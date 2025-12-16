مؤسسة BE OPEN تحتفل بالفائزين في مسابقة Designing Futures 2050 خلال جمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

لوغانو، سويسرا، 16 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- شاركت مؤسسة BE OPEN في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر في الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7)، التي عقدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، كينيا. واستثمرت المؤسسة هذه المشاركة في تكريم الفائزين في مسابقة Designing Futures 2050 والاحتفاء بهم، وهي مسابقة كانت قد اختُتمت في وقت سابق من هذا العام.

BE OPEN's Competition winners at UNEA-7

وتُعد جمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA) أعلى هيئة لاتخاذ القرار في العالم بشأن البيئة، وتمثّل منصة محورية لمعالجة التهديدات البيئية المشتركة. وتجمع الجمعية تحت مظلتها الوزراء، والمنظمات الحكومية الدولية، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع، ومجموعات المجتمع المدني، والعلماء، والنشطاء، والقطاع الخاص، للمساهمة في صياغة السياسات البيئية على المستوى العالمي.

ويأتي موضوع الدورة لهذا العام، وهو «النهوض بالحلول المستدامة لكوكب قادر على الصمود»، في انسجام تام مع روح وأهداف برنامج المسابقة الطلابية متعدّد السنوات الذي أطلقته BE OPEN في عام 2019. ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي بين المهنيين الشباب في مجالات الإبداع والهندسة بالحاجة الملحّة إلى عمل يسترشد بأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مع اختيار هدف جديد ليكون محور كل دورة من دورات المسابقة.

وبهذه المناسبة، قالت مؤسسة BE OPEN، إيلينا باتورينا: «يرتكز نهج BE OPEN على زيادة الوعي والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة. ومن خلال مسابقاتنا، نسلّط الضوء على قدرة الشباب على ابتكار أفكار إيجابية ومبتكرة، ونعزّز هذه القدرة وندعمها ونحتفي بها.» وأضافت: «نبذل قصارى جهدنا لبناء منصة تشجّع على التعلّم الذاتي والبحث، وتيسّر بناء روابط مع الموجّهين والأقران من ذوي التفكير المشترك، وتدعم تطوير الحلول وتقديمها وغير ذلك كثير.

إن تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ومساعدتهم على إدراك دورهم في تشكيل المستقبل يؤتي ثماره أضعافًا مضاعفة؛ فنحن نرى عامًا بعد عام أفكارًا متماسكة ومدروسة وهادفة ومبتكرة ومدعومة بأبحاث رصينة. وهذا يمنحنا يقينًا بأن تثقيف الشباب وتحفيزهم ليصبحوا قادةً للتغيير المستدام هو أفضل طريق للمضي قدمًا.»

وهدفت مسابقة Designing Futures 2050 إلى تشجيع المبدعين الشباب على إعادة صياغة أجندة أهداف التنمية المستدامة وتحديثها في ضوء واقع اليوم، وتجاوز أجندة 2030، والمشاركة الفاعلة في تطوير وتنفيذ خطط عمل واقعية ومستدامة تلائم مستقبلهم البعيد.

وضمّت قائمة الفائزين في المسابقة الذين شاركوا في جلسات وفعاليات UNEA-7: أجيسافي داميلولا إيفيولوا، عن مشروعه «إعادة تعريف الرعاية الصحية العالمية: تعديل أهداف التنمية المستدامة من أجل تأثير عملي قابل للتوسّع»؛ وفوداي ديفيد كامارا، مؤسس Ecovironment،عن مشروع «تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد بناء مستدامة»؛ وعدنان هاشم ويبوو، وفاتان موباني، وراني مارهياني، عن مشروع AGASA أو «طحالب من أجل عمل مستدام: ازدهار الاستدامة من خلال منشآت الطحالب»؛ وكومبوريرو فيكتور كانغاي وتينوتيندا كريسبن ماكوني، عن مشروع CALMs: Computer Aided Learning Management Suite، مجموعة إدارة التعلّم بمساعدة الحاسوب؛ ولوسي دين ويليامز، ممثلةً لمبادرة Tera Mira بعنوان «العمل مع الطبيعة لقيادة تغيير هادف في المنسوجات المرِنة».

وفي كل عام، تحرص BE OPEN، إلى جانب الجوائز المالية، على اصطحاب الفائزين في مسابقاتها السنوية إلى أبرز الفعاليات الدولية المعنية بالاستدامة، مثل مؤتمرات الأطراف (COPs)، وقمم Student Energy للطاقة الطلابية، ومنتديات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع عن قرب على آليات عمل أكبر الوكالات البيئية في العالم، والالتقاء والتواصل مع الأقران والخبراء والمسؤولين الوطنيين والدوليين، وغيرهم من أصحاب المصلحة المحتملين في مساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية.

وتؤمن BE OPEN إيمانًا راسخًا بأن الأساليب الإبداعية المبتكرة، وإشراك الشباب في عملٍ هادف من خلال توفير التعليم والتحفيز المناسبين، يمثّلان مفتاح التحوّل نحو وجود مستدام.

