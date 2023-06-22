BingX توجه انظارها الى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

سنغافورة، 22 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- يسرBingX وهي بورصة عالمية رائدة للعملات المشفرة، أن تعلن عن توسعها في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من التزام BingX المستمر بتقديم خدمات تداول موثوقة ومبتكرة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. من خلال المغامرة في هذه الأسواق الحيوية، تهدف BingX إلى التواصل مع مجموعة متنوعة من المستخدمين وتعزيز اعتماد العملات المشفرة في المنطقة.

BingX Expands into Middle East and North Africa Markets

أثبتت BingX نفسها كوسيط تداول رائد في صناعة العملات المشفرة، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل التداول الفوري والمشتقات والنسخ وتداول الشبكة. مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 5 ملايين في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العام، تسعى BingX جاهدة لتقديم تجارب تداول استثنائية وحلول متطورة لقاعدة مستخدميها العالمية واكتسبت سمعة لالتزامها برضا المستخدم والشفافية والابتكار. يكمن جوهر عمليات BingX في تفانيها الراسخ لإحداث ثورة في تجربة تداول العملات المشفرة. تؤمن BingX بجعل العملات المشفرة سهلة الوصول وسهلة الاستخدام للأفراد من جميع الخلفيات. مع رؤية لتصبح بوابة لمليار مستخدم تشفير، تهدف BingX إلى تعزيز الشمول المالي ودفع التبني الواسع النطاق للأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم.

من خلال التواجد القوي في آسيا وأوروبا والأميركتين، عززت BingX تواجدها استراتيجيًا كمنصة موثوقة للمستخدمين في العديد من القارات المختلفة. الآن توسع BingX في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدفوع برؤية BingX الاستراتيجية والتزامها بالنمو العالمي. شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طفرة كبيرة في الاهتمام بالعملات المشفرة واعتمادها، مع تزايد عدد الأفراد والشركات الذين يبحثون عن منصات موثوقة وآمنة لتداول الأصول الرقمية. تدرك BingX الإمكانات الهائلة في هذا السوق وتهدف إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعشاق التشفير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تقدم BingX نقاط قوتها إلى سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك بنيتها التحتية القوية وأدوات التداول المتقدمة ومجموعة واسعة من العملات المشفرة المؤمنة. من خلال التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تهدف BingX إلى تزويد المتداولين المحليين بتجربة تداول سلسة وغنية بالميزات، وتمكينهم من استكشاف فرص استثمارية جديدة والتنقل في عالم العملات المشفرة بثقة.

كجزء من التزامها بتقديم تجارب تداول استثنائية ورعاية مجتمع تشفير نابض بالحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تفخر BingX بالاعلان عن برنامج خاص لشركائها باسمBingX Partner Program. من خلال هذا البرنامج، سيستفيد الشركاء المحليون من نسبة عمولة تنافسية أعلى من معايير الصناعة. من خلال الجمع بين مكانة BingX ذات السمعة الطيبة باعتبارها بورصة تشفير رائدة مع خبرة وآراء الشركاء المحليين، فإن الأمر يستحق انتظار إطلاق البرنامج لتقديم حلول وخدمات مخصصة تلبي الاحتياجات والتفضيلات الخاصة للمتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

"يسعدنا تقديم BingX إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مع استمرار تزايد الطلب على العملات المشفرة في المنطقة، نحن ملتزمون بتوفير منصة موثوقة وسهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات والتفضيلات الفريدة لمستخدمينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا التوسع هو شهادة على التزامنا بإمكانية الوصول العالمي ورؤيتنا لإحداث ثورة في طريقة تداول الناس واستثمارهم في العملات المشفرة. قال Elvisco Carrington، مدير العلاقات العامة والاتصالات في BingX ، إننا متحمسون للمشاركة مع الأسواق الديناميكية والتعاون مع الشركاء المحليين لخلق قيمة متبادلة.

نبذة عن BingX

BingX هي بورصة رائدة تقدم خدمات التداول الفوري والمشتقات والنسخ والشبكة في العملات المشفرة، تتواجد فيما يزيد عن 100 دولة ومنطقة حول العالم مع أكثر من 5 ملايين مستخدم. تواصل BingX ربط المستخدمين مع المتداولين الخبراء والمنصة بطريقة آمنة ومبتكرة.

الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2107545/BingX_Expands_Middle_East_North_Africa_Markets.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2095392/BingX_New_Logo.jpg

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