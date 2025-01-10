Bank Alfalah يستحوذ على حصة استراتيجية في شركة Jingle Pay للتكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة

دبي ، الإمارات العربية المتحدة, 10 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلن "بنك الفلاح" (Bank Alfalah)، وهو بنك تجاري رائد في باكستان مع شبكة تضم أكثر من 1000 فرع ، عن الاستحواذ على حصة أسهم بنسبة 9.9٪ في شركة "جينجل باي" (Jingle Pay)، واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. يؤكد استثمار البنك في التكنولوجيا المالية التزام البنك بدفع التحول الرقمي وتعزيز الإدماج المالي عبر الأسواق الرئيسية.

Bank Alfalah Acquires Strategic Stake in UAE Fintech Jingle Pay

أعادت "جينجل باي" تعريف مساحة التكنولوجيا المالية مع كومة التكنولوجيا الخاصة بها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تقوم بالفعل بمعالجة أكثر من 2 مليون معاملة وتسهيل أكثر من مليار دولار في التحويلات المالية الدولية في عام 2024 ، مما يوفر للعملاء أكثر من 6 ملايين دولار في الرسوم. حصلت "جينجل باي" مؤخرًا على أعلى تكنولوجيا مالية عالمية للتحويلات إلى باكستان.

عززت "جينجل باي" مكانتها كشركة رائدة في التكنولوجيا المالية عالية النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بدعم من مستثمرين مرموقين ، بما في ذلك "موني جرام" (MoneyGram) ، وشركة "جي فورتي تو" (G42) التي توفر دعم الذكاء الاصطناعي التطبيقي، وشركات رأس المال الاستثماري الأمريكية البارزة المعروفة بدعم عمالقة التكنولوجيا المالية العالمية مثل "إن تونتي سكس" (N26) و "باي بال" (PayPal)، تستمر "جينجل باي" في التغيير الثوري لمشهد الصناعة. يشير استثمار "بنك الفلاح" في الأسهم والتعيين في مجلس إدارة "جينجل باي" إلى شراكة قوية تهدف إلى دفع النمو والابتكار. يستفيد هذا التعاون من البنية التحتية الواسعة التي يملكها "بنك الفلاح" لتعظيم تأثير "جينجل باي" على المدفوعات عبر الحدود والخدمات المصرفية الرقمية ، مما يعزز رؤيته الطموحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

تقدم شركة "جينجل باي" خدمات مبتكرة ، بما في ذلك حسابات متعددة العملات ، وتحويلات الأموال الفورية عبر السوق الأول للتحويلات في العالم ، ومدفوعات البطاقات ، ومدفوعات الميل الأخير عبر 150+ ممر باستخدام 99+ عملة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حل "تحويل الأموال كخدمة" يمكّن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات غير المالية من تسهيل عمليات تحويل الأموال الدولية السلسة.

تخطط "جينجل باي" لإطلاق خدماتها المصرفية الرقمية في باكستان في الربع الأول من عام 2025 باعتبارها تطبيقًا محمولًا مصرفيًا بلا فروع يستهدف تقديم خدمات مالية سلسة وشاملة لسكان البلاد غير المصرفيين إلى حد كبير. ستستفيد "جينجل باي" من البنية التحتية التي يملكها "بنك الفلاح" لتقديم حلول مصرفية سلسة لملايين العملاء. ستخلق الشراكة تآزرات في المدفوعات عبر الحدود تعززها مساهمة "موني جرام".

باعتبارها أكبر شريك تحويل أموال في باكستان ، تلعب "جينجل باي" دورًا حاسمًا في دفع التدفقات المالية العالمية التي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. إن ترسيخ الوجود المحلي في باكستان سيقوّي شراكتها وقدراتها عبر الحدود ، مما يزيد من تعزيز موقع "جينجل باي" كشركة رائدة في نظام التحويلات المالية.

ملاحظات القيادة

أكد "فاروق أ. خان "، رئيس المجموعة - مسؤول الشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والأعمال التجارية الدولية في "بنك الفلاح": "هذا الاستحواذ هو علامة فارقة في رحلتنا لقيادة ثورة الخدمات المصرفية الرقمية. من خلال الجمع بين منصة "جينجل باي" المبتكرة وموارد "بنك الفلاح" ، نهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المالية عبر الحدود وتقديم قيمة استثنائية لملايين المستخدمين."

قال "أمير فردغسّيمي"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جينجل باي": "إن الشراكة مع "بنك الفلاح" تمكننا من توسيع نطاق رؤيتنا للتمويل الشامل. معًا ، نهدف إلى إثراء الاقتصاد الرقمي وإنشاء حلول مالية عبر الحدود."

كما يعزز التعاون دور "بنك الفلاح" في النظام العالمي للمدفوعات، مما يعزز من مكانته كبنك رائد في التدفقات المالية عبر الحدود ويقدم قيمة لا مثيل لها للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وما ورائها.

نبذة عن Bank Alfalah

"بنك الفلاح" هو بنك تجاري رائد في باكستان ، مع أكثر من 1000 فرع في 200 مدينة ووجود دولي في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وأفغانستان. يمتد تراثه وظهوره على مدى 25 عامًا ناجحًا ، وتتجسد تلك النجاحات من خلال الإنجازات التي تعكس النمو الهائل في القطاع المالي في البلاد.

يقدم البنك العديد من المنتجات والخدمات لمؤسسات القطاع الخاص والحكومات ، بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار ، والخدمات المصرفية للمستهلكين، ووساطة الأوراق المالية ، والشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة ، والزراعة ، والخدمات الإسلامية ، وتمويل الأصول.

رسّخ البنك مكانته كبنك رقمي رئيسي من خلال إدخال ميزات مختلفة على تطبيقه المصرفي ، مثل "ألفا مول" (Alfamall)، و"اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (Buy Now Pay Later)، و"إيصالات الودائع الآجلة" (Term Deposit Receipts). كما أطلق أول فرع نمط حياة رقمي في باكستان.

نبذة عن Jingle Pay

تعد "جينجل باي" ، وهي شركة تكنولوجيا مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، شركة تكنولوجيا مالية رائدة ومن الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وهي متخصصة في تحويل الأموال عبر الحدود ومرخصة من قبل "سلطة دبي للخدمات المالية". تعمل "جينجل باي" في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وباكستان ، وتقدم خدمات مالية متطورة. مدعوم من قبل المؤسسات المالية العالمية مثل "موني جرام" و "بنك الفلاح" وأكبر شركات رأس المال الاستثماري الأمريكية والدولية التي دعمت "باي بال" و "إن تونتي سكس"، بالإضافة إلى دعم شركة "جي فورتي تو" المدعومة ، للذكاء الاصطناعي التطبيقي.

تقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول ، بما في ذلك إرسال الأموال كخدمة للمؤسسات المالية ، مما يتيح دفعات عالمية سلسة عبر 150+ ممر و 99+ عملة. بالإضافة إلى ذلك ، تدير "جينجل باي" تطبيقًا مخصصًا للعملاء إلى المستهلكين لعملاء التجزئة ، مما يسهل مدفوعات البطاقات ونقل الأموال الدولية التي تركز على دفع الشمول المالي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف المدفوعات عبر الحدود.