبح عددها أكثر من 10,000"

تييري إيرمان، مؤسس Artprice ورئيس Artmarket.com: "في عام 2017، خلال دراستنا المفاهيمية لصناعة المتاحف العالمية، لاحظنا أنه تم إنشاء المزيد من المتاحف في العالم بين عامي 2000 و2014 مقارنة بالقرن العشرين، وأن القرن الحادي والعشرين سيشهد افتتاح 700 متحف فني جديد ذي طابع عالمي كل عام، ما سيضفي الشرعية بشكل طبيعي على الأعمال الفنية ويستوعبها، وهذا بدوره سيعزِّز سوق الفنّ من خلال البقاء في مجموعات المتاحف".

أداء سوق الفنّ

يعتمد أوليفييه بورديلاس، مؤسس FrenchArtFund، أول صندوق استثماري في الفن ينظِّمه صندوق النقد العربي، بشكل كبير على البيانات من Artprice by Artmarket، ولا سيما على أداء مؤشر Artprice100©‎ الذي تم إطلاقه قبل خمس سنوات في 2-2-2023. تتمثل مهمة Artprice100®‎ في مراقبة قيمة سوق الفنّ وقياسها، مع التركيز على القطاع الأكثر استقرارًا. ينضم هذا المؤشر العلمي الجديد إلى جميع أدوات اتخاذ القرار الأخرى التي أعدتها Artprice. يشكِّل Artprice100®‎ معيارًا جديدًا وأساسيًا لعالم التمويل الذي يبحث عن استثمارات جديدة في الأسواق الفعّالة.

كان إنشاء مؤشر Artprice100®‎ استجابة للطلب من عملاء Artprice الماليين والمصرفيين، وخاصة في الخدمات المصرفية الخاصة، الذين أرادوا مؤشرًا موثوقًا به وطويل الأمد.

يبدو أن صندوق FrenchArtfund الخاضع لتنظيم صندوق النقد العربي مستعد للتفوق على منافسيه (الصناديق الاستثمارية الفنية الأخرى) في سوق باريس.

استراتيجية الاستثمار

أخبر أوليفييه بورديلاس موقع Artprice by Artmarket أن الصندوق المختلط للفنون الاحترافية هذا سيستثمر بنسبة 60% في الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين من قِبَل فنانين مصنَّفين ضمن أفضل 500 فنان في العالم. كما سيستثمر بنسبة 30% في أسهم الشركات العالمية المدرجة، والتي سيتم اختيارها بعناية وستستفيد من جميع مبيعاتها أو جزء منها في الفنون. ستعمل هذه الاستراتيجية المزدوجة على تحسين سيولة الصندوق. ستتم إضافة نسبة قدرها 10% بحد أقصى إلى ذلك في سندات UCITS والاستثمارات النقدية.

ستلعب البيانات التي تم جمعها وإنتاجها بواسطة Artprice by Artmarket دورًا حيويًا في استراتيجية استثمار FrenchArtFund، على سبيل المثال، تطورات الأسعار حسب قطاع سوق الفنّ من عام 1998 إلى عام 2022 بناءً على مؤشر أسعار الفن المعاصر مقارنة بمؤشر Artprice العالمي (Base 100 في يناير 1998).

وأخيرًا، أكَّد أوليفييه بورديلاس ما تم الإعلان عنه في مقالة LES ECHOS لمارتين روبرت وآن صوفي فيون، وهو أن صندوق FrenchArtFund سيخصِّص جزءًا من أمواله للاستحواذ على أسهم في شركات مرتبطة بالفنون مثل Artprice، وLVMH، وGroupe Chargeurs.

أوليفييه بورديلاس:

"لقد فكرنا كثيرًا في كل هذا لمدة أربع سنوات ولم نكتشف أبدًا أي عدم توافق مع أعمالنا السابقة. علاوة على ذلك، لم نواجه أي صعوبة خاصة مرتبطة بارتفاع نشاط الإدارة الخاصة منذ عام 2015. لقد تم دمجها تدريجيًا في الشركة بفضل العديد من أوجه التآزر التي أثرت على الكيان بأكمله. سيكون الأمر نفسه تمامًا مع النشاط "الفني"، أنا أؤمن بذلك!

علاوة على ذلك، يتمتع الموظفون الخمسة الجدد في هذا الصندوق بجميع المهارات المطلوبة لتنفيذ مهمته بنجاح. وسيستفيد الجميع من تنفيذ هذا النشاط الجديد".

يحظى أوليفييه بورديلاس بدعم KPMG وOddo Bank.

"إذا حققنا نجاحًا كبيرًا، وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان ذلك، فقد نفكر في فصل أنشطتنا وإنشاء هيكل مخصَّص بالكامل لهذا الاستثمار الفني. ستظل شركة Inocap Gestion بالطبع المساهم المرجعي، لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد".

تييري إيرمان:

"أهنئ أوليفييه بورديلاس على إنشاء صندوق FrenchArtFund، وهو أول صندوق للاستثمار الفني ينظِّمه صندوق النقد العربي. ويؤكِّد هذا الإطلاق ملاحظاتنا وتوقعاتنا من جميع النواحي: أمولة سوق الفن، والاستثمار في الفن كاستثمار بديل وملاذ آمن، ومصلحة المؤسسات المالية. لم يكن كل هذا ممكنًا بدون توحيد سوق الفنّ وإنتاج مؤشرات موثوق بها وطويلة الأجل أنتجها Artprice by Artmarket منذ عام 1997، والذي يوفِّر الآن بيانات ومؤشرات ذات قيمة مضافة إلى FrenchArtFund.

سنراقب عن كثب التقدم الذي يحرزه FrenchArtFund باهتمام شديد. ونظرًا لمعرفة المؤسس الواسعة بسوق الفنّ ونجاحه الملحوظ في عالم التمويل من خلال Inocap Gestion، التي تُشرف على أصول بقيمة 700 مليون يورو، فإن الإطلاق المثير للإعجاب يرفع توقعاتنا".

ينبغي على السوق المالية الباريسية أن ترحِّب بهذه المبادرة الذكية التي تؤكِّد صعود فرنسا في سوق الفنّ العالمي خلال السنوات الأخيرة، لتصبح رقم 1 بين الدول الأوروبية في عام 2023 بحجم مبيعات يزيد عن مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن كلا من كريستيز وسوثبيز مملوكتين لأشخاص فرنسيين الفرنسي، لفرانسوا بينولت وباتريك دراهي.

يتم تقديم المعلومات والدراسات الاقتصادية القياسية التي ينتجها موقع Artmarket.com بشكل فريد بغرض تحليل الحقائق الإحصائية لسوق الفنّ وفهمها ويجب اعتبارها بأي حال من الأحوال بمثابة نصيحة أو اقتراح أو التماس للاستثمار في سوق الفنّ.

الصور:

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/image1-Artprice100copyright-vs-SP500-vsSTOXX50-2000-2023.png ]

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/image2-FRENCH-art-FUND-by-INOCAP-Gestion.jpg ]

حقوق الطبع والنشر للأعوام من 1987 إلى 2024 محفوظة لتييري إيرمان www.artprice.com - www.artmarket.com

لا تتردد في التواصل مع قسم الاقتصاد القياسي لدينا لمعرفة متطلباتك فيما يتعلق بالإحصاءات والدراسات المخصصة: [email protected]

جرّب خدماتنا (تجربة مجانية): https://www.artprice.com/demo

اشترك في خدماتنا : https://www.artprice.com/subscription

نبذة عن Artmarket:

Artmarket.com شركة مدرجة في لائحة الشركات الأوروبية في بورصة Euronext Paris، وفي SRD long only وEuroclear: 7478، بلومبيرج: PRC، رويترز: ARTF.

استكشف Artmarket وقسمها Artprice بالفيديو: www.artprice.com/video

تأسّست شركة Artmarket وقسمها Artprice في عام 1997 من قِبل رئيسها التنفيذي تيري إيرمان. وتُدار شركة Artmarket وقسمها Artprice من قبل Groupe Serveur، والتي تأسّست في عام 1987.

يمكن الاطّلاع على السيرة الذاتية المعتمدة على موقع Who's who ©‎:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/2023_2_Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

إن شركة Artmarket فاعلة عالميًا في سوق الفنّ، بالاشتراك مع مجموعة الكيانات الأخرى، تمتلك قسم Artprice، والذي يُعدّ موقعًا عالميًا رائدًا لجمع المعلومات التاريخية والحديثة للأعمال الفنّية وإدارتها وتوظيفها، (تم الحصول عليها من المحفوظات الوثائقية الأصلية والأسفار والمخطوطات والكتب المشروحة والنشرات المصورة للمزادات على مر السنين) في بنوك البيانات التي تحتوي على أكثر من 30 مليون فهرس ونتائج مزادات، عُرضت فيها أعمال أكثر من 825000 فنان.

من خلال منصته الإلكترونية العالمية للبيع والشراء (Global Standardized Marketplace)، يسعى قسم Artprice بشركة Artmarket الرائدة عالميًا في توفير معلومات سوق الأعمال الفنّية أن تكون منصة رائدة عالميًا في مجال بيع الأعمال الفنّية من خلال رموز NFT.

يوفر Artprice Images® للمستخدمين وصولًا غير محدود لأكبر بنك صور لأعمال فنّية في العالم؛ فهو يحتوي على ما لا يقل عن 180 مليون صورة رقمية فوتوغرافية أو منقوشة لأعمال فنّية قديمة ومعاصرة (من عام 1700 حتى يومنا هذا) مصحوبة بتعليقات من مؤرخّي الأعمال الفنّية لدينا.

يجمع قسم Artprice بشركة Artmarket البيانات من 7200 بيت مزاد بشكل مستمر، ويُصدر نشرات تحتوي على معلومات أساسية عن سوق الأعمال الفنّية للوكالات الصحفية والإعلامية الرئيسية (7200 نشرة). ويتيح القسم لعدد 7.2 ملايين مستخدم (المسجّلين على الموقع والمتابعين لصفحات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي) الاطّلاع على الإعلانات المنشورة من قبل أعضاء آخرين، وتمثّل هذه الشبكة حاليًا سوقًا عالميًا موحّدًا رائدًا (Global Standardized Marketplace®) لشراء الأعمال الفنّية وبيعها بأسعار ثابتة أو بمزادات (وهذه المزادات تنظمها الفقرتين 2 و3 من المادة L 321.3 من القانون التجاري الفرنسي).

حصلت Artmarket، من خلال قسمها Artprice، على لقب "شركة مبتكرة" من بنك الاستثمار العام (BPI)، الذي دعم الشركة في مشروعها لتعزيز مكانتها كلاعب عالمي في سوق الفن.

تقرير قسم Artprice لشركة Artmarket حول سوق الفن المعاصر لعام 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2023

تقرير سوق الفن العالمي من Artprice بشركة Artmarket بعنوان "سوق الفن في 2022" المنشور في مارس 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

فهرس النشرات الصحفية التي نشرتها شركة Artmarket بواسطة قسمها Artprice:

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

تابع كل أخبار سوق الفن في الوقت الفعلي لشركة Artmarket وقسمها Artprice على Facebook و Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (أكثر من 6.5 ملايين متابع)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

استكشف كيمياء وعالم Artmarket وقسمها Artprice على موقع https://www.artprice.com/video ويقع مقره في متحف أورنج الشهير عالميًا للفن المعاصر "The Abode of Chaos" وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos

المفهوم الكلي للفن والهندسة المعمارية الفريدة

عمل سري ثنائي اللغة أصبح الآن عام:

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

لو نوفيل أوبسرفاتور - متحف المستقبل: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (أكثر من 4 مليون متابع)

https://vimeo.com/124643720

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2333811/Artprice100.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2333812/FRENCHartFUND.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg