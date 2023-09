BioCatch continue d'établir de nouveaux records de ventes en 2023

L'entreprise enregistre des résultats records pour les nouvelles ventes au premier semestre et le score NPS le plus élevé de son histoire

TEL AVIV, Israël et NEW YORK, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- BioCatch, le leader mondial de la détection et de la réponse en matière de fraude numérique et de blanchiment d'argent, alimenté par l'intelligence biométrique comportementale, a annoncé aujourd'hui que ses recettes annuelles récurrentes avaient augmenté de 45 % par rapport au deuxième trimestre de 2022 et avoir gagné 19 nouveaux clients au trimestre qui a pris fin le 30 juin 2023.

Cette croissance accélérée est alimentée par l'adoption rapide de BioCatch Connect™ en Amérique latine, dans un contexte où ce marché continue d'investir dans la transformation numérique, où les banques de détail du marché intermédiaire se doivent d'offrir des expériences bancaires numériques sans friction qui correspondent aux attentes des clients fixées par leurs pairs à l'échelle mondiale, et où la fraude bancaire mobile augmente dans le monde entier.

Parmi les principaux événements marquants à la clôture du trimestre le 30 juin 2023, mentionnons l'acquisition du tout premier client du secteur des télécommunications, l'un des trois principaux fournisseurs mondiaux, et l'intégration d'une des cinq meilleures banques australiennes. Huit des dix premières banques d'Australie font désormais confiance à BioCatch pour la détection avancée de la fraude grâce à l'intelligence biométrique comportementale. Au 30 juin 2023, BioCatch traitait plus de 7 milliards de sessions d'utilisateur par mois, et sa technologie évolue rapidement pour répondre à la demande croissante des clients. Pour soutenir l'accroissement de sa nouvelle clientèle, BioCatch a recruté 18 nouveaux employés au deuxième trimestre de 2023, ce qui porte le total de ses effectifs à plus de 275 personnes.

De plus, les résultats récents du sondage annuel 2023 mené auprès de la clientèle de BioCatch ont révélé un score de satisfaction et de fidélité de 71, le chiffre plus élevé jamais enregistré et considéré comme le meilleur de sa catégorie dans tous les secteurs. Le sondage de cette année a été mené auprès d'une clientèle beaucoup plus importante qu'en 2022 et le Net Promoter Score moyen par entreprise a dépassé les 80. Les clients ont notamment apprécié et reconnu les services techniques, de gestion des menaces et de gestion des comptes de BioCatch au-dessus de 4,6 sur une échelle de 1 à 5. Quatre-vingt pour cent des clients ont reconnu que la mise en œuvre de BioCatch était supérieure à la moyenne et exceptionnelle, citant l'amélioration continue et l'augmentation de la capture des fraudes comme indicateur clé du retour sur investissement.

« Nous sommes honorés que nos clients reconnaissent notre valeur et notre partenariat dans leur lutte contre la fraude et la transformation de leurs opérations de gestion des risques pour permettre des services bancaires numériques fluides. Évidemment, l'accroissement du chiffre d'affaires est l'objectif de chaque organisation commerciale ; cependant, la satisfaction des clients et leur appréciation de ce que nous faisons et de la façon dont nous participons à la vie de la communauté sont également très importantes et nous motivent à nous améliorer continuellement », a déclaré Gadi Mazor, directeur général de BioCatch.

À propos de BioCatch

BioCatch est à l'avant-garde de la détection de la fraude numérique et un pionnier de l'intelligence biométrique comportementale fondée sur les sciences cognitives avancées et l'apprentissage automatique. BioCatch analyse des milliers d'interactions numériques d'utilisateurs pour soutenir un environnement bancaire numérique où l'identité, la confiance et la facilité coexistent. Aujourd'hui, plus de 25 des 100 plus grandes banques du monde et plus de 100 des 500 plus grandes comptent sur les solutions de BioCatch pour lutter contre la fraude, faciliter la transformation numérique et développer les relations avec les clients. Le Conseil de l'innovation pour les clients de BioCatch, une initiative du secteur à laquelle participent American Express, Barclays, Citi Ventures, HSBC et la National Australia Bank, collabore pour trouver des façons créatives et novatrices de tirer parti des relations avec les clients afin de prévenir la fraude. Avec plus d'une décennie d'analyse de données, plus de 80 brevets enregistrés et une expertise inégalée, BioCatch reste en tête de l'innovation pour relever les défis futurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.biocatch.com .

