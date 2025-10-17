China Mobile تطلق علامتها التجارية الدولية المُجدَّدة «CMobile» وتكشف النقاب عن استراتيجية طموحة للتوسع العالمي

قوانغتشو، الصين، 17 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- في المنتدى الرئيسي لمؤتمر شركاء China Mobile العالمي 2025، أعلن السيد هي بياو، المدير العام لشركة China Mobile ، بالتعاون مع ممثلي الشركاء العالميين للشركة، عن «تجديد العلامة التجارية الدولية لشركة China Mobile وإطلاق تحالف منظومة الأعمال الدولي». يُشكِّل هذا الإعلان المزدوج عن تجديد العلامة التجارية وإطلاق تحالف منظومة الأعمال علامةً فارقةً في مسيرة التدويل التي تشهدها China Mobile ، ويُجسِّد التزام الشركة بالانفتاح على الشركاء العالميين والتعاون معهم بشكل أوسع.

China Mobile Launches Refreshed International Brand “CMobile”

تعتمد العلامة التجارية الدولية المُجدَّدة « CMobile » لشركة China Mobile على إطار عمل «4C» ، المنبثق من المبادرات الاستراتيجية العالمية للشركة، والمرتكز على أربعة محاور:

التمحور حول العميل ( Customer Centricity ): نهج يهدف إلى تعزيز جودة الخدمة من الطرف إلى الطرف وتحقيق التكامل على نطاق واسع في تقديم الخدمات.





التعاون المفتوح ( Open Cooperation ): بناء شراكات متعددة الأطراف مستدامة وموثوقة، بما يُرسِّخ مكانة China Mobile شريكاً رقمياً موثوقاً للعملاء على الصعيد العالمي.





الأساس الابتكاري ( Innovative Foundation ): التعزيز المستمر للابتكار التقني والتحوُّل الرقمي، بما يُمكِّن من الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق في قدرات المنتجات والتقنيات والتعاون ضمن منظومة الأعمال، وتمكين مختلف القطاعات بقدرات رقمية رائدة.





الاتصال العالمي الذكي ( Intelligent Global Connection ): التركيز على تسريع بناء بنية تحتية معلوماتية متطورة، مثل موارد الكابلات ومراكز البيانات الدولية ( IDC ) ونقاط الحضور (PoPs) ، لإنشاء شبكة اتصال ذكية ومتكاملة منتشرة عالمياً.

منذ عام 2006، وسَّعت China Mobile بصمتها العالمية بشكل مطَّرد، فأسَّست 40 موقعاً تجارياً، وبلغت سعة النقل الدولي لديها 310 تيرابت، وأنشأت 360 نقطة حضور ( PoPs ) في الخارج، فيما تمتلك موارد مراكز بيانات في 284 مدينة حول العالم. وانطلاقاً من استراتيجيتها القائمة على «موارد الكابلات ونقاط الحضور ومراكز البيانات الدولية»، تُقدِّم China Mobile مجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات الدولية للمؤسسات ومشغلي الاتصالات وعملاء الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم.

كما طوَّرت China Mobile بالشراكة مع جهات دولية عدة منصات للتعاون العالمي، من أبرزها:

برنامج «يداً بيد» ( Hand-in-Hand Program ) الذي يضم 29 عضواً عالمياً ويغطي أكثر من 3 مليارات مشترك في خدمات الاتصالات المتنقلة.





برنامج « iSTAR » الذي يربط 500 شريك لدعم الشركات الصينية في مسيرة التحول الرقمي العالمي.





منصة الابتكار الدولية GTI التي توسَّعت لتشمل 147 عضواً و242 شريكاً، بما يُعزِّز التعاون عبر الحدود في تقنيات الجيل الخامس ( 5G ) والجيل السادس ( 6G ) والذكاء الاصطناعي.

وسعياً لتعزيز خدمة العملاء العالميين وتعميق التعاون، أطلقت China Mobile تحالف منظومة الأعمال الدولي، وهو إطار تعاوني مفتوح يجمع الشركاء عبر سلسلة القيمة الرقمية. ويهدف التحالف إلى بناء شبكة تعاون رقمية عالمية تُعزِّز النمو المتبادل والازدهار المشترك والتقدم الجماعي، بما يُوحِّد الجهود في إطار من الشراكة لدخول حقبة من التطوير المشترك لمنظومة الأعمال.

يُمثِّل إطلاق العلامة التجارية المُجدَّدة « CMobile » وتحالف منظومة الأعمال الدولي إسهام China Mobile في تطوير الحضارة الرقمية العالمية، وتقديم «حلٍّ صينيٍّ» لعصر الترابط الشامل. واستشرافاً للمستقبل، ستواصل China Mobile تعزيز تدويل علامتها التجارية، بصفتها حلقة وصل للمعلومات، ومُمكِّناً للقيمة، وشريكاً في بناء منظومة الأعمال، لتربط بسلاسة بين التقنيات الرقمية الصينية الرائدة والفرص الواعدة المتاحة عالمياً.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2797972/China_Mobile_Launches_Refreshed_International_Brand__CMobile.jpg