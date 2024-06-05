CESI: تعيين نيكولا ميليكيوتي كرئيس تنفيذي جديد ، وتأكيد جويدو بورتوني كرئيس

ميلان, 5 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تحت قيادة جويدو بورتوني ، الذي تم تأكيده كرئيس ، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد لشركة سي إي إس آي إس بي إيه (CESI S.p.A). تم تجديد مجلس الإدارة في 29 مايو من قبل اجتماع المساهمين العادي.

خلال الاجتماع ، تم تعيين نيكولا ميليكيوتي كمدير تنفيذي جديد للمجموعة لفترة 2024 – 2026. في 1 يونيو ، تولى ميليكيوتي أيضًا دور المدير العام. وهو يخلف دومينيكو فيلاني ، الذي سيظل مع الشركة كنائب الرئيس التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشؤون الاستدامة في المجموعة.

انضم نيكولا ميليكيوتي إلى سي إي إس آي (CESI) بعد مسيرة مهنية طويلة في شركة إينيل (Enel)؛ حيث شغل العديد من المناصب الدولية ، بما في ذلك رئيس عمليات العملاء العالمية ، ومدير البلد في الأرجنتين ، ورئيس الشؤون العامة الأوروبية والتنظيم في بروكسل ، ومدير المنطقة في المكسيك وأمريكا الوسطى. تتضمن رحلته المهنية أيضًا الاستشارات الاستراتيجية في ماكينزي آند كومباني (McKinsey & Company). يحمل ميليكيوتي شهادة في هندسة الكمبيوتر من بوليتيكنيكو دي ميلانو (Politecnico di Milano) ، ودرجة الماجستير في الهندسة من سنترال سوبيليك (CentraleSupélec) في باريس ، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من هارفارد بيزنس سكول (Harvard Business School).

أشكر المساهمين على الثقة التي وضعوها فيّ. يمثل الانتقال في الطاقة فرصة فريدة للاستفادة من مهارات سي إي إس آي وتقنياتها وابتكاراتها. صرّح الرئيس التنفيذي الجديد قائلاً: "نحن نهدف إلى تحقيق هذه الإمكانية بالكامل ، أن نصبح شريكًا رئيسيًا للشركات والمؤسسات التي تتخذ مسار تحوّلها في قطاعات الطاقة والبنية التحتية".

بالإضافة إلى بورتوني و ميليكيوتي، يشمل مجلس الإدارة الجديد:

• جياني فيتوريو أرماني - إينيل

• كيارا دالا كييزا - إينيل

• كلاوديو ديتشمبرينو - إينيل

• لوكا جورجيو ماريا دي راي - بريزميان (Prysmian)

• ماريا روزاريا غوارنيير - تيرنا (Terna)

• فرانشيسكو ساليرني - تيرنا

• كارمن سكوليو - تيرنا

• فلافيو فيلا - هيتاشي إنرجي (Hitachi Energy)

علق الرئيس بورتوني على تأكيده: مع الامتنان لأصحاب أسهم سي إي إس آي، فأوّل ما يخطر على بالي هو التفكير في الزملاء العاملين في سي إي إس آي إس بي إيه في إيطاليا وعلى مستوى مجموعة سي إي إس آي على مستوى العالم. تتمتع المجموعة بتاريخ طويل ومستقبل واعد ، ومصممة على الاستمرار في النمو من خلال جودة حلولها. آمل أن أخدم بشكل جيد كرئيس لمجلس الإدارة الجديد ، مما يضمن التزامي المستمر بهذه الفترة الجديدة. أعد بدعم كامل للمدير التنفيذي الجديد ، الذي ينضم إلى إدارة سي إي إس آي اليوم ، وأقدم أفضل أمنياتي لنجاحه نيابةً عني وعن المجلس بأكمله. "

يعرب مجلس الإدارة الجديد وجميع موظفي سي إي إس آي عن امتنانهم لدومينيكو فيلاني على تفانيه خلال فترة ولايته كرئيس تنفيذي. كانت مساهماته أساسية لنجاح سي إي إس آي ونموها. يسر الشركة الاستمرار في الاستفادة من تعاونه القيّم.

منذ ما يقرب من سبعين عامًا ، تقدم سي إي إس آي (CESI) شنترو إلتروتكنيكو سبيريمنتالي إيتاليانو (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) للعملاء في أكثر من 70 دولة خدمات في مجال الابتكار والرقمنة والاستشارات والاختبار والهندسة للقطاع الكهربائي ، وكذلك في الهندسة المدنية والبيئية. من خلال قسم كيه إي إم إيه لابس (KEMA Labs) ، تعد المجموعة الجهة المستقلة الرائدة في العالم في مجال الاختبار والتفتيش والتصديق على المكونات والأنظمة للقطاعات الكهربائية والرقمية. تعد سي إي إس آي أيضًا واحدة من الشركات القليلة في جميع أنحاء العالم التي تقوم بتطوير وإنتاج خلايا شمسية متقدمة لتطبيقات الفضاء.

وتشمل قائمة عملائها الرئيسيين شركات توليد الطاقة، ومشغلي شبكات النقل والتوزيع، والمصنعين الدوليين للمكونات والأنظمة الكهربائية والرقمية، والمستثمرين من القطاع الخاص، والمؤسسات العامة (الحكومات والإدارات العامة والسلطات المحلية) والسلطات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل سي إي إس آي عن كثب مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، وبنك التنمية الآسيوي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.