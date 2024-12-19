Aviation Sans Frontières وWindracers تُوقعان اتفاقية لتوصيل المساعدات الإنسانية بالطائرات بدون طيار

لندن, 19 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Windracers عن شراكة مع Aviation Sans Frontières لتشغيل Windracers ULTRA™ - الطائرة ذاتية الطيران منخفضة التكلفة المُصممة والمُصنعة في المملكة المتحدة - لتوصيل الإمدادات للمُنظمات الإنسانية في إفريقيا، بدءًا من أوائل عام 2025.

ASF International Logo

ستقوم طائرات Windracers ULTRA MK2 بالطيران بشكل مُستقل خارج نطاق الرؤية (BVLOS) لتقوم بـ:

الهبوط بالإمدادات الطبية والإنسانية الأُخرى وجمع العينات العاجلة في الأماكن التي تفتقر إلى الطرق المُمهدة أو لا تحتوي عليها.

إسقاط الإمدادات بأمان باستخدام تغليف واقٍ ومظلات إلى المواقع النائية حسب الحاجة.

قال Christian Georlette، رئيس مؤسسة Aviation Sans Frontières الدولية "قبل أكثر من أربعين عامًا، أنشأت مؤسسة Aviation Sans Frontières، مهمات الطائرات الخفيفة، وأثبتت فعاليتها حيث قام الطيارون والميكانيكيون الإنسانيون بتقديم خدماتهم للفقراء حول العالم"، "نحن نؤَثِّر في حياة الناس في المناطق التي لا يذهب إليها الآخرون أو لم يعودوا يذهبون إليها لتحقيق مهمتنا في تقديم خدمة مُخَصَّصة لتحقيق تأثير إنساني".

"كانت Aviation Sans Frontières من أوائل من تبَنَّى استخدام الطائرات بدون طيار كوسيلة فعَّالة من حيث التكلفة، ومؤثرة لتوصيل المُساعدات للجهات الإنسانية، واليوم أصبحت الطائرات بدون طيار جزءًا أساسيًا من استراتيجية Aviation Sans Frontières المستقبلية. بالعمل مع Windracers، تُقَدم Aviation Sans Frontières مستقبل الطيران الإنساني والتنموي من خلال استخدام Windracers ULTRA التي تحمل حمولة كبيرة في كل رحلة بتكلفة أقل مع تقليل المخاطر على الطيارين".

قال Stephen Wright، مؤسس ورئيس مجموعة Windracers "اللوجستيات هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية، وغالبًا ما تُمَثل 60 إلى 80% من النفقات حسب قطاع النشاط"، "لقد طورنا ULTRA بهذه الفكرة تحديدًا، لتوفير وسيلة منخفضة التكلفة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة. تُكمل هذه الاتفاقية مع Aviation Sans Frontières دائرة "lab to life" لـ Windracers ULTRA وأنا فخور جدًا بأن فريق Windracers سيكون لديه الفرصة لتقديم هذه المهمة بالشراكة مع Aviation Sans Frontières".

Windracers ULTRA، هي الطائرات بدون طيار للشحن الثقيل ذات المسافات الطويلة، وهي الطائرات الأكثر إنجازًا في العالم في وقتنا الحالي. بحمولة تزيد عن 100 كيلوجرام ومدى يصل إلى 1,000 كيلومتر، نفَّذت ULTRA عددًا لا يُحصى من مهمات الطيران خارج نطاق الرؤية البصرية BVLOS. قامت Windracers ULTRA بجولات استطلاع وإعادة إمداد في أوكرانيا، ومسح جيولوجي وحياة برية في القطب الجنوبي، وتوصيل طرود قبالة السواحل الأسكتلندية والإنجليزية، ومهمات مكافحة الحرائق، وإسقاط الإمدادات الطبية بالمظلات. حَلَّقَت طائرات Windracers ULTRA في أنتاركتيكا وأمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا، وهي متوفرة كخدمة أو للشراء، وستعمل قريبًا في إفريقيا.

سيتم نشر المزيد من التفاصيل من قِبَل Aviation Sans Frontières وWindracers مع بدء المهمة الأولى.

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2584441/Windracers_Logo.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2584442/ASF_International_Logo.jpg