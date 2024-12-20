مديرو التكنولوجيا في إفريقيا "في خطر كبير" إذا لم يستفيدوا من تخطيط العمليات لأجل التحول الرقمي

شركة Business Process Xperts - BPX تساعد الشركات الأفريقية في حماية استثماراتها في مبادرات التحول الرقمي من خلال تقديم خدمات فعالة لإعادة تصميم وتحسين عمليات الأعمال لديهم.

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

20 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- مع وتيرة التحول الرقمي السريعة في إفريقيا، يواجه مديرو التكنولوجيا تحديات في إدارة تحديثات الأنظمة وعمليات الانتقال، خاصة عند التحول من الأنظمة القديمة إلى حلول مثل SAP S/4HANA أو حلول مشابهة في مشاريع التطوير الجديدة (Greenfield) أو تحديث البنية الحالية (Brownfield).

تظهر الدراسات أن 68% من مشاريع التحول الرقمي تفشل بسبب سوء المواءمة بين العمليات.

Global CIOs leverage process mining to embrace business process transformation and reduce risks towards digital success

الشركات الإفريقية تتجه إلى مستشاري تحسين العمليات التجارية (BPR) المتخصصين للاستفادة من أدوات مثل SAP Signavio وIBM Blueworks وUiPath وLeanIX. توفر مجموعة أدوات SAP Signavio BPM لمستشاري تحسين العمليات التجارية (BPR) القدرة على تبسيط العمليات، ومواءمة الاستراتيجيات مع معايير SAP، وتقليل التخصيص الزائد.

تقود الشركات البارزة مثل 'Business Process Xperts- BPX' المشهد في إفريقيا، حيث تقدم الدعم في وضع استراتيجيات لتنفيذ أدوات حديثة وقوية لتحسين العمليات.

في حديثه عن هذه المسألة، قال Nikhil Agarwal، مؤسس Business Process Xperts - BPX : "تفشل العديد من مشاريع التحول الرقمي عندما يتولى شركاء تنفيذ أنظمة ERP (تخطيط الموارد المؤسسية) أو شركاء CRM (إدارة علاقات العملاء) أنشطة إدارة العمليات التجارية (BPM)، حيث تُظهر الدراسات أن 68% من هذه المشاريع تواجه صعوبات بسبب عدم توافق العمليات. بصفتنا خبراء في العمليات وغير مرتبطين بأي برنامج محدد، نعتمد نهجًا يركز على الأعمال لتبني العمليات الأنسب، ونقدم مخططًا تفصيليًا لشركاء التنفيذ، ما يضمن معدل نجاح يصل إلى 99% لمشاريع التحول الرقمي."

بالنسبة للشركات التي تعمل في إفريقيا، فإن التأخيرات وعدم الكفاءة في مشاريع التحول الرقمي قد تؤثر سلبًا على أعمالها وقد تشكل عائقًا تنافسيًا. فريق BPX يمتلك أكثر من عقد من الخبرة، مع قدرات متقدمة في تحسين العمليات لمساعدة الشركات في إدارة العمليات التجارية المعقدة وتبني أفضل الممارسات. كما تسهم خبرتهم في مجموعة من أدوات أتمتة العمليات المتقدمة - في تقليل تكرار العمليات وتسريع دورات التنفيذ، ما يساعد الشركات على تحقيق قيمة أكبر من استثماراتها.

يقول Rupal Agarwal، المؤسس المشارك لـ BPX ، "نحن نُنشئ مقاطع فيديو للإجراءات التشغيلية القياسية (SOPs) ودلائل المستخدم، ما يضمن تقبلًا عاليًا من قبل المستخدمين للمشاريع الجديدة للتحول الرقمي، حيث إن 70% من مشاريع التحول الرقمي تفشل بسبب ضعف التفاعل من المستخدمين".

الخدمات الرئيسية التي تقدمها BPX لأفريقيا:

استشارات تحسين العمليات التجارية الاستراتيجية ( BPR ) لمشاريع التحول الرقمي في بيئات تطوير البنية التحتية الجديدة ( Greenfield ) وتحديث البنية الحالية ( Brownfield )

الاستخدام الفعّال للمنصات المتقدمة لإدارة العمليات مثل SAP Signavio و UiPath و IBM Blueworks لتسهيل تحسين العمليات وأتمتتها.

زيادة تقبل المستخدمين من خلال خرائط العمليات من المستوى الخامس ( L5 )، والإجراءات التشغيلية القياسية ( SOPs )، وتعليمات العمل.

مبادرات إدارة التغيير التنظيمي

نبذة عن Business Process Xperts - BPX

بصفتها شركة لإدارة العمليات التجارية والاستشارات، تتمتع شركة Business Process Xperts بخبرة تزيد عن 12 عامًا في العمل مع أكثر من 21 قطاعًا صناعيًا على مستوى العالم. من تحليل العمليات التجارية إلى أتمتتها، تعمل BPX كمركز للتميز لتحقيق نتائج طويلة الأجل وفعالة.

للتواصل

الدكتور Rupal Agarwal

+919860426700

[email protected]

تعرف على المزيد من المعلومات على:businessprocessxperts.com