ASSEMBLY MENA تدخل المرحلة التالية من مسيرة نموّها مع فريق قيادة موسَّع

الوكالة تعزِّز الزخم الإقليمي بانضمام الخبير المخضرم في القطاع رافي راو كمستشار أول

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم وكالة Assembly، الوكالة العالمية الإعلامية متعددة القنوات، عن توسيع هيكلها القيادي دعمًا للمرحلة التالية من النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد انضم الخبير المخضرم في القطاع رافي راو إلى الوكالة كمستشار أول، ليتعاون عن قرب مع زبير صديقي، الرئيس التنفيذي للعمليات، وكينلوك ماجوان، الشريك الإداري، في توجيه عمليات التوسع المستمر في المنطقة.

ويتمتّع راو بأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في قيادة مؤسسات إعلامية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بما في ذلك شغله منصب الرئيس التنفيذي لـ GroupM MENA والرئيس التنفيذي لـ Mindshare MENA، إضافةً إلى قيادة أعمال المجموعة في جنوب آسيا. ويعزِّز انضمامه قاعدة القيادات العليا في المنطقة، التي اضطلعت بدور محوري في تحقيق نمو مستدام بمعدلات ثنائية الرقم، وتوسيع القدرات المتكاملة عبر مسار التسويق الكامل، وترسيخ مكانة Assembly كبديل حديث عن وكالات المجموعات القابضة التقليدية.

وستستمر الإدارة اليومية للعمليات في المنطقة تحت قيادة صديقي وماجوان، اللذين أشرفا لعدة سنوات على الوظائف الأساسية المتعلقة بالعملاء والموظفين والعمليات والجوانب التجارية. وسيتعاونان الآن عن كثب مع راو، ويقدِّمان تقاريرهما مباشرةً إلى ريك أكامبورا، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة Assembly.

وفي إعلان منفصل، كشفت Assembly أن فيصل دين، ومع اقتراب ختام فترة ولاية امتدّت لعقد من الزمن اتسمت بنمو وتوسّع كبيرين، قد قرر التنحي عن منصبه مع نهاية العام. ومن المقرر أن ينضم رئيس تنفيذي جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الوكالة في الربع الأول من عام 2026. وخلال فترة عمله مع الوكالة، أسهم دين في تعميق القدرات والخبرات في المنطقة، واستقطاب عملاء عالميين وإقليميين جدد، وتوسيع قاعدة المواهب عبر مكاتب دبي والقاهرة والرياض.

وقال ريك أكامبورا، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة :Assembly «تعمل المنطقة من موقع قوة بينما نستعد لاستقبال رئيس تنفيذي جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2026. أقدِّر كل ما قدّمه فيصل، وعلى الصعيد الشخصي، أثمّن الشراكة التي جمعتنا على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية. أتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة. لقد بنى الفريق زخمًا حقيقيًا هنا في المنطقة، ونحن نركّز على مواصلة هذا الزخم».

وتظل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أهم أسواق النمو لشركة Assembly على مستوى العالم، وستواصل الوكالة الاستثمار في المواهب والتكنولوجيا والقيادات في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد من العملاء.

تُعد Assembly وكالة عالمية متعددة القنوات تم إنشاؤها خصيصًا للعلامات التجارية التي تسعى إلى نهج أكثر حداثة في بناء العلامات التجارية. وبدعم من شبكة Stagwell، نحن بالفعل "تجمُّع" حقيقي للبيانات والمواهب والتكنولوجيا، تم تصميمه لإطلاق نتائج أكثر ذكاءً وسرعة وأداءً – من الأساس إلى القمة، وليس العكس. نحن فضوليون، ومتعاونون، وتدفعنا الرغبة في التغيير، نحن وكالة من "البنّائين" الذين يؤمنون بأنه كلما كانت تجربة العلامة التجارية أفضل، كان أداؤها أقوى. نحن لا نرى أن هناك تعارضًا بين بناء العلامة التجارية والأداء. بالنسبة لنا، كلاهما معًا دائمًا. رمز +\ في شعارنا، والمعروف باسم ORAD، يُجسّد هذه العقلية. إنه رمز لطريقتنا في التفكير، وأسلوبنا في البناء، ونهجنا في تقديم النتائج عبر جميع مراحل مسار التسويق. يستند أساس Assembly إلى ثلاثة عناصر رئيسية: محرك تجربة STAGE المصمم خصيصًا لهذا الغرض، والمنتج الإستراتيجي الذي يدعمه – تخطيط أداء العلامة التجارية (BPP)، وتصميم تنظيمي بُني خصيصًا ليواكب السرعة والعمق ومتطلبات التسويق الحديث. معًا، تُمكّننا هذه العناصر من بناء تجارب علامة تجارية أفضل تُعيد تصور الطريقة التي تتواصل بها العلامات التجارية وتتفاعل وتنمو من خلال البيانات، والتكنولوجيا، ووسائل الإعلام، والإبداع، والتجارة. وبوجود أكثر من 3,000 خبير في 44 مكتبًا حول العالم، تقدم Assembly حلولًا متكاملة تغطي جميع مراحل التسويق، لمساعدة أكثر العلامات التجارية طموحًا في العالم على تحقيق الأداء المطلوب. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة .assemblyglobal.com

