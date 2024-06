CGTN: Cinco décadas mais tarde, a China e a Malásia devem acelerar a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado

PEQUIM, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A construção do East Coast Rail Link (ECRL), um megaprojeto ferroviário da Iniciativa do Cinturão e Rota na Malásia que está sendo construído pela China Communications Construction Company, está a todo vapor.

Espera-se que o projeto, que teve 60% de sua execução concluída em março, melhore muito a conectividade e traga um crescimento mais equilibrado para a Malásia, ligando sua região menos desenvolvida na costa leste ao centro econômico na costa oeste após o término das obras.

A China está disposta a trabalhar com a Malásia para promover continuamente a construção de grandes projetos, como a Ligação Ferroviária da Costa Leste e o projeto "Dois Países, Parques Gêmeos", ao mesmo tempo em que expande a escala de comércio e investimento e promove a cooperação, disse o primeiro-ministro chinês Li Qiang na quarta-feira, durante reunião com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim. Li está em visita oficial à Malásia de 18 a 20 de junho.

O modelo de parceria da China, caracterizado por amizade, sinceridade, benefícios mútuos e inclusão, é sem dúvida uma alternativa inovadora no âmbito da cooperação multilateral no Sudeste Asiático. Os dividendos acumulados foram traduzidos em um impulso que a BRI está aproveitando para triunfar na região, onde a Malásia é um dos principais beneficiários, escreveu Ong Tee Keat, presidente do grupo regional da Ásia-Pacífico da BRI e ex-ministro dos transportes da Malásia, em um artigo publicado na quarta-feira.

A China vem sendo o maior parceiro comercial da Malásia há 15 anos consecutivos, e a Malásia é, há muito tempo, o segundo maior parceiro comercial da China na Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

No ano passado, o presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro Anwar chegaram a um importante consenso sobre a construção conjunta de uma comunidade sino-malaia com um futuro compartilhado.

Durante a visita de Li, a China e a Malásia concordaram em acelerar a construção de uma comunidade sino-malaia com um futuro compartilhado, manter estreitos intercâmbios de alto nível e aprofundar a cooperação em vários setores. Os dois lados também decidiram promover a implementação de alta qualidade da Parceria Econômica Regional Integral e concluir as negociações para a versão 3.0 da Área de Livre Comércio China-ASEAN o mais rápido possível.

Fortalecimento dos laços interpessoais

Este ano marca o 50º aniversário do início das relações diplomáticas entre a China e a Malásia e o "Ano da Amizade China-Malásia". Nos últimos 50 anos, a China e a Malásia estreitaram seus laços interpessoais.

Em 2023, a Malásia recebeu cerca de 1,4 milhão de turistas chineses, fazendo com que eles sejam um dos seis principais grupos de turistas que chegam ao país. A recente isenção de visto para viagens incrementou significativamente os intercâmbios interpessoais. "Estamos otimistas com a possibilidade de alcançar mais de 5 milhões de turistas chineses", disse o diretor-geral da Tourism Malaysia, Manoharan Periasamy, em abril.

Durante a visita, Li também pediu aos dois lados que aprofundem os intercâmbios interpessoais e culturais em áreas como cultura, turismo e educação, além do intercâmbio entre os jovens das duas nações e em nível subnacional para facilitar ainda mais os intercâmbios de profissionais entre os dois países.

https://news.cgtn.com/news/2024-06-19/China-Malaysia-to-step-up-building-a-community-with-a-shared-future-1uyN4pXEwF2/p.html

FONTE CGTN