Bybit تحصل على جائزة "Best Blockchain Company of the Year" في حفل توزيع جوائز Future Enterprise Awards 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024/PRNewswire/ -- أعلنت شركة Bybit، ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، عن حصولها على جائزة "Best Blockchain Company of the Year" (أفضل شركة بلوكتشين لهذا العام) في حفل توزيع جوائز Future Enterprise Awards 2024 (جوائز مؤسسات المستقبل 2024)، الذي نظمته شركة Tahawul Tech. وتؤكد هذه الجائزة المرموقة على ريادة Bybit المستمرة في الابتكار في مجال البلوكتشين والتميز التكنولوجي والخدمات التي تركز على المستخدم داخل قطاع العملات الرقمية.

تكرم جوائز Future Enterprise Awards 2024، التي تستضيفها مجموعة CPI Media Group، أصحاب الرؤى في مختلف القطاعات التي ترسم ملامح المستقبل من خلال التقنيات التحويلية. يعكس تكريم شركة Bybit دورها المحوري في إعادة تعريف المشهد المالي الرقمي، وتلبية احتياجات كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات من خلال حلول قوية ومنظومة تداول عملات رقمية موثوقة.

هذا وتشتهر شركة Bybit ببنيتها التحتية المتطورة والتزامها الثابت بالمنتجات المبتكرة، وقد رسّخت الشركة مكانتها كشركة رائدة في تطوير تكنولوجيا البلوكتشين واقتصاد الأصول الرقمية، حيث تُسلط هذه الجائزة الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها البورصة لتقديم أعلى مستويات الأمان والسيولة والأدوات المبتكرة التي تُمكِّن المستخدمين والمؤسسات على حد سواء.

وفي هذا الإطار، قال جون هان، رئيس التسويق والمبيعات في شركة Bybit "تمثل هذه الجائزة شهادة على سعي فريقنا الدؤوب نحو الابتكار والحلول التي تضع العميل في المقام الأول في مجال البلوكتشين الديناميكي. يشرفنا أن نحصل على هذا التكريم، الذي يؤكد من جديد مهمتنا المتمثلة في جعل تقنية البلوكتشين متاحة وآمنة ومؤثرة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. بينما نمضي قدمًا، سنبقى ملتزمين بتمكين التبني الشامل لتقنية البلوكتشين وبناء مستقبل التمويل الرقمي."

يتجلى التزام Bybit بتطوير خدمات العملات الرقمية من خلال تقديمها المستمر للميزات المبتكرة، مثل أدوات التداول عالية الأداء، وخيارات السيولة المحسنة، ومنصة آمنة وسهلة الاستخدام. ومع اعتماد أكثر من 50 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم على Bybit، فإن المنصة تعتبر رائدة وموثوقة في خلق مستقبل مستدام وشامل لتكنولوجيا البلوكتشين.

نبذة عن Bybit

Bybit هي ثاني أفضل بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول مع أكثر من 50 مليون مستخدم. توفر Bybit التي تأسست في عام 2018، منصة احترافية تمكن المستثمرين والمتداولين في مجال العملات المشفرة العثور على محرك مطابقة فائق السرعة، وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تفخر Bybit بشراكتها مع فريق Oracle Red Bull Racing، حامل لقب بطولة الفورمولا 1 للصانعين والسائقين.

