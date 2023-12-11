Azentio Software تفوز بجائزتين شرفيتين في حفل توزيع جوائز الإبتكار العالمي في مجال التكنولوجيا الماليّة لعام 2023 من IBSi

تكرم هذه الجوائز "عمليات التنفيذ التي أحدثت تأثيرًا" في Summit Bank، باكستان وVision Bank، الإمارات العربية المتحدة

سنغافورة, 11 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Azentio Software ("Azentio")، وهي شركة تقنية مقرها في سنغافورة ومملوكة لصناديق استئمانية تحت وصاية Apax Partners ، اليوم أنها فازت بجائزتين في الإصدار الخامس من حفل توزيع جوائز الابتكار العالمي في مجال التكنولوجيا الماليّة لعام 2023 من موقع IBS Intelligence (IBSi) الشهير. وقد تم تقديم الجوائز رسميًا في قمة Cedar-IBSI المقامة حول الخدمات المصرفية الرقمية والأساسية، التي عقدت مؤخرًا في مومباي.

فازت Azentio بجائزة "أفضل تنفيذ للخدمات المصرفية الإسلامية": أفضل مشروع تنفيذي" لعملها مع Summit Bank Limited، باكستان؛ وجائزة "أفضل تنفيذ للمعاملات المصرفية: أفضل الأدوات والممارسات المعتمدة" لعملها مع Vision Bank، الإمارات العربية المتحدة. وكرمت كلتا الجائزتين عمليات التنفيذ القائمة على النتائج لـ iMAL ، وهي منصة Azentio للخدمات المصرفية الإسلامية وأول شركة تحصل على اعتماد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).

تسعى جوائز الابتكار العالمي في مجال التكنولوجيا المالية إلى تكريم البنوك والمؤسسات المالية والجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا لتميزها في الابتكارات باستخدام التقنيات الحديثة. وقد كرم هذا الإصدار الأخير عمليات التنفيذ الأكثر ابتكارًا وإحداثًا للتأثير في 30 فئة، مع وجود أكثر من 250 ترشيحًا من 49 دولة.

وأشاد نيخيل جوخالي، مدير الأبحاث والخصائص الرقمية في IBS Intelligence، بحصول Azentio على الجوائز، وصرح قائلاً: "تهانينا لـ Azentio على فوزهم المستحق. تمثل رحلة Summit Bank مع Azentio مزيجًا متناغمًا من الابتكار التكنولوجي والتنفيذ الاستراتيجي، مما يؤدي إلى عمليات مصرفية لا تتوافق مع المبادئ الإسلامية فحسب، بل تدفع أيضًا البنك إلى عصر الكفاءة والسيطرة والتركيز على العملاء. وفي الوقت نفسه، فإن التنفيذ الناجح لحل iMAL للخدمات المصرفية الأساسية في Vision Bank، والمتكامل بسلاسة مع المنصات الرقمية الخارجية، يعكس قفزة استراتيجية للبنك في خدمة عملائه التجاريين من الشركات. وتؤكد مرونة المشروع والتخطيط الدقيق والحوكمة على الالتزام بالكفاءة والابتكار والتركيز على العميل.

وصرح إل جورو راجافيندران، نائب الرئيس الأول لقسم الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في Azentio: "تقوم الخدمات المصرفية الإسلامية بتوسيع قاعدة أصولها بشكل مطرد وتنمو لتصبح سوقًا تنافسية. وفي هذه الأوقات، نحن فخورون بالشراكة مع Summit Bank وVision Bank، وهما مصرفان إسلاميان رئيسيان في المنطقة، لمساعدتهما على التنافس رقميًا وتحقيق أهدافهما ذات الصلة بالشمول المالي مع سهولة الوصول والابتكار المستمر للمنتجات والامتثال الصارم والحوكمة. ونتوجه بخالص تقديرنا إلى كل من Summit Bank وVision Bank لاختيارهما حل iMAL للخدمات المصرفية الأساسية من Azentio، ولموقع IBS Intelligence لتكريمنا بهذه الجوائز المرموقة".

ومن الجدير بالذكر هنا أن Azentio قد حققت أعلى المراكز في فئات متعددة في نادي المبادرة الحصري لجدول تصنيف مبيعات أنظمة الخدمات المصرفيّة (Sales League Table) التابع لموقعIBSi لعام 2023، وحصلت على التصنيف الأول لاتساع نطاق المنتج؛ الخدمات المصرفية الإسلامية I إقراض الأفراد (لمنصة Azentio ONEBanking )؛ أتمتة العمليات / BPM (لمجموعة Azentio للخدمات المصرفية الإسلامية)؛ وحلول تكنولوجيا التأمين (لمنصة Azentio ONEInsurance )