BioCatch تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة للمبيعات في عام 2023

تحقيق نتائج مبيعات جديدة في النصف الأول وأعلى نقاط صافي ربحية في تاريخ الشركة

تل أبيب، إسرائيل ونيويورك،, 7 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- BioCatch، الشركة العالمية الرائدة في مجال الكشف عن الاحتيال الرقمي وغسيل الأموال والاستجابة له المدعومة بالذكاء البيومتري السلوكي، أعلنت اليوم عن زيادة إيراداتها السنوية المتكررة بنسبة 45% خلال الربع الثاني من عام 2022 وأضافت 19 عميلًا جديدًا في الربع المنتهي في 30 يونيو 2023.

النمو المتسارع يتغذى على التبني السريع لـ BioCatch Connect™ في منطقة أمريكا اللاتينية مع استمرار هذا السوق في الاستثمار في التحول الرقمي، والحاجة إلى بنوك التجزئة في السوق المتوسطة لتقديم تجارب مصرفية رقمية خالية من الاحتكاك تتوافق مع توقعات العملاء التي حددها أقرانهم العالميون، والزيادة الهائلة في الاحتيال المصرفي عبر الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم.

تضمنت المعالم الرئيسية في الربع المنتهي في 30 يونيو 2023 الاستحواذ على أول عميل للاتصالات السلكية واللاسلكية على الإطلاق، وأحد أفضل ثلاثة مزودين عالميين، وتعيين بنك أسترالي من بين أفضل خمسة بنوك. تعتمد ثمانية من أكبر عشرة بنوك في أستراليا الآن على BioCatch للكشف المتقدم عن الاحتيال المدعوم بالذكاء البيومتري السلوكي. اعتبارًا من 30 يونيو 2023، ستعالج BioCatch أكثر من 7 مليارات جلسة مستخدم شهريًا، حيث تتوسع تقنيتها بسرعة لتلبية الطلب المتزايد من العملاء. لدعم قاعدة عملائها الجديدة المتزايدة، أضافت BioCatch 18 موظفًا جديدًا في الربع الثاني من عام 2023، ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى أكثر من 275.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت النتائج الأخيرة من استطلاع BioCatch السنوي للعملاء لعام 2023 عن درجة رضا وولاء العملاء الذين تمت مقابلتهم البالغة 71، وهي أعلى درجة تم تلقيها على الإطلاق وتعتبر الأفضل في فئتها في جميع الصناعات. شمل استطلاع هذا العام قاعدة عملاء أكبر بكثير مما كانت عليه في عام 2022، ونما متوسط صافي نقاط الترويج من قبل الشركة ليتجاوز 80 نقطة. وتجدر الإشارة إلى أن العملاء قدروا واعترفوا بخدمات BioCatch التقنية وإدارة التهديد والحسابات التي تزيد عن 4.6 على مقياس من 1 إلى 5. اعترف ثمانون في المائة من العملاء أن تنفيذ BioCatch أعلى من المتوسط وأنه استثنائي، مشيرين إلى التحسين المستمر والزيادة في التقاط الاحتيال كمقياس رئيسي للعائد على الاستثمار.

"نشعر بالتواضع إزاء تقدير عملائنا لقيمتنا وشراكتنا في معركتهم لهزيمة الاحتيال وتحويل عملياتهم المحفوفة بالمخاطر لدعم الخدمات المصرفية الرقمية دون احتكاك. من الواضح أن نمو الإيرادات هو هدف كل مؤسسة تجارية؛ ومع ذلك، فإن رضا العملاء وتقديرهم لما نقوم به وكيفية مشاركتنا في المجتمع هو أيضًا أمر خاص للغاية ويحفزنا على التحسين المستمر" هذا ما قاله Gadi Mazor، الرئيس التنفيذي لـ BioCatch.

نبذة عن BioCatch

يقف BioCatch في طليعة اكتشاف الاحتيال الرقمي، والذكاء البيومتري السلوكي الرائد القائم على العلوم المعرفية المتقدمة والتعلم الآلي. تحلل BioCatch آلاف التفاعلات الرقمية للمستخدمين لدعم بيئة مصرفية رقمية تتعايش فيها الهوية والثقة والسهولة. اليوم، يعتمد أكثر من 25 من 100 بنك رائد في العالم و >100 من أكبر 500 بنك على حلول BioCatch لمكافحة الاحتيال وتسهيل التحول الرقمي وتنمية علاقات العملاء. يتعاون مجلس ابتكار العملاء في BioCatch، وهو مبادرة تقودها الصناعة تضم American Express و Barclays و Citi Ventures و HSBC و National Australia Bank، لريادة طرق مبتكرة ومبتكرة للاستفادة من علاقات العملاء لمنع الاحتيال. مع أكثر من عقد من تحليل البيانات، وأكثر من 80 براءة اختراع مسجلة، وخبرة لا مثيل لها، تواصل BioCatch قيادة الابتكار لمواجهة التحديات المستقبلية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.biocatch.com .

للتواصل الإعلامي:

Jay Jones

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