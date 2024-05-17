Brinc تستحوذ على Callmi - منصة التوجيه رقم 1 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• استحوذت شركة Brinc ، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الابتكار في الشركات وتسريع المشاريع ، على شركة Callmi ، وهي منصة توجيهية تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقدم استشارات فيديو فردية بالاستعانة بخبراء من الدرجة الأولى.

• ستقوم Callmi بتوسيع نطاق العروض المقدمة للمستخدمين كما سيتم دمجها بشكل أكبر في النظام البيئي لشركة Brinc لتعزيز العروض.

• ستتبرع كلٌ من Brinc و Callmi بنسبة 100 في المائة من رسوم أول 100 مكالمة في مايو إلى جمعيات خيرية مثل الهلال الأحمر وحديقة المانجروف بأبوظبي.

• تشمل الترقيات المخطط لها توفير دعم متعدد اللغات وأدوات توجيهية محسّنة لخدمة الجمهور العالمي بشكل أفضل.

Brinc, a global leader in corporate innovation and venture acceleration acquires Callmi, a MENA-centric mentorship platform that offers 1:1 video consultations with top tier experts

دبي ، الإمارات العربية المتحدة , 17 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- استحوذت شركة برينك ( Brinc )، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الابتكار في الشركات وتسريع المشاريع ، على شركة كول مي ( Callmi )؛ منصة التوجيه التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تقدم استشارات فيديو فردية في الوقت الحقيقي بالاستعانة بخبراء من الدرجة الأولى ، بما في ذلك فئة المديرين التنفيذيين وقادة الفكر في الصناعة بما في ذلك جاد حلوي، المؤسس المشارك و رئيس العمليات في شركة واشمين (Washmen) ،ونيليو ليوني، ، أحد أعضاء الفريق المؤسس لشركة كريم (Careem) (أول شركة يونيكورن ناشئة خاصة غير مدرجة بالبورصة [تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي] في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) ، وصديق فريد ، مؤسس ومدير شركة سمارت كراود (Smart Crowd).

سيتم دمج المنصة في مسارات مؤسس برينك لتقديم إرشاد متخصص لخريجي أكاديمية برينك والمشاركين في برامج التسارع الخاصة بقطاع برينك ، مما يعزز دعم رواد الأعمال داخل نظامها البيئي.

كشركة ، تلتزم كول مي بعمق بفلسفتها في رد الجميل. وكمنظور أصيل مدمج في نموذج التوجيه الخاص بالشركة ، تلتزم نسبة 40 في المائة من مرشدي شركة كول مي بالتبرع بالعائدات التي يكسبونها من خلال منصة كول مي إلى الجمعيات الخيرية التي يختارونها ، وهي ممارسة تدعمها شركة برينك بالكامل وتلتزم بالمحافظة على استمراريتها؛

حيث ستتبرع كلٌ من برينك و كول مي بنسبة 100 في المائة من رسومهما المكتسبة من أول 100 مكالمة في مايو إلى كلٍ من الهلال الأحمر، ومركز دبي للاحتياجات الخاصة، والجمعيات الخيرية في أبو ظبي. ويساعد هذا النهج في دعم مختلف المساعي الخيرية مع السماح في الوقت ذاته لكل من الموجهين والمتعلمين بإحداث تأثير اجتماعي إيجابي بدءًا من أول تفاعل بينهما.

من خلال هذا الاستحواذ ، من المقرر أن تعزز برينك دعمها لاحتياجات رواد الأعمال الفورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سريعة النمو ، مع إقامة جسر للتواصل بين المبتكرين في جميع أنحاء العالم. وستواصل برينك الاستثمار في تطوير منتجات كول مي لتشمل مزامنة التقويم، والجلسات متعددة المستخدمين، والدعم متعدد اللغات لخدمة الجمهور العالمي المتنوع بشكل أفضل. كما تعتزم برينك الحفاظ على معايير صارمة لكول مي ، وضمان استمرارية تقديم استشارات عالية الجودة من خلال الفحص الصارم للمرشدين ، والمراقبة المستمرة لجودة الاستشارات ، وآليات جمع ملاحظات المستخدمين.

صرّح ماناف غوبتا ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة برينك: "هذا الاستحواذ ليس مجرد خطوة استراتيجية نحو تعزيز بصمتنا العالمية ، بل هو أيضًا إعادة تأكيد لالتزامنا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث يمثل دمج شركة كول مي في مجموعة خدماتنا إثراءً لعروضنا بفضل حلولها المبتكرة ورؤيتها المحلية العميقة. نحن متحمسون لكيفية قيام كول مي بمساعدتنا في تمكين رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ودفع تطوير قادة الصناعة الذين يتمتعون بخبرة جيدة في الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء."

بالنظر إلى المستقبل ، تتوقع شركة برينك نموًا كبيرًا وتوسيع نطاق أعمالها ، مستفيدةً من ميزات كول مي والتوسعات المخطط لها لتعزيز إمكانية الوصول والقابلية للتطوير. من خلال ترسيخ الآليات الديمقراطية لإمكانية الوصول إلى موارد المعرفة الخبيرة ، يمثل هذا الاستحواذ علامةً فارقةً وحاسمة لشركة برينك في مهمتها لتمكين رواد الأعمال والمهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا العام ، يخطط فريق كول مي لتوسيع عملياته إلى أسواق برينك الحالية متبوعًا بتقديم طرق جديدة للمؤسسين للتفاعل مع الخبراء عبر الإنترنت (التوجيه الجماعي ، ورش العمل التفاعلية ، إلخ) وكذلك من خلال التواصل الفعلي (لقاءات الموجهين ، الأحداث الشخصية ، إلخ).

تشجع برينك المؤسسين بشدة على الاستفادة من عرض التسجيل الحصري ( عرض الاشتراك الحصري ) المتوفر حاليًا. وبالنسبة لأولئك المهتمين بالتوجيه ، فالآن هو الوقت المثالي للانضمام إلى مجتمع برينك المتنامي ( انضم إلى مجتمع Brinc المتنامي ) الذي يفخر بعضوية قادة الصناعة والخبراء.

نبذة عن Brinc

برينك هي شركة رائدة في تسريع المشاريع العالمية وتدير أكثر من 15 برنامجًا للتسريع متعدد التخصصات في سبع دول. تعمل برينك على تسريع الشركات الناشئة التي تركز على تكنولوجيا المناخ ، إزالة ثاني أكسيد الكربون ، وتكنولوجيا الأغذية ، وتكنولوجيا سلسلة الكتل "البلوك تشين"، والذكاء الاصطناعي ، وتكنولوجيا Web3 ، والأجهزة المتصلة ، والروبوتات ، وإنترنت الأشياء بهدف خلق مستقبل أكثر استدامة، ومساواة وشمولية. وأعلنت شركة برينك مؤخرًا عن خطط لجمع سلسلة من صناديق الاستثمار الاستثماري لضخ الاستثمارات في شركات ذات إمكانات عالية في المرحلة المبكرة من خلال المسرّعات، بالإضافة إلى تزويد شركات التسويق المباشر بمنصة ابتكارية مخصصة، فضلاً عن الوصول إلى فرص الاستثمار المشترك في "السلسلة A +".

وتدعم برينك أيضًا الشركات ذات استراتيجيات الابتكار الموزَّعة ، بالإضافة إلى تعهيد الشركات الناشئة والتقنيات الجديدة ورأس المال المجازف كخدمة. وتفخر شركة برينك بقائمة الشركات العالمية التي تدير برامجها والتي تضم أسماءً مرموقة في عالم الأعمال مثل مانولايف (Manulife)، وهواوي (Huawei)، وشنايدر إلكتريك (Schneider Electric)، وبوما (Puma)، وباتيلكو (Batelco)، وميرك (Merck)، وعُمان تل (Omantel)، ولينرون جروب (Linrun Group)، وزيوي بارك (Zhihui Park)؛ كما تفخر أيضًا بثقة منظمات حكومية مثل حديقة هونغ كونغ للعلوم (Hong Kong Science Park)، ونيوم (NEOM)، وصندوق محمد بن راشد للابتكار (MBRIF)، وحديقة غواندونغ لتكنولوجيا البرمجيات (Guangdong Soft-tech Park)؛ بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي مثل جامعة مدينة هونغ كونغ (HK City University)، وجامعة سنغافورة الوطنية (National University of Singapore)؛ والشركات سريعة النمو مثل أنيموكا براندز (Animoca Brands) وذا ساند بوكس (The Sandbox)؛ علاوةً على صناديق رؤوس الأموال المجازفة مثل آرتيزيان (Artesian)، وليفر في سي (LeverVC)، وتمكين (Tamkeen)، وإي دي بي (EDB)، وهاتشر بلس (Hatcher+). لمزيد من المعلومات: www.brinc.io

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2413531/Brinc_Callmi.jpg