Bruno Zhang الرئيس التقني لـ Huawei Cloud: بناء الأساس السحابي الذكي للاتصالات من خلال الابتكار النظامي

برشلونة، اسبانيا، 27 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- خلال حدث إطلاق منتجات وحلول Huawei لعام 2024 ضمن فعاليات MWC Barcelona 2024، صرح Bruno Zhang، الرئيس التقني لـ Huawei Cloud، بأن "Huawei Cloud ملتزمة ببناء أساس سحابي ذكي لصناعة الاتصالات وبتسريع الذكاء عبر الصناعات من خلال الابتكار النظامي الذي يشمل الذكاء الاصطناعي للحلول السحابية والحلول السحابية للذكاء الاصطناعي.".

الذكاء الاصطناعي للحلول السحابية: إعادة تشكيل الصناعة باستخدام نماذج Pangu

Bruno Zhang, CTO of Huawei Cloud

تمكن نماذج Pangu من Huawei Cloud من الترقية لكلًا من الصناعات والتطبيقات السحابية.

وصف السيد Zhang كيف قام عملاء الاتصالات بالفعل بتطبيقها. يساعد نموذج Pangu للبحث والتطوير المطورين على توليد الكود البرمجي بمجرد أمر واحد واختبار الحالات بنقرة واحدة. يقوم نموذج Pangu للاتصالات بتشخيص 90% من أعطال الشبكات تلقائيًا في دقائق معدودة فقط. يمتلك نموذج الإنسان الافتراضي لـ Pangu دقة تزامن شفاه بنسبة 95٪ لخدمة العملاء والبث المباشر. سيتم ضم المزيد من النماذج إلى هذه النماذج.

الحلول السحابية للذكاء الاصطناعي: حل التحديات بالابتكار النظامي

لمساعدة شركات الاتصالات على بناء بنية تحتية سحابية ذكية، تقدم Huawei Cloud مجموعة حلول تشمل التخزين لأغراض الذكاء الاصطناعي بشكل أصلي، و GaussDB، وتقارب البيانات والذكاء الاصطناعي ، ومعمارية QingTian الموزعة. يتم نشر هذه الحلول واستخدامها عبر البنيات السحابية والشبكات والحافة والأجهزة.

التخزين لأغراض الذكاء الاصطناعي بشكل أصلي: النطاق فائق العرض، التزامن العالي، وتوقيت الاستجابة المنخفض لنماذج الأساس

يحتاج تدريب نماذج الأساس إلى إكسابايتات من البيانات. تتعامل Huawei Cloud مع هذا الطلب بسهولة بفضل نهج له ثلاثة محاور. أولًا، تخزن خدمة الذاكرة EMS بيتابايتات من معاملات البيانات مع عرض نطاق ترددي فائق 220 تيرابايت ووقت إستجابة فائق الانخفاض يصل إلى الميكرو ثانية. ثانيًا، توفر خدمة التخزين المؤقت SFS Turbo خرج بيانات عالي السرعة والتزامن. مع IOPS بالعشرات من الملايين، لم يعد 1 مليار سجل بيانات بحاجة إلى 100 ساعة للتحضير، بل 5 ساعات فقط. ثالثًا، تقلل بحيرة المعرفة المبنية على Object Storage Service أو (OBS) تكلفة تخزين بيانات التدريب والاستدلال بنسبة 30٪.

GaussDB: قاعدة بيانات صلبة تساعد شركات الاتصالات على معالجة البيانات بكفاءة وأمان

GaussDB هي قاعدة بيانات موزعة للمؤسسات بأكثر من 100,000 عقدة. من أجل التوافر، تضمن GaussDB التماسك القوي بالمجموعة المزدوجة dual-cluster مع صفر RPO. وبالنسبة للأمان، فلقد تم الحصول على شهادة CC EAL4+‎، وهي أعلى مستوى في الصناعة. من أجل الأتمتة، توفر GaussDB أدوات متكاملة لتحويل وترحيل 95٪ من الصيغ الشائعة.

منصة تقارب البيانات والذكاء الاصطناعي: أساس بيانات قوي لنماذج الأساس

البيانات هي المفتاح لنماذج الأساس. لتطوير نماذج الاتصالات على وجه التحديد، يجب أن تتوحد البيانات من نطاقات BSS و OSS و MSS في بحيرة بيانات واحدة. منصة تقارب البيانات والذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Huawei Cloud هي أساس بيانات قوي لهذه النماذج. مع LakeFormation، يمكن مشاركة نسخة واحدة من البيانات بدون الحاجة إلى الترحيل. مع DataArts Studio، يتمتع علماء الذكاء الاصطناعي ببيانات عالية الجودة وممتثلة. وأخيرًا، تنظم وتجدول الخطوط الثلاثة - DataArts و ModelArts وCodeArts - سير عمل البيانات والذكاء الاصطناعي لتشغيل التدريب على النماذج عبر الإنترنت والاستدلال من خلال بيانات الوقت الحقيقي.

ول نموذج في الصناعة للنشر متعدد السحب multi-cloud وحل Cloud on Cloud لمشغلي شبكات المحمول

جميع قدرات نموذج Pangu المذكورة أعلاه والخدمات السحابية المشغلة بـ Pangu مصممة خصيصًا لكل عميل للنشر عبر الحلول السحابية العامة، والحلول السحابية المخصصة، أو الحلول السحابية الهجينة. على سبيل المثال، يمكن لشركات الاتصالات بناء وتشغيل منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم ونماذج الأساس في مراكز بياناتهم الحالية باستخدام Huawei Cloud Stack، وهي حل سحابي هجين.

تقدم Huawei Cloud أيضًا استشارات وعمليات شاملة من الطرف إلى الطرف وخدمات ترحيل شاملة من خلال حل Cloud on Cloud.

اختتم السيد Zhang بكيفية التزام Huawei Cloud بالنجاح المشترك. التكنولوجيا المشتركة متاحة من خلال 150,000 واجهة برمجة تطبيقات API. الخبرة المشتركة تأتي من خدمة أكثر من 3 ملايين عميل عالمي. والنظام البيئي المشترك يحتوي على 10,000 عرض KooGallery مقدم. تمكّن هذه الجهود الناقلين من بناء خدمات العمل إلى العمل B2B واغتنام الفرص للحفاظ على التنافسية.

يُعقد MWC Barcelona 2024 في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في برشلونة بإسبانيا. وخلال هذا الحدث، ستعرض Huawei أحدث منتجاتها وحلولها في الجناح 1H50 في الصالة Fira Gran Via Hall 1. ومع الإطلاق التجاري لشبكة الجيل 5.5G عام 2024، تتعاون Huawei مع المشغلين والشركاء حول العالم لمتابعة الابتكارات الجديدة والمثيرة في الشبكات والسحابة والذكاء. معًا، سنقود أعمال تقنيات 5G ونعزز النظام البيئي الصناعي المزدهر، ما سيُنشئ حقبة جديدة من التحول الرقمي الذكي. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024.

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