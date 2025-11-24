BPX تحقق عائداً على الاستثمار بنسبة 250% في تحوّل نظام SAP S/4HANA باستخدام SAP Signavio ورؤى معمارية التطبيقات من LeanIX وأدوات التبنّي الرقمي من WalkMe

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة BPX (Business Process Xperts) أن الشركات التي تستفيد من إطار عملها المنظَّم للتحوّل تحقق نتائج استثنائية، إذ سجّلت عائداً على الاستثمار يصل إلى 250% في مبادرات تحديث SAP S/4HANA الخاصة بها. ويُعزى هذا الإنجاز إلى الأثر المتكامل لذكاء العمليات من SAP Signavio، ورؤى معمارية التطبيقات من LeanIX، وأدوات التبنّي الرقمي من WalkMe. وتُظهر هذه النتائج تركيز BPX الأساسي على تحقيق نتائج قابلة للقياس وتعزيز الانضباط التشغيلي.

وقد استُخدم إطار عمل BPX في العديد من برامج S/4HANA التي واجهت فيها الشركات مشكلات شائعة عند تحديث أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) واسعة النطاق، مثل تعثّر العمليات، وعدم وضوح ملكية الأنظمة، وعدم اتساق تبنّي المستخدمين. وبفضل أدوات التحليل من Signavio، والشفافية التي توفّرها LeanIX في معمارية التطبيقات، والإرشاد على مستوى المستخدم النهائي من WalkMe، تمكّنت BPX من مساعدة الشركات على تقليل إعادة العمل والحفاظ على استقرار الجداول الزمنية لعمليات النشر.

وفي هذا السياق، قال نيخيل أغاروال، مؤسِّس BPX: "تفشل معظم برامج S/4HANA لأن الشركات تُضطر إلى اتخاذ قرارات كبيرة من دون فهم كامل لكيفية عمل عملياتها على أساس يومي. فبوضع Signavio في مقدّمة البرنامج، نقضي تماماً على عنصر التخمين." وأضاف: "يحصل القادة على بيانات قابلة للقياس حول المشكلات والتغييرات ومخاطر عدم الامتثال للقواعد، وهذا يتيح لهم مراجعة كل خيار تصميمي، ما يقلّل من اتساع نطاق المشروع ويوفّر الكثير من المال في المراحل اللاحقة."

وفي الوقت نفسه، تستعين BPX بمنصّة LeanIX لجعل معمارية تكنولوجيا المعلومات التي تدعم التحوّل أكثر تنظيماً ووضوحاً. وصرّحت الدكتورة روبال أغاروال، المؤسسة المشاركة لشركة BPX: "تغيّر LeanIX طبيعة الحوار بين قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. فعندما تدرك الفرق ما هي التطبيقات غير الضرورية، وأيُّ عمليات التكامل تجعل الأنظمة أقل استقراراً، وأين توجد فجوات في الملكية، يمكنها بناء أساس سليم لنظام SAP S/4HANA بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على الأنظمة القديمة والمعقّدة." وقد كان هذا الوضوح عاملاً حاسماً في تحقيق عائد على الاستثمار طويل الأجل، بدلاً من مجرد مكاسب قصيرة المدى على مستوى المشروع.

كما أضافت BPX منصّة WalkMe إلى دورة حياة التحوّل لضمان أن تؤدي هذه العمليات والأنظمة الجديدة إلى النتائج التي تستهدفها الشركات. وتوفّر WalkMe للمستخدمين النهائيين إرشاداً متلائماً مع سياق العمل ودعماً فورياً أثناء تنفيذ مهامهم اليومية، بدلاً من الاعتماد على دورات تدريب طويلة أو تعليمات يدوية تقليدية.

وأدّى الجمع بين تحديد خط أساس دقيق للعمليات، وترشيد المعمارية التقنية، والتبنّي الموجَّه في برامج التحوّل التي خضعت للقياس، إلى تقليل التأخير في المشاريع. كما شهدت هذه الشركات انخفاضاً في تكاليف إعادة العمل، وارتفاعاً في معدّلات استخدام النظام، وتحقيقاً أسرع للتحسينات على مستوى الأعمال، ما أسفر عن عائد موثَّق على الاستثمار بنسبة 250%.