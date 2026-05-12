Barrel Energy Inc. تعلن عن حالة شركة تقارير كاملة تابعة لـ "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية"، وتعزيز قابلية التسويق ووضع الشركة للتوسع في أسواق الطاقة المتجددة والغذائية

Barrel Energy Inc. OTC): BRLL) شركة تقارير كاملة. تسرّع وتيرة النمو على مستوى مشاريع الطاقة، والضيافة، والمشاريع المستدامة ، ودفع الفرص القابلة للتوسع في جميع أنحاء العالم.

لاس فيغاس ، 12 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "باريل إنيرجي إنك" (Barrel Energy Inc.) (رمز التداول OTC: BRLL)، وهي شركة طاقة متنوعة ناشئة تركز على مبادرات الطاقة المتجددة والطاقة الغذائية ، أن الشركة أصبحت الآن شركة تقارير كاملة مع "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" (SEC) ، مما يمثل نقطة تحول رئيسية في استراتيجية النمو طويلة الأجل للشركة وتطوير السوق العامة.

وقال "جارمين كالتساس": "إن انتقالنا إلى أن نصبح شركة تقارير كاملة تابعة لـ "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" يمثل علامة فارقة مهمة لشركة "باريل إنيرجي" وخطوة مهمة نحو زيادة قابلية التسويق الشاملة وظهور أسهمنا". "نعتقد أن سوق اليوم يكافئ بشكل متزايد الشفافية والامتثال ، وأن نصبح شركة تقارير كاملة فذلك يضعنا في مكانة تسمح لنا بإشراك جمهور أوسع من المستثمرين، والشركاء الاستراتيجيين، وفرص الاستحواذ بينما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل تحت رمز التداول BRLL".

ذكرت الإدارة كذلك أن "الشركة" تخطط لمتابعة مبادرات النمو بقوة بهدف توسيع نطاق الإيرادات، وتعزيز الوجود في السوق، وتعزيز قيمة المساهمين من خلال مجموعات الأعمال الاستراتيجية، والتوسع التشغيلي، والمشاريع التي تركز على الطاقة القابلة للتطوير.

حول شركة Barrel Energy Inc.

"باريل إنيرجي إنك" (رمز التداول OTC: BRLL) هي شركة طاقة متنوعة تركز على الفرص في مجال الطاقة المتجددة، ومبادرات الطاقة الغذائية. تسعى "الشركة" إلى الاستفادة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ونمو السوق العامة، وحلول الطاقة المبتكرة لخلق قيمة للمساهمين على المدى الطويل.

البيانات التطلُّعية:

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلُّعية" بمعنى قانون "إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية" لعام 1995 ، مثل البيانات المتعلقة بالنتائج المالية والخطط للأنشطة التنموية المستقبلية وبالتالي هي مستقبلية. تشمل البيانات التطلُّعية جميع البيانات التي ليست بيانات عن حقيقة تاريخية تتعلق بالنوايا، أو المعتقدات أو التوقعات الحالية للشركة، أو مديريها أو موظفيها. يتم تحذير المستثمرين من أن أيّ من مثل هذه البيانات التطلُّعية ليست ضمانات بشأن الأداء المستقبلي وتنطوي على مخاطر وشكوك، وكثير منها يتجاوز قدرة الشركة على التحكم. قد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تشمل من بين العوامل التي يمكن أن تسبب نتائج فعلية تختلف اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية المخاطر والشكوك المرتبطة بأعمال "الشركة" وشؤونها المالية بشكل عام ، بما في ذلك القدرة على مواصلة وإدارة نموها، والمنافسة، والظروف الاقتصادية العالمية وعوامل أخرى تمت مناقشتها بالتفصيل في تقارير "الشركة" الدورية لدى "لجنة الأوراق المالية والبورصات".

