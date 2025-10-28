Cipla تُوسع نطاق مبادرتها الرائدة للصحة التنفسية Breathefree لتشمل الإمارات العربية المتحدة

مومباي، الهند، 28 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم شركة Cipla Limited (المدرجة في بورصة بومباي ( BSE ) بالرمز: 500087) (والمدرجة في البورصة الوطنية الهندية ( NSE ) بالرمز: CIPLA (EQ ، المعروفة باسم "Cipla" ، عن إطلاق "Breathefree UAE" ، وهي أول مبادرة للشركة لتوعية المرضى في الشرق الأوسط. بناءً على نجاح برنامج الشركة الرائد " Breathefree " في الهند، تُجسّد هذه المبادرة التزام Cipla طويل الأمد بتعزيز صحة الجهاز التنفسي في المنطقة، بدءًا من الإمارات العربية المتحدة. تهدف مبادرة "Breathefree UAE" ، المصممة لدعم المرضى والأطباء والصيادلة، إلى رفع مستوى الوعي وتحسين إدارة أمراض الجهاز التنفسي.

اعتبارًا من عام 2025، يُقدر معدل الإصابة بالربو في الإمارات بنحو % 8.5 .1 وأفادت دراسة مقطعية أُجريت عام 2023 في الإمارات أن معدل انتشار الربو بلغ % 11.9 لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-7 سنوات و% 9.8 لدى من تتراوح أعمارهم بين 13-14 سنة.2 ويؤثر التهاب الأنف التحسسي على % 6.4 من البالغين في منطقة الخليج، بما في ذلك الإمارات.3 ويتراوح معدل انتشار مرض الانسداد الرئوي المزمن ( COPD ) في الإمارات بين % 3.7 و% 5.2 .4 في ضوء هذه المعطيات، تسعى " Breathefree UAE " لمواجهة تحدي الوعي والتثقيف، وتمكين المرضى من فهم حالاتهم بشكل أفضل، واستخدام أجهزة الاستنشاق الموصوفة بشكل صحيح، وتحسين الالتزام بالعلاجات.

تُطلق Cipla المرحلة الأولى من " Breathefree UAE " عبر موقع إلكتروني محلي ثنائي اللغة ومقاطع فيديو تثقيفية لتوجيه المرضى حول الاستخدام الصحيح لأجهزة الاستنشاق الخاصة بها. ستوفر المنصة موارد مُعدّة خصيصًا، وتدريبًا على الأجهزة، ومنظومة متكاملة قابلة للتوسع ستشمل تدريجيًا أدوات الالتزام بالعلاج مثل تنبيهات التذكير والمعلمين الرقميين.

وتعليقًا على الإطلاق، قال السيد سوابن مالباني، الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة وأوروبا في Cipla : "في Cipla ، نحن ملتزمون التزامًا تامًا بتزويد المرضى بالمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق نتائج صحية أفضل. تُعد أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، والتهاب الأنف التحسسي، ومرض الانسداد الرئوي المزمن ( COPD ) من بين الأكثر انتشارًا في الإمارات. لقد صُممت ' Breathefree UAE ' بعناية لردم الفجوة المعلوماتية من خلال تقديم تثقيف موثوق وموارد عملية. تُعزز هذه المبادرة حرصنا على رعاية الجهاز التنفسي وتُثبت ريادتنا في مجال رعاية الرئة."

ولدعم إطلاق المبادرة، تُطلق Cipla حملة لتعزيز الحضور والتفاعل عبر العيادات والمستشفيات والصيدليات في الإمارات. سيتم أيضًا تزويد الممثلين الميدانيين بأدوات شرح تعتمد على أجهزة آيباد ( iPad ) للتفاعل مع أخصائيي الرعاية الصحية وزيادة الوعي حول المبادرة.

نبذة عن شركة Cipla :

تأسست شركة Cipla في عام 1935، وهي شركة أدوية عالمية تركز على النمو السريع والمستدام والأدوية النوعية المعقدة وتعميق المحفظة في أسواقنا المحلية في الهند وجنوب إفريقيا وأمريكا الشمالية والأسواق الرئيسية المنظمة والناشئة. ونشتهر بمجالات الجهاز التنفسي ومضادات الفيروسات القهقرية والمسالك البولية وأمراض القلب ومضادات العدوى والجهاز العصبي المركزي التي تمثل نقاط قوتنا. تنتج مواقع التصنيع الـ 46 الخاصة بنا حول العالم أكثر من 50 نموذجًا للجرعات وأكثر من 1500 منتج من خلال منصات تقنية متطورة لتلبية احتياجات أكثر من 74 سوقًا لدينا. تحتل Cipla المرتبة الثالثة كأكبر شركة أدوية في الهند (وفقًا لبيانات IQVIA MAT مارس 25)، والمرتبة الثانية في سوق الوصفات الطبية للأدوية في جنوب أفريقيا (وفقًا لبيانات IQVIA MAT فبراير 25)، والمرتبة الرابعة من حيث الوصفات الطبية لمنتجات الاستنشاق الجنيسة في سوق الأدوية الجنيسة بالولايات المتحدة ( Gx ) (وفقًا لبيانات IQVIA TRx MAT مارس 25). لما يقارب تسعة عقود، كان تحسين حياة المرضى مصدر إلهام لكل جانب من جوانب عمل Cipla . إن عرضنا المغيّر لقواعد اللعبة المتمثل في توفير علاج ثلاثي مضاد للفيروسات القهقرية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بأقل من دولار واحد يوميًا في أفريقيا عام 2001، هو أمر معترف به على نطاق واسع لمساهمته في جلب الشمولية وإمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف إلى قلب جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية. بصفتها شركة مواطنة مسؤولة، فإن نهج Cipla الإنساني للرعاية الصحية سعيًا وراء هدفها "الرعاية من أجل الحياة" ( Caring for Life ) وروابطها المجتمعية العميقة أينما كانت موجودة، يجعلها الشريك الأمثل للهيئات الصحية العالمية والأقران وجميع أصحاب المصلحة. للمزيد، يرجى زيارة www.cipla.com ، أو النقر على X ، Facebook ، .LinkedIn

المراجع:

