رفع بنك AU Small Finance Bank أسعار الفائدة على ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين (FCNR) إلى 7.10%*، معززًا خدماته المصرفية المتكاملة للهنود غير المقيمين

AU Small Finance Bank raises FCNR Deposit Rates to 7.10%*, Strengthens End-to-End NRI Banking Proposition

مومباي، الهند، 12 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- قام بنك AU Small Finance Bank (AU SFB)، أكبر بنك تمويل صغير في الهند وأول مؤسسة تحصل منذ أكثر من عقد على موافقة مبدئية من بنك الاحتياطي الهندي (RBI) للتحول إلى بنك شامل، برفع أسعار الفائدة على ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين [FCNR (في البنك)] بشكلٍ ملحوظ، حيث ارتفع أعلى عائد على الودائع بالدولار الأمريكي من 5.15% سنويًا إلى 7.10%* سنويًا، وذلك اعتبارًا من 10 يونيو 2026. يؤكد هذا التعديل التركيز الإستراتيجي للبنك على تعزيز حضوره في قطاع الخدمات المصرفية للهنود غير المقيمين (NRI)، في ظل تزايد الطلب على ودائع العملات الأجنبية المستقرة ومصادر التمويل المتنوعة.

تظل ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين (FCNR) قناة رئيسية لجذب مدخرات الهنود المقيمين بالخارج إلى الهند، مع توفير الحماية من تقلبات أسعار الصرف.

تتوفر ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين (FCNR) بالدولار الأمريكي، وتوفر للهنود غير المقيمين وسيلة استثمار قابلة للتحويل الكامل إلى الخارج، مع إعفاء ضريبي في الهند على كلٍ من أصل المبلغ والفوائد، إلى جانب عوائد جذابة على الأرباح المحققة في الخارج.

المنتج أعلى سعر فائدة سابق أعلى سعر فائدة بعد التعديل وديعة بالعملة الأجنبية لغير المقيمين (FCNR) 5.15 % 7.10%*

*يتم صرف الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية لغير المقيمين (FCNR) (في البنك) كل ستة أشهر.

وفي خطوة إضافية لتعزيز خدماته المقدمة للهنود غير المقيمين (NRI)، أعلن بنك AU SFB أيضًا عن تطبيق هامش صفري على معاملات النقد الأجنبي وإلغاء الرسوم البنكية على التحويلات المالية الواردة والصادرة المؤهلة، ليصبح من بين عدد محدود من بنوك القطاع الخاص في الهند التي ألغت فروقات أسعار الصرف المضمّنة، والتي قد تؤدي عادةً إلى استقطاع ما يصل إلى 2% من قيمة التحويل.

بموجب هذا العرض، يستفيد العملاء من تحويل العملات وفق سعر الفائدة المرجعي بين البنوك (IBR) الخاص بالبنك، دون أي رسوم إضافية على المعاملات. من شأن ذلك أن يعزز بشكلٍ كبير كفاءة تحويل الأموال عبر الحدود بالنسبة للهنود غير المقيمين (NRI). بفضل الجمع بين العوائد المرتفعة المقومة بالدولار الأمريكي، والتحويلات المالية بدون تكلفة، والخدمات المصرفية السلسة، يتمتع بنك AU SFB بمكانة قوية كشريك مصرفي مفضل للهنود غير المقيمين الباحثين عن حلول فعالة لإدارة الثروات والادخار في الهند.

https://www.au.bank.in/interest-rates/au-fcnr

نبذة عن AU Small Finance Bank

بنك AU Small Finance Bank Limited (AU SFB) هو بنك تجاري مُجدول، وقد رسّخ مكانته باعتباره أكبر بنك تمويل صغير في الهند منذ بدء عملياته المصرفية في أبريل 2017. تأسس بنك AU عام 1996 على يد السيد Sanjay Agarwal، وهو رائد أعمال من الجيل الأول، ويدخل حاليًا عامه العاشر كبنك.