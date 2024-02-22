BE OPEN تتحدث عن عملها لدعم أهداف التنمية المستدامة في المؤتمر الدولي International Conference on Sustainability في دورته الثانية في الرياض

تحدث مدير BE OPEN، السيد Gennady Terebkov، عن إنجازات وطموحات برنامج المنافسة الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة، والتابع للمؤسسة، وأهمية إدراج البرامج المتعلقة بالاستدامة في المناهج الدراسية للمؤسسات التعليمية في كل أنحاء العالم، وقدم مع زملائه أعضاء اللجنة رؤية حول كيفية تعاون المنظمات الدولية لحث استجابة عالمية متماسكة ومنسقة لتحديات الاستدامة.

وكان من بين زملائه الكرام من المتحدثين نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة العربية السعودية، الدكتورة Margaret Jones Williams، التي أجابت عن الأسئلة المحورية حول الكيفية التي تستطيع بها المنظمات الدولية أن تساهم في تعزيز وتنفيذ جوانب الاستدامة على نطاق عالمي، وماهية التحديات التي تواجهها المنظمات الدولية في جهودها لتحقيق الاستدامة. وقد شارك السيد Patrick Braunschweig، المدير العام لشركة Horváth في الشرق الأوسط، والسيدة May Barber، المهندسة المعمارية المشاركة في LEED Green، تجربتهما في التعاون مع الحكومات والشركات والمجتمعات لضمان اتباع نهج شامل لتعزيز الاستدامة.

وناقشت الجلسة أيضًا الأساليب والاستراتيجيات المبتكرة التي تستخدمها المنظمات الدولية لمواجهة تحديات الاستدامة المعقدة وكيف يمكن للمنظمات الدولية دعم البلدان النامية في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنمية المستدامة وضمان الوصول العادل إلى الموارد والفرص.

دعت BE OPEN بقوة إلى إدراج برامج الاستدامة في المناهج الدراسية للجامعات في كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على بناء وعيهم الخاص والمساهمة في قضايا الاستدامة بأنفسهم.

في خطابها أمام ICSF2024، قالت مؤسِّسة BE OPEN، السيدة Elena Baturina: "على مدى السنوات الخمس الماضية، عملنا على مستوى العالم لدعم أهداف التنمية المستدامة، ورفع مستوى الوعي بقضايا الاستدامة والمساهمة في حلها من خلال الاعتراف وعرض وتعزيز الأفكار والمشاريع المبتكرة التي تجسد مبادئ وأهداف الاستدامة وتقدمها. ويعد مؤتمركم فرصة رائعة للتوصيل بين الموهوبين من كل أنحاء العالم، وبين صناع القرار. ويسعد BE OPEN الانضمام لتقدِّم للمجتمع الإبداعي العالمي منصة للتواصل وتبادل الأفكار غير التقليدية والتوجيه والإرشاد والدعم."

تم تنظيم مؤتمر ومعرض ICSDI 2024 بدعم من BE OPEN، من جانب جامعة الأمير سلطان في الرياض، المملكة العربية السعودية. وركزا على أفضل الممارسات الهندسية المستخدمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2344608/BE_OPEN_Foundation.jpg