"شبكة تلفزيون الصين الدولية": كيف تدفع الصين التنمية عالية الجودة من خلال الابتكار التكنولوجي

بكين ، 23 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- نشرت "شبكة تلفزيون الصين الدولية" مقالاً حول كيفية قيام التنمية الإقليمية المنسقة في الصين بدفع الابتكار التكنولوجي في البلاد. من خلال مقدمة شاملة لتطوّر الابتكار التكنولوجي في مجموعات المدن الرئيسية في الصين، وهي منطقة "بكين - تيانجين - هيبي"، و"دلتا نهر اليانغتسي" و"منطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى"، يسلط المقال الضوء على أن الابتكار في الصين قد دخل مرحلة جديدة تتميز بالتنسيق الإقليمي ، والتقدم متعدد المستويات ، والتأثير على مستوى البلاد.

وفقًا لملحق "مؤشر مجلة "نيتشر" (Nature) للمدن العلمية لعام 2025" الذي صدر حديثًا ، تشكل المدن الصينية الآن أكثر من نصف قائمة أفضل عشرة مراكز أبحاث علمية في العالم لأول مرة. على وجه الخصوص ، تستمر بكين في القيادة كأفضل مدينة علمية عالمية ، وهو المركز الذي حافظت عليه منذ عام 2016.

لم يعد الابتكار في الصين اليوم يقتصر على عدد قليل من المدن الكبرى. بدلاً من ذلك ، دخلت البلاد مرحلة جديدة تتميز بالتنسيق الإقليمي والتقدم متعدد المستويات والتأثير على الصعيد الوطني.

تنمية إقليمية منسقة

بدلاً من التطور بمفردها ، استفادت بكين بالكامل من دورها كمركز للابتكار التكنولوجي وعززت التنسيق مع "تيانجين" و"هيبي"، مما أدى إلى الترقية المستمرة للقدرات الابتكارية في منطقة "بكين - تيانجين - هيبي"، وهي مجموعة مدن إقليمية تعرف باسم "جينغ - جين - جي".

أدj التنمية المنسقة لمنطقة "جينغ - جين - جي"، وهي استراتيجية وطنية قُدِّمت في فبراير 2014 ، إلى زيادة مطّردة في الابتكار التكنولوجي في المنطقة.

اليوم ، شهدت المنطقة إنشاء 14 منصة ابتكار وسبعة مجموعات تصنيع وطنية متقدمة. في عام 2024 ، وصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 11.5 تريليون يوان (حوالي 1.6 تريليون دولار).

في "حديقة تشونغ قوان تسون للعلوم" في "منطقة (شيونغ آن) الجديدة"، تم دمج 11 مؤسسة منصة من بكين ، تغطي العلوم والتكنولوجيا، والتمويل والبحث الصناعي ، في نظام خدمة متكامل ، مما يتيح للشركات الوصول إلى موارد الابتكار عالية الجودة دون مغادرة المنطقة.

منطقة "جينغ-جين-جي" ليست حالة معزولة. تقع "دلتا نهر اليانغتسي" في منتصف خط الساحل الصيني، وتضم "بلدية شنغهاي" ومقاطعات "جيانغسو" و"تشجيانغ" و"أنهوي"، ولا تزال متجذرة في تاريخها الصناعي العميق في حين أن قدرتها القوية على الابتكار تعطي اليوم قوة جديدة لتطوير قوى إنتاجية جديدة ذات جودة عالية.

اليوم ، تمثل شركات التكنولوجيا الفائقة في منطقة "دلتا نهر اليانغتسي" أكثر من 30 في المائة من الإجمالي الوطني. أنشأ "المركز الوطني للابتكار بالتميّز"، وهو مركز وطني شامل لابتكار التكنولوجيا مقره في الدلتا ، شراكات استراتيجية مع أكثر من 200 جامعة ومعهد بحث محلي وأجنبي وأنشأ مراكز ابتكار مشتركة مع ما يقرب من 600 شركة رائدة.

في الجزء الجنوبي من الصين ، شهدت "منطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى" قفزة في قدرتها على الابتكار التكنولوجي. أنشأت البلاد تسعة مشاريع رئيسية للبنية التحتية التكنولوجية في المنطقة. تم إنشاء ما مجموعه 31 مختبرًا مشتركًا في "منطقة قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو" ، مما يشكل الأساس للابتكار التكنولوجي في "منطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى".

دفع التنمية عالية الجودة

وإذ يعلق أهمية كبيرة على تعزيز التنمية الإقليمية عالية الجودة والمنسقة، سافر الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى مختلف المناطق ورأس ندوات؛ حيث رسم مسارًا بشأن كيف يمكن للمناطق المختلفة الاستفادة بشكل أفضل من مزاياها النسبية وتحقيق مزايا متكاملة وتعزيز التوازن والتنسيق في التنمية الإقليمية.

في السنوات الأخيرة ، عمَّقت الصين تنفيذها لاستراتيجية التنمية الإقليمية المنسقة ، مع مجموعات مثل منطقة "جينغ - جين - جي" ومنطقة "دلتا نهر اليانغتسي" و"منطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى" التي تقود مستوى الابتكار العام للبلاد والتنمية عالية الجودة.

على سبيل المثال ، أنتجت "منطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى"، التي تبلغ أقل من 0.6 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد ، تسعة من إجمالي الناتج الاقتصادي في البلاد ، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق انفتاحًا ونشاطًا اقتصاديًا في البلاد.

في الوقت الحالي ، من المقرر أن تقوم "منطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى"، التي تركز على قطاعات جديدة مثل الاقتصاد المنخفض الارتفاع والتصنيع الحيوي ، بإنشاء خمس مجموعات صناعية ناشئة أخرى بقيمة 100 مليار يوان (حوالي 14.2 مليار دولار) لكل منها، بالإضافة إلى تعزيز التحول والترقية على المستوى الذكي والمتطور للصناعات المفيدة ، مثل المعلومات الإلكترونية وتصنيع المعدات المتقدمة.

خلال جولة تفتيشية في "غوانغدونغ" في نوفمبر من هذا العام ، حثّ "شي" المقاطعة على التركيز على تطوير قوى إنتاجية جديدة ذات جودة عالية ، وتعزيز التكامل العميق للابتكار التكنولوجي والصناعي ، وبناء نظام صناعي حديث مع القدرة التنافسية الدولية ، داعيًا إلى دفع تطوير "منطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى" مع الجهود المستمرة.

في "مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي" السنوي الذي انتهى للتو ، تعهدت الصين بتطوير مراكز الابتكار التكنولوجي الدولية في بكين (منطقة بكين-تيانجين-هيبي) ، و"شنغهاي" (دلتا نهر اليانغتسي) ، و "منطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى".

وقال "غونغ تشاو"، الباحث في "المعهد الوطني للابتكار والتنمية" في "جامعة تونغجي": "إن توسع نطاق مراكز الابتكار التكنولوجي الدولية الثلاثة من مدن فردية إلى مجموعات مدنية أوسع يمثل ترقية استراتيجية ، مما يدل على أن جهود الصين لبناء مراكز الابتكار تضع الآن تركيزًا أكبر على التنسيق الإقليمي".

لمزيد من المعلومات، يُرجى النقر فوق الرابط التالي:

https://news.cgtn.com/news/2025-12-22/How-China-drives-high-quality-development-through-tech-innovation-1JjihOzBpvi/p.html