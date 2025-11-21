اكتمال البنية التحتية الرئيسية للكابل البحري 2Africa بمساهمة شركة China Mobile International يعزز تطوير الذكاء الرقمي في أفريقيا

هونغ كونغ، 21 نوفمبر 2025، /PRNewswire/ -- شاركت شركة China Mobile International Limited (CMI) إلى جانب سبعة شركاء عالميين هم: Bayobab وcenter3 وMeta واورنچ والمصرية للاتصالات ومجموعة فودافون وWIOCC في اكتمال البنية التحتية الرئيسية للكابل البحري 2Africa. يمتد الكابل البحري 2Africa على نطاق واسع يحيط بكامل قارة أفريقيا ويربط بين نقاط الشبكات الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا وآسيا ومناطق أخرى، مما يساهم في توسيع شبكة الكابلات البحرية العالمية الخاصة بشركة CMI وموارد الاتصال الدولي الخاص بها، وبذلك يوفر الكابل بنية تحتية رقمية قوية لتسريع التنمية الاقتصادية الرقمية في أفريقيا والمناطق المحيطة بها.

يُعد الكابل البحري 2Africa أول كابل يربط بين شرق وغرب أفريقيا ضمن نظام واحد متصل، إذ يعتمد نموذج الوصول المفتوح. ويربط بين أكثر من 33 دولة أو منطقة عبر قارة أفريقيا والشرق الأوسط وقارتي أوروبا وآسيا بسعة قدرها ١٨٠ تيرابيت، فهو يمتد بطول يزيد عن 45000 كيلو متر. ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يساهم الكابل البحري 2Africa بمبلغ يصل إلى 36.9 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا خلال أول عامين أو ثلاثة أعوام من التشغيل.

بعد تشغيل الأجزاء الرئيسية للكابل البحري 2Africa، حسّنت شركة CMI تخصيص الموارد على نحو أوسع على طول بحر العرب والسواحل الشرقية والغربية لأفريقيا وأوروبا. كما أسست الشركة تكاملًا فعالًا مع كابلات بحرية عالية القدرة على طول السواحل الشرقية والغربية لأفريقيا مثل الكابلين PEACE وEquiano، مما مكّن شركة CMI من تعزيز الشبكة المتعددة الحلقات التي تغطي أفريقيا. وبالاستفادة من موارد الشبكة العالمية في جيبوتي وتنزانيا وكينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغيرها من المواقع، بالإضافة إلى أنظمة الكابلات البحرية مثل IAX-IEX، يدمج الكابل البحري 2Africa النطاق الترددي عالي السعة في أوراسيا وأفريقيا مع امتدادات الكابلات الأرضية المحلية وPoP. ويهدف هذا المشروع إلى بناء اتصال كابل بحري دولي إقليمي رائد يغطي أفريقيا ويتّسع نطاقه ليشمل آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.

تستفيد شركة CMI من الميزتين التقنيتين للكابل البحري 2Africa وهما "النطاق الترددي العالي وزمن الاستجابة السريع" لتشكيل تآزر قوي مع قدرات الشبكة السحابية الحالية للشركة، بما في ذلك أكثر من 100 كابل بحري وأرضي و أكثر من 380 نقطة PoP وأكثر من 1270 مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم. وتتيح هذه البنية التحتية القوية لشركة CMI تزويد شبكات الاتصالات العالمية بخطوط خاصة دولية عالية الجودة وخطوط خاصة سحابية وخدمات الربط البيني التي تغطي العديد من المدن الرئيسية في أفريقيا وتمتد إلى المناطق الداخلية الأفريقية. كما تقدم شركة CMI للشركات العالمية والشركاء المحليين حلول تكامل الشبكات الحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدخول الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك إلى جانب وجود mCloud بوابة تكامل الشبكات السحابية التي توفر مجموعة متكاملة من المزايا في مكان واحد تشمل "منصة موحدة ودولة واحدة وسعر واحد والطلب بضغطة واحدة وخدمات متكاملة". وتركز هذه الحلول على القطاعات الرئيسية في أفريقيا، مثل التعدين الذكي والطاقة الذكية (Smart Energy Mining) والمجمعات الذكية (Smart Park)، والتي جميعها مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف دفع المنطقة نحو مستقبل رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

بدأت شركة CMI بدخول السوق الأفريقية والاستفادة منها منذ عام 2015. وسيؤدي اكتمال البنية التحتية الرئيسية للكابل البحري 2Africa إلى زيادة تعزيز موارد الشبكة في المنطقة الأفريقية، مع توفير اتصال عالي الجودة موثوق للقطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية، وبالتالي تسريع التحول الرقمي لأفريقيا وتحسين حياة المجتمعات في جميع أنحاء القارة.

وستواصل شركة CMI في المستقبل الاستفادة من مشاريع الكابلات البحرية مثل 2Africa لتسريع تنفيذ بنية تحتية جديدة للمعلومات ونظام خدمات معلومات جديد في أفريقيا، مع المساهمة بتقديم حلول رقمية ذكية للقارة ودعم شامل للنمو القوي لاقتصادها الرقمي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2827380/2Africa_Submarine_Cable_s_Core_Infrastructure_Completed.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2827382/2Africa_Submarine_Cable_s_Core_Infrastructure_Completed_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2827384/2Africa_Submarine_Cable_s_Core_Infrastructure_Completed_2.jpg