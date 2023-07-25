Casio تطلق G-SHOCK مدمجة مع بريق ذهبي وردي رائع

طوكيو، 25 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Casio Computer Co., Ltd. عن إطلاق أحدث إضافة إلى ماركة G-SHOCK للساعات المقاومة للصدمات. ساعات GM-S110PG و GM-S2100PG و GMA-S2100MD التناظرية الرقمية المدمجة باللون الذهبي الوردي (متوفرة في خمسة طرازات إجمالًا) تتألق مثل المجوهرات.

From left: GM-S110PG-4A, GM-S2100PG-4A From left: GMA-S2100MD-7A, GMA-S2100MD-4A, and GMA-S2100MD-1A

وسعت Casio في السنوات الأخيرة مجموعتها من الساعات لجميع الأجناس في G-SHOCK. في فبراير 2023، وقعت Casio مع فرقة الفتيات الكورية الجنوبية ITZY المكونة من خمسة أعضاء كسفيرة لعلامة G-SHOCK التجارية. تتناسب الأغاني والعروض القوية للمجموعة تمامًا مع مفهوم الصلابة للعلامة التجارية G-SHOCK، مما يرسل رسالة قوية مفادها أن صلابة G-SHOCK مخصصة للأشخاص من أي جنس.

تجلب الساعات المقاومة للصدمات GM-S110PG و GM-S2100PG و GMA-S2100MD مينا وحافظة من بريق ذهبي وردي إلى إصدارات أصغر وأخف وزنًا من GA-110 بميناها ذات الأبعاد المميزة و GA-2100 بإطارها ثماني الأضلاع، والذي أثبت شعبيته بشكل خاص بين المستهلكين الأصغر سنًا.

نظام الألوان الموحد — GM-S110PG و GM-S2100PG

بالإضافة إلى المظهر المتطور للإطار المعدني والإبزيم المصقول باللون الذهبي الوردي، يتم استخدام اللون الوردي البيج الأنيق لشريط الراتنج. يضمن نظام الألوان أحادي اللون العام تعدد استخدامات التصميم للتنسيق بسهولة مع أي موضة.

وجه رائع وجذاب — GMA-S2100MD

ترسيب البخار الذهبي الوردي المطبق على المينا، بالإضافة إلى إتمام المرآة لعلامات الموشر وغيرها من التفاصيل، يغمر الوجه في التألق. يتم استخدام مواد الراتنج بلمسة نهائية غير لامعة للإطار والسوار، وهي متوفرة بثلاثة ألوان كلاسيكية — الأبيض والوردي والأسود.

تواصل Casio توسيع قاعدة معجبي G-SHOCK من خلال إضافة نماذج من جميع الأجناس، والتواصل مع المستخدمين للبقاء على اتصال مع العصر.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2158248/From_left_GMA_S2100MD_7A_GMA_S2100MD_4A_GMA_S2100MD_1A.jpg

CASIO COMPUTER CO., LTD. SOURCE