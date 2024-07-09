Azentio تعلن عن ريادتها للسوق العالمية عبر 3 فئات في جدول مبيعات IBSi لعام 2024

نادي القيادة يحقق 6 تصنيفات إضافية عبر عدة الفئات

سنغافورة

9 يوليو / تموز 2024

/PRNewswire/ -- أعلنت Azentio Software(المعروفة والمشار إليها بِـ"Azentio")، وهي شركة برمجيات رائدة شاملة متخصصة في قطاع BFSI، اليوم عن الاعتراف بها كشركة رائدة في السوق العالمية عبر 3 فئات من قبل IBS Intelligence في جدول مبيعات (المعروف والمشار إليها في ما يلي بِـ"SLT") من IBSi لسنة 2024. تصدرت Azentio الطريق في فئات الخدمات الرقمية الإسلامية، والإقراض الإسلامي، البيع بالتجزئة وإدارة المستندات، وحصلت أيضًا على المركز الثاني في نادي القيادة في 6 فئات إضافية بما في ذلك إدارة الثروات - وإدارة الاستثمار والصناديق، الإسلامية - والخدمات المصرفية الشاملة الأساسية، الإسلامية - وإدارة المخاطر، القادة الإقليميون - والشرق الأوسط، القادة المحليون - والهند، والقيادة العالمية - واتساع المنتج.

مع سجل حافل لأكثر من عقدين من الزمن، يعرض IBSi SLT أداء مبيعات موردي التكنولوجيا المصرفية، حيث يصنف المنتجات بشكل موضوعي عبر 20 فئة. حظي SLT بمستوى ثابت من الاهتمام والمشاركة مع أكثر من 50 موردًا للتكنولوجيا الذين قدموا أكثر من 2100 صفقة تغطي 151 دولة.

بينما يعترف IBSi SLT بأداء مبيعات بائعي التكنولوجيا عبر المئات من عمليات اختيار النظام التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء العالم، يقوم نادي قيادة SLT بتحديد الأنظمة البارزة التي تركت بصماتها عبر فئات مختلفة من الأنظمة والمناطق الجغرافية.

وتعليقاً على إنجاز Azentio، قال نيخيل جوخالي، مدير الأبحاث والممتلكات الرقمية في IBS Intelligence: "أهنئ Azentio على إنجازهم الرائع في الفوز في 7 فئات في جوائز SLT 2024. بالإضافة إلى ذلك، فازوا أيضًا بفئة "اتساع المنتج" مع عمليات الإرسال عبر 10 أنواع من الأنظمة. هذا الاعتراف هو شهادة على تفاني Azentio في الابتكار والتميز في صناعة التكنولوجيا المصرفية. يظهر نجاحهم في هذه الفئات قدرتهم على تقديم حلول متطورة تمكن المؤسسات المالية وتدفع بالتحول الرقمي."

قالتإيما فولي، رئيسة التسويق في Azentio: "نحن سعداء لأن Azentio حققت مرة أخرى أعلى تصنيف في جدول دوري مبيعات IBSi عبر فئات متعددة، مما يدل على التزامنا المستمر بتقديم التكنولوجيا المتطورة لعملائنا. يتم إنشاء وتطوير منتجاتنا المصرفية المخصصة لهذا الغرض خصيصًا مع أخذ احتياجات مناطقنا في الاعتبار، مما يسمح لنا بتركيز جهودنا الابتكارية بشكل كامل على التطورات والتقدمات التي ستوفر فوائد ملموسة لعملائنا. أعتقد أن هذا التركيز يضعنا في وضع مثالي باعتبارنا البائع المفضل للبنوك والمؤسسات المالية التي تتطلع إلى التحديث من خلال تكنولوجيا عالمية المستوى ذات غرض إقليمي."

تأسست شركة Azentio Software عام 2020 في سنغافورة، وقد تبلورت من 3i Infotech وCandela Labs وBeyontec Technologies وPath Solutions. توفر Azentio Software منتجات برمجية خاصة بالمهام الحرجة للعملاء في مجال الخدمات المصرفية والمالية وقطاعات التأمين. تمتلك Azentio أكثر من 800 عميل في أكثر من 60 دولة، مع فريق يضم أكثر من 2300 موظف عبر مكاتب في 12 دولة (ما زال آخذ في النمو) على مستوى العالم، وهي مملوكة بالكامل لِـFunds بمشورة Apax Partners.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2423342/4728789/Azentio_Logo.jpg