CHINT renforce ses partenaires de distribution mondiaux grâce à la connaissance, à la communauté et à la croissance industrielle

SHANGHAI, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- CHINT vient de terminer sa campagne Cool Season, initiative globale lancée auprès de partenaires dans plus de 20 pays d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orientet d'Afrique. Le programme s'est articulé autour de 100 événements industriels locaux et a attiré plus de 1 000 professionnels de la chaîne de valeur énergétique et électrique, démontrant l'engagement de CHINT auprès de ses partenaires par le biais de la connaissance, de la collaboration et du développement des capacités.

Renforcement des connaissances dans les régions

CHINT Cool Season 2025 | Global Highlights

CHINT a organisé des ateliers et des sessions de formation ciblés pour les instituts de conception, les fabricants de tableaux électriques, les distributeurs et les équipementiers, en se concentrant sur des secteurs clés tels que les systèmes d'alimentation des bâtiments, les centres de données et les applications industrielles. Ces sessions proposaient une formation aux solutions techniques, des démonstrations de produits et des discussions sur les applications, afin d'améliorer l'expertise des partenaires en matière d'ingénierie et de préparation numérique.

Création de réseaux locaux pour les électriciens

En collaboration avec les associations locales et les institutions techniques, CHINT a mis en place des plateformes régionales qui mettent en relation les électriciens, les entrepreneurs et les ingénieurs, afin de promouvoir l'échange de connaissances professionnelles. Grâce à ces initiatives communautaires, les participants ont amélioré leurs compétences pratiques et la sensibilisation à la sécurité, tandis que l'Electrician Ambassador Program a encouragé l'apprentissage par les pairs et le partage d'expériences de projets réels.

Valoriser les carrières et favoriser la croissance du secteur

CHINT a renforcé les liens communautaires par le biais de concours d'électriciens et d'événements de développement des compétences qui célèbrent l'artisanat et reconnaissent l'expertise de première ligne. Par ces efforts, CHINT confirme que les partenaires ne sont pas de simples représentants locaux, mais une extension de l'équipe mondiale. Tout au long de l'année, l'écosystème de distribution de CHINT a continué à étendre sa portée dans les secteurs de la construction, des centres de données et des équipementiers, en proposant des solutions qui soutiennent l'électrification durable dans le monde entier.

