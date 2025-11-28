CHINT تعزِّز قدرات شركائها العالميين في قنوات التوزيع عبر توظيف المعرفة وبناء المجتمعات ودعم نمو الصناعة

شنغهاي, 28 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ --

اختتمت شركة CHINT مؤخرًا مبادرة التواصل العالمية مع قنوات التوزيع، والمعروفة باسم حملة الموسم البارد، بنجاح كبير، حيث وصلت إلى شركائها في أكثر من 20 دولة عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. وشهد البرنامج ما يقرب من 100 فعالية صناعية محلية، وجذب أكثر من 1,000 متخصص من مختلف مراحل سلسلة قيمة الطاقة والكهرباء، مما يعكس التزام CHINT بتمكين شركائها من خلال توظيف المعرفة والتعاون وبناء القدرات.

CHINT Cool Season 2025 | Global Highlights

تمكين المعرفة في مختلف المناطق

نظّمت CHINT ورش عمل وجلسات تدريبية موجهة لمنظمات التصميم ومصنّعي اللوحات الكهربائية والموزعين وشركاء الشركات المصنعة الأصلية (OEM)، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل أنظمة الطاقة في المباني ومراكز البيانات والتطبيقات الصناعية. وقد جمعت هذه الجلسات بين التدريب على الحلول التقنية، وعروض المنتجات، ومناقشة تطبيقاتها، بهدف تعزيز خبرات الشركاء الهندسية ورفع جاهزيتهم الرقمية.

بناء شبكات محلية للكهربائيين

أنشأت CHINT، بالتعاون مع الجمعيات المحلية والمنظمات التقنية، منصَّات إقليمية تربط بين الكهربائيين والمقاولين والمهندسين، بهدف تعزيز تبادل المعرفة المهنية. ومن خلال هذه المبادرات المجتمعية، تمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم العملية وتعزيز وعيهم بالسلامة، في حين ساهم برنامج سفراء الكهربائيين في تشجيع التعلُّم المتبادل ومشاركة الخبرات من المشاريع الواقعية.

تعزيز قيمة المهنة ونمو الصناعة

عزّزت CHINT الروابط المجتمعية من خلال مسابقات الكهربائيين وفعاليات تطوير المهارات التي تحتفي بالحرفية وتقدِّر الخبرات الميدانية. تجسِّد هذه الجهود رؤية CHINT التي تعتبر شركاءها أكثر من مجرد ممثلين محليين، فهم جزء لا يتجزأ من فريقها العالمي. على مدار العام، واصل نظام قنوات CHINT توسيع نطاق تأثيره في صناعات البناء ومراكز البيانات والشركات المصنعة الأصلية (OEM)، مقدمًا تمكينًا قائمًا على الحلول يدعم الكهرباء المستدامة حول العالم.

نبذة عن CHINT

تأسست شركة CHINT في عام 1984، وهي مزوّد عالمي رائد للحلول الذكية للطاقة، وتمتلك عمليات في أكثر من 140 دولة. تركّز الشركة على المنتجات الكهربائية والأتمتة والطاقة النظيفة والحلول الرقمية، بهدف تمكين تطوير الطاقة بشكلٍ فعَّال وآمن ومستدام على مستوى العالم.

للتواصُل:

