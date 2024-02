CGTN AMERICA وCGTN UN: احتفال CMG بالعام الصيني الجديد مع جمهور هوكي الإن إتش إل

CGTN America و CGTN UN تصدران "CMG تحتفل بالعام الصيني الجديد مع جمهور هوكي الإن إتش إل"

واشنطن، 9 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- لم تستطع برودة ثلج الهوكي احتواء سخونة احتفال مجموعة الإعلام الصينية China Media Group بالعام الصيني الجديد في مباراة إن إتش إل National Hockey League بين فريقي New York Islanders و Tampa Bay Lightning في نيويورك في 8 فبراير 2024.

الساحة المكتظة بأكثر من 17،000 شخص استوعبت مقاطع فيديو لمهرجان الربيع وتهاني العام الجديد. "أتمنى لكم جميعًا أن تكونوا مثل التنانين المحلقة والنمور الواثبة، مليئين بطول العمر والصحة"، قال ذلك رئيس CMG التنفيذيShen Haixiong. يتمنى سفير الصين لدى الولايات المتحدة Xie Feng للناس أن يستقبلوا "عام تنين (Year of the (Dragon مزدهر"، والمعروف أيضًا باسم Year of the Loong في الصينية.

خلال فترة الاستراحة في المباراة، أرسل تميمة New York Islanders "التنين سباركي" ومقدم الحفل سويًا هدايا "Loong Chenchen"، التميمة الرسمية لاحتفال مهرجان الربيع 2024 من CMG، إلى الجماهير.

تمت دعوة زوار مباراة الإن إتش إل أيضًا إلى المشاركة في الأنشطة الثقافية التي أعدتها CMG، مثل التقاط صورة مع "Loong Chenchen"، وكتابة مخطوطات مهرجان الربيع وتلقي هدايا ملصقات تتضمن شخصية "Fu"، والتي تعني الحظ والسعادة بالصينية.

قال أحد المشاهدين: "أنا سعيد جدًا بالاحتفال بمهرجان الربيع الصيني خلال المباراة. الثقافة الصينية رائعة.".

يشارك الاحتفال تقاليد العائلات الصينية في التجمعات، التخلي عن الماضي واستقبال الجديد والجيد في العام الجديد.

ترك جمهور الهوكي المباراة بمعرفة جديدة وتقدير للعام الصيني الجديد. وتركه بعض الأطفال المحظوظين مع تنين محشو كصديق جديد لهم.

