CGTN: بعد خمسة عقود ، الصين وماليزيا تسرعان وتيرة بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك

بكين ، 21 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- تجري على قدمٍ وساق أعمال بناء خط السكك الحديدية الساحلي الشرقي (ECRL) ، وهو مشروع سكك حديدية ضخم في إطار مبادرة الحزام والطريق في ماليزيا يتم بناؤه من قبل شركة الصين للاتصالات والإعمار.

ومن المتوقع أن يعزز المشروع ، الذي تم الانتهاء من 60 في المائة منه في مارس ، الاتصالات بشكل كبير ويجلب نموًا أكثر توازناً إلى ماليزيا عند الانتهاء منه، من خلال ربط منطقتها الأقل تطورًا على الساحل الشرقي بالقلب الاقتصادي على الساحل الغربي.

قال رئيس الوزراء الصيني "لي تشيانغ" يوم الأربعاء أثناء اجتماعها مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ، إن الصين مستعدة للعمل مع ماليزيا لتحقيق تقدم مطرد في بناء المشاريع الكبرى ، مثل رابط الساحل الشرقي للسكك الحديدية ومشروع "دولتان ، حديقتان توأم" مع توسيع نطاق التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون. "لي" حاليًا في زيارة رسمية إلى ماليزيا من 18 إلى 20 يونيو.

لا شك أن نموذج الشراكة الصيني الذي يتضمن الصداقة والإخلاص والمنفعة المتبادلة والشمولية هو بديل منعش تم إحضاره إلى طاولة التعاون المتعدد الأطراف في جنوب شرق آسيا. كتب أونغ تي كيت، رئيس مجموعة مبادرة الحزام والطريق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ووزير النقل السابق في ماليزيا، في مقال نشر يوم الأربعاء، تم ترجمة الأرباح المتراكمة إلى رياح دافعة تستغلها مبادرة الحزام والطريق للانتصار في المنطقة التي تعد فيها ماليزيا واحدة من المستفيدين الرئيسيين.

كانت الصين أكبر شريك تجاري لماليزيا لمدة 15 عامًا متتالية، وكانت ماليزيا منذ فترة طويلة ثاني أكبر شريك تجاري للصين في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

في العام الماضي ، توصل الرئيس الصيني "شي جين بينغ" ورئيس الوزراء أنور إلى توافق مهم حول البناء المشترك لمجتمع الصين - ماليزيا مع مستقبل مشترك.

وخلال زيارة "لي"، اتفقت الصين وماليزيا على تسريع وتيرة بناء مجتمع صيني ماليزي ذي مستقبل مشترك، والحفاظ على تبادلات وثيقة على مستوى عال وتعميق التعاون في مختلف القطاعات. كما اتفق الجانبان على تعزيز التنفيذ ذي الجودة العالية للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وإنهاء المفاوضات بشأن النسخة 3.0 من منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان في أقرب وقت ممكن.

تعزيز الروابط بين الشعبين

يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وماليزيا و"عام الصداقة الصينية الماليزية". شهدت الصين وماليزيا في السنوات الخمسين الماضية تعزيز الروابط بين الشعبين.

في عام 2023 ، استقبلت ماليزيا حوالي 1.4 مليون سائح صيني ، مما جعل السياح الصينيين من بين أفضل ست مجموعات سياحية داخلية إلى البلاد. لقد عزز إعفاء السفر الخالي من التأشيرة مؤخراً التبادلات بين الشعبين بشكل كبير. قال المدير العام لسياحة ماليزيا مانوهاران بيرياسامي في أبريل: "نحن متفائلون بشأن الوصول إلى أكثر من 5 ملايين سائح قادم من الصين".

خلال الزيارة ، دعا "لي" الجانبين أيضًا إلى تعميق التبادلات الشعبية والثقافية في مجالات مثل الثقافة والسياحة والتعليم ، وكذلك بين شباب الدولتين وعلى المستوى دون الوطني لتسهيل تبادل الموظفين بين البلدين.