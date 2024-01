CGTN: الروابط بين شعبي الصين وفرنسا تستهل حقبة جديدة مع مرور 60 سنة من العلاقات الدبلوماسية

بيكين، 29 يناير 2024 /PRNewswire/ -- تبادل الرئيس الصيني Xi Jinping السبت التهانئ مع نظيره الفرنسي، Emmanuel Macron، بمناسبة الذكرى السنوية الستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

مع تولية اهتمام كبير بتطوير العلاقات الثنائية، قال Xi أنه يقف مستعدًا للعمل مع Macron لاستغلال الذكرى السنوية الستين للعلاقات الدبلوماسية كفرصة لفتح مستقبل جديد وجعل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وفرنسا أكثر صلابة وديناميكية، للمساهمة بشكل أوسع في تحسين رفاهية الشعبين والإنسانية.

صياغة روابط عميقة بين الشعبين

على مر العقود، قام شعبي الصين وفرنسا ببناء روابط عميقة من خلال تبادلاتهم الودية والاستكشاف الثقافي المشترك.

هذا الشتاء في عالم هاربين للثلج والجليد Harbin Ice and Snow World المميز، وهو مساحة مستوحاة من السنة الصينية الفرنسية للثقافة والسياحة China-France Year of Culture and Tourism، هو دليل حي على هذه التبادلات. يجمع المكان موقعين تراثيين ثقافييين مشهورين عالميًا، كاتدرائية نوتردام في باريس ومعبد السماء في بكين. النحتان من الجليد، اللتان تمثلان الصين وفرنسا، متصلتان بجسر يرمز إلى الصداقة.

تم الكشف عن المنحوتات من قبل وزير السياحة الفرنسي Olivia Grégoire عندما أعلن رسميًا عن بدء العام الصيني الفرنسي للثقافة والسياحة لعام 2024 في Harbin Ice and Snow World في 5 يناير.

ردًا على رسالة التهنئة من Xi، قال Macron في رسالته يوم السبت أنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس الصيني لتعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية والشبابية الثنائية. وأشار ماكرون أيضًا إلى أنه يتطلع إلى تعميق شراكة الصين وفرنسا الاستراتيجية الشاملة مع شي بشكل مستمر، حتى يمكن للجانبين إضفاء حيوية جديدة على العلاقات الثنائية للستين عامًا المقبلين.

تعزيز الروابط بين الشعبين

في خطاب فيديو ألقاه في حفل استقبال في بكين للاحتفال بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا، حث Xi الجانبين على توسيع التبادلات على المستوى الثقافي وبين الشعبين، وتعزيز الروابط بين الشعبين عن طريق اتخاذ السنة الصينية الفرنسية للثقافة والسياحة وألعاب الأولمبياد في باريس كفرص.

في نوفمبر 2023، تم عقد الاجتماع السادس لآلية الحوار الثنائي عالي المستوى بين الصين وفرنسا حول التبادلات بين الشعبين في بكين، حيث شهد وزيرا الخارجية للبلدين توقيع مستندات تعاون في مجالات مثل التعليم والبحث العلمي، والسياحة الثقافية والصحة، مع إصدار قائمة بأنشطة التبادل الثقافي عالية الجودة بين البلدين في عام 2024.

في أولمبياد باريس الصيفية 2024، ستقوم اللجنة الأولمبية الصينية بإقامة "بيت الصين" أو "China House" خلال الفعالية لاستعراض إنجازات الرياضية، وعرض الثقافة الرياضية الصينية، وتشجيع التفاعل بين الرياضيين في الدوائر الرياضية الصينية وتلك الفرنسية، بجانب أنشطة أخرى لإضفاء المزيد من الإثارة على ألعاب أولمبياد باريس الصيفية 2024، حسبما أفاد السفير الصيني في فرنسا Lu Shaye في مقابلة مع China Media Group يوم الجمعة.

أشار Lu أيضًا إلى أن التبادلات بين شعبي الصين وفرنسا قد حمت خلال حقبة ما بعد الوباء. "قرابة الـ46,000 صيني يدرسون في فرنسا وفتحت حوالي 1,000 مدرسة ابتدائية وثانوية في فرنسا دورات لتعلم اللغة الصينية، مع أكثر من 100,000 طالب يتعلم الصينية.".

في الوقت ذاته، قامت الصين بتنفيذ سياسة دخول مجاني لمدة 15 يوم بدون تأشيرة لحاملب جوازات السفر العادية من 6 دول، يتضمنوا فرنسا، لتيسير التبادلات بين الشعوب.

قال Lu: "إذا كانت العلاقة الصينية-الفرنسية شجرة كبيرة، فإن الصداقة بين الشعبين هي الأساس الراسخ والمتين.".

https://news.cgtn.com/news/2024-01-27/Chinese-French-bonds-go-deeper-on-60-years-of-diplomatic-ties-1qI6XKHPt60/p.html