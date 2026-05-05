AU Small Finance Bank يُطلق مبادرة جديدة للتحويلات المالية بدون أي هامش على سعر الصرف، في خطوة تُعد معيارًا جديدًا في مجال الخدمات المصرفية عبر الحدود

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلن AU Small Finance Bank (AU SFB)، وهو أكبر بنك تمويل صغير في الهند وأول مؤسسة خلال أكثر من عقد تحصل على موافقة مبدئية من بنك الاحتياطي الهندي للتحول إلى بنك شامل، عن إطلاق مقترح جديد يركز على العميل في مجال خدمات الصرف الأجنبي، يهدف إلى إلغاء الرسوم المدمجة على التحويلات المالية الدولية بشكلٍ كامل. بهذا العرض، يصبح بنك AU SFB البنك الخاص الوحيد في الهند الذي يقدّم خدمات تحويل الأموال الواردة والصادرة دون أي هامش على سعر الصرف وبدون أي رسوم مصرفية، مما يتيح للعملاء إجراء التحويلات المالية من الهند وإليها بأسعار صرف شفافة بالكامل، دون أي زيادات خفية أو رسوم غير معلنة.

AU Small Finance Bank introduces zero-forex-margin remittances, setting a new benchmark in transparent cross-border banking

تشمل هذه المبادرة التحويلات المالية الصادرة (إرسال الأموال إلى الخارج) ضمن نظام التحويلات المالية المُيسّر (LRS) للمقيمين في الهند، حيث تتيح لهم إرسال الأموال إلى الخارج لأغراض متعددة مثل التعليم، وإعالة أفراد الأسرة، والاستثمار، وغيرها من الأغراض المسموح بها من قِبل بنك الاحتياطي الهندي (RBI). كما تغطي المبادرة أيضًا التحويلات المالية الواردة والصادرة للمغتربين الهنود (NRIs) من خلال حسابات AU NRE وAU NRO. بهذه الخطوة، يعزّز بنك AU SFB موقعه في مجال خدمات الصرف الأجنبي الشفافة، والتحويلات المالية الدولية، والحلول المصرفية الرقمية التي تضع العميل في قلب أولوياتها.

ما الذي يعنيه ذلك للعملاء

بالنسبة للمقيمين في الهند الذين يقومون بإرسال الأموال إلى الخارج ضمن نظام التحويلات المالية المُيسّر (LRS) — سواء لأغراض التعليم، أو إعالة الأسرة، أو الاستثمار — يقدّم بنك AU SFB الآن المزايا التالية:

هامش صرف أجنبي صفر، حيث تتم المعاملات وفق السعر المرجعي بين البنوك (IBR) الخاص بـ AU SFB

رسوم معاملات صفرية

عدم فرض أي رسوم من البنوك الأجنبية أو بنوك المراسلة من قِبل AU

أما بالنسبة للمغتربين الهنود (NRIs) الذين يحوّلون الأموال إلى الهند عبر حسابات AU NRE وNRO، فتشمل المزايا:

هامش صرف أجنبي صفر على التحويلات الواردة

رسوم معاملات صفرية من بنك AU، مع احتساب تحويل العملة وفق السعر المرجعي بين البنوك (IBR)

تقليديًا، كانت هوامش الصرف الأجنبي، التي قد تصل إلى 2%، تُدرج بشكلٍ غير مباشر داخل أسعار الصرف التي تقدمها البنوك، مما يؤدي إلى تقليل القيمة الفعلية لكل عملية تحويل. تتضمن مبادرة بنك AU SFB معالجة مباشرة لهذا التحدي.

وقد تم تصميم هذه المقترحات لتلبية احتياجات الفئات التالية:

المقيمون في الهند الذين يرسلون الأموال إلى الخارج ضمن نظام التحويلات المالية المُيسّر (LRS)

المغتربون الهنود (NRIs) الذين يقومون بتحويل الأموال إلى الهند من مختلف أنحاء العالم

العملاء من فئة الأثرياء وذوي الملاءة المالية المتوسطة والعالية ممن لديهم احتياجات مالية عابرة للحدود

الطلاب وأولياء الأمور الذين يديرون نفقات التعليم في الخارج

عروض إضافية للمغتربين الهنود (NRIs)

يقدّم بنك AU SFB أيضًا ودائع FCNR (B) بعملات الدولار الأمريكي (USD)، والجنيه الإسترليني (GBP)، واليورو (EUR)، والدولار الكندي (CAD)، بعوائد تصل إلى 5.35% سنويًا (مع إعفاء ضريبي وإمكانية تحويل كامل للأموال). ويقدّم أيضًا ودائع NRE ثابتة بعوائد تصل إلى 7.25% سنويًا، مما يعكس فهم البنك العميق لاحتياجات الادخار والتحويلات المالية للمغتربين الهنود (NRI).

الوصول إلى الخدمات

التحويلات الخارجية (LRS): https://sr.au.bank.in/send-money-abroad

حسابات المغتربين الهنود (NRI): https://www.au.bank.in/nri-banking#

الإفصاحات المهمة: تظل رسوم البنوك المراسلة أو البنوك الوسيطة المطبقة في الخارج خارج نطاق سيطرة بنك AU. كما أن الخدمات تخضع لقانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA)، وإرشادات بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، وجميع الشروط والأحكام المعمول بها.

