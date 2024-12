Aviation Sans Frontières et Windracers signent un accord pour l'acheminement de l'aide humanitaire par drone

LONDRES, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Windracers a annoncé aujourd'hui avoir convenu d'un partenariat avec Aviation Sans Frontières pour exploiter Windracers ULTRA™ - l'avion-cargo autovolant à bas prix conçu et fabriqué au Royaume-Uni - afin de livrer des fournitures aux organisations humanitaires en Afrique, à partir de début 2025.

L'aéronef Windracers ULTRA MK2 volera de manière autonome au-delà de la ligne visuelle de site (BVLOS) :

Débarquer avec du matériel médical et d'autres fournitures humanitaires et collecter des échantillons urgents dans des endroits où les routes goudronnées sont rares ou inexistantes.

larguer en toute sécurité des fournitures à l'aide d'emballages de protection et de parachutes sur des sites éloignés, le cas échéant

« Il y a plus de quarante ans, Aviation Sans Frontières a créé et prouvé l'efficacité des missions en ‹ avion léger › où pilotes et mécaniciens humanitaires se mobilisent au service des plus pauvres dans le monde », a déclaré Christian Georlette, président d'Aviation Sans Frontières International. « Nous avons un impact sur la vie des gens là où d'autres ne vont pas ou plus afin de remplir notre mission qui est de fournir un service sur mesure pour un impact humanitaire ».

« Aviation Sans Frontières a été l'un des premiers à adopter les drones comme moyen rentable et efficace de fournir des services aux acteurs humanitaires et aujourd'hui, les drones sont au cœur de la stratégie future d'Aviation Sans Frontières. En travaillant avec Windracers, Aviation Sans Frontières ouvre la voie à l'avenir de l'aviation humanitaire et de développement grâce à l'utilisation de Windracers ULTRA qui permet de transporter des charges utiles importantes par voyage à moindre coût tout en mettant les pilotes humains à l'abri du danger ».

« La logistique est l'épine dorsale de l'aide humanitaire, représentant souvent 60 à 80 % des dépenses selon le secteur d'activité », a déclaré Stephen Wright, fondateur et président exécutif du groupe Windracers. « Nous avons développé ULTRA avec cette idée en tête, afin de fournir des moyens peu coûteux d'acheminer l'aide humanitaire dans des endroits difficiles d'accès pour les personnes qui en ont le plus besoin. Cet accord avec Aviation Sans Frontières complète le cercle du ‹ laboratoire à la vie › pour Windracers ULTRA et je suis très fière que l'équipe de Windracers ait l'occasion de mener à bien cette mission en partenariat avec Aviation Sans Frontières ».

Windracers ULTRA est le drone cargo longue distance le plus performant au monde. Avec une charge utile de plus de 100 kg et une portée de 1 000 km, l'ULTRA a effectué d'innombrables missions BVLOS. Le Windracers ULTRA a effectué des vols de reconnaissance et de réapprovisionnement en Ukraine, des relevés géologiques et de la faune en Antarctique, des livraisons de colis au large des côtes écossaises et anglaises, des missions de lutte contre les incendies et des largages de fournitures médicales par parachute. Disponible sous forme de service ou d'achat, Windracers ULTRA a volé en Antarctique, en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe et sera bientôt opérationnel en Afrique.

Aviation Sans Frontières et Windracers fourniront de plus amples informations dès le début de la première mission.

