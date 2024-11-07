ASSEMBLY تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزز عملياتها في السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Assembly، وهي وكالة إعلامية عالمية رائدة متعددة القنوات تابعة لشركة Stagwell (STGW)، عن نقل وتوسيع عملياتها في الرياض إلى مساحة مكتبية جديدة في أبراج تطوير. يمثل نقل مكتب Assembly علامة فارقة مهمة في التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال هذا التوسع في المملكة العربية السعودية، مما يجلب موارد موسعة وقوة عاملة موهوبة لخدمة رؤية Assembly بشكل أفضل لخلق تجارب أكثر اتصالاً عبر قنوات التسويق الشاملة لجعل العلامات التجارية للعملاء أكثر أداءً.

يقع هذا المكتب المطور في موقع استراتيجي بين برج المملكة ومركز الملك عبد الله المالي ((KAFD، وسيضاعف من قدرة Assembly في الرياض، مما يعزز من تفانيها في السوق السعودية. يتماشى هذا الانتقال مع مبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مما يسمح لِـAssembly بدعم الفرص التحويلية في أحد أكثر مراكز الأعمال حيوية في المنطقة.

قال فيصل دين، الرئيس التنفيذي لِـAssembly بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تشير المساحة المكتبية الجديدة والمطورة في الرياض مع ضعف الطاقة الاستيعابية، إلى استمرار استثماراتنا السعودية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا." "من خلال توسيع مكتبنا الحالي، بقيادة نجيب، نعمل على تعزيز قدراتنا على أرض الواقع لتقديم حلول مبتكرة وقائمة على البيانات التي تجعل العلامات التجارية لعملائنا تحقق أداءً متميزاً. تعتبر الرياض جزءًا لا يتجزأ من رؤيتنا طويلة الأجل، وهذه مجرد بداية رحلتنا للتوسع والنمو."

لا يزال اقتراح Assembly لعملائها وموظفيها، "نحن نجد التغيير الذي يحفز النمو"، يلقى صدى لدى العلامات التجارية الرائدة في المنطقة. هذا العام، استقطبت وكالة Assembly بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عملاء رئيسيين إلى قائمتها، بما في ذلك شركة الترفيه MDLBEAST، والعلامة التجارية للسيارات الكهربائية CEER، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (SCAI).

إن الاستثمار في المواهب الإقليمية هو أساس استراتيجية Assembly. يسمح مكتب الرياض الموسع لِـAssembly باستقطاب وتطوير المهنيين المحليين، مما يعزز فريق العمل الذي يجلب وجهات نظر عالمية وفهمًا محليًا. قال نجيب الطوهري، المدير الإقليمي لشركة Assembly الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة العربية السعودية: "هذا التوسع هو لحظة مثيرة بالنسبة لنا. "مع وجود فريق عمل أكبر وأكثر مهارة، نحن في وضع جيد لتوفير قيمة استثنائية لعملائنا مع المساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي".

نبذة عن ASSEMBLY

إن Assembly هي وكالة إعلامية عالمية رائدة متعددة القنوات تجمع بين البيانات والموهبة والتكنولوجيا لتحفيز النمو للعلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم. يجمع نهجنا الشامل بين قصص العلامات التجارية المقنعة ومجموعة شاملة من القدرات الإعلامية العالمية، مما يؤدي إلى تعزيز الأداء وتوسيع نطاق الأعمال التجارية بشكل كبير. يتم دعم مبادراتنا من خلال نظام التشغيل الخاص بنا STAGE، ويعمل على تنفيذ تلك المبادرات فريق عالمي متخصص يضم أكثر من 2300 خبير عبر 35 مكتبًا حول العالم. تقود Assembly، من خلال التزامها بالعمل الهادف، الطريق في التأثير الاجتماعي والبيئي داخل نطاق الوكالة. وبصفتها عضوًا فخريًا في وكالة Stagwell (التي تتداول أسهمها في بورصة NASDAQ تحت الرمز (STGW، الشبكة المنافسة المصممة لإحداث ثورة في عالم التسويق، تواصل وكالة Assembly وضع معايير جديدة للتميز. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة assemblyglobal.com.

للتواصل الإعلامي:

ماريانا ديلاكوا، المديرة المساعدة، العلاقات العامة والتسويق

[email protected]

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الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2430305/assembly_logo.jpg