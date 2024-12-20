CLEW تطلق أكياس النيكوتين رسميًا في مصر، موسعة بذلك نطاق انتشارها العالمي

تسبق سمعة شركة CLEW دخولها إلى مصر، بعد أن حصلت بالفعل على جوائز على نطاق عالمي. حصلت CLEW على جائزة أفضل كيس نيكوتين من Vaporound أثناء مشاركتها في معرض Vaper Expo المرموق في برمنجهام، المملكة المتحدة. كان هذا خامس تكريم كبير في هذا المجال، ليُضاف إلى قائمة رائعة من الجوائز التي حصلوا بها. تشمل الجوائز السابقة جائزة "أفضل كيس نيكوتين" في Inter Tabac في دورتموند، ألمانيا، وجائزة ANTY في ماليزيا، وجائزة Vapecon جنوب أفريقيا، وجوائز MENA Vape.

جاء هذا الإعلان في أعقاب الكلمة الرئيسية التي ألقاها الرئيس التنفيذي لشركة CLEW، السيد وقاص خان، في معرض World Tobacco Asia 2024 في دبي، حيث أكد على الدور الحاسم لمنتجات النيكوتين البديلة في الحد من الضرر وسلط الضوء على التزام CLEW بتمكين المستهلكين من خيارات نيكوتين أكثر أمانًا وملاءمة.

قال السيد خان: "يعد إطلاق CLEW في مصر خطوة مهمة في رحلتنا لإتاحة منتجات الحد من الضرر في جميع أنحاء العالم." "في معرض WT Asia، عرضنا كيف يمكن لمنتجات مثل أكياس النيكوتين CLEW أن تساهم بشكل كبير في الجهود العالمية للحد من الأضرار المرتبطة بالتبغ، ويسعدنا أن نقدم هذه الفوائد للمستهلكين في مصر."

تعد مصر سوقًا رئيسية لشركة CLEW، مع تزايد الطلب على حلول النيكوتين المبتكرة والأكثر أمانًا. تهدف CLEW إلى مساعدة هؤلاء المستهلكين الجدد على اتخاذ خيارات مستنيرة ومعالجة المشاكل الصحية المرتبطة بمنتجات التبغ التقليدية. سيتم دعم الإطلاق من خلال شراكات مع الموزعين المحليين وتجار التجزئة.

حول أكياس النيكوتين من CLEW

تُصنع أكياس النيكوتين من CLEW في منشآت معتمدة من cGMP وHACCP، مما يضمن معايير عالية للسلامة والجودة. كما أنها توفر توصيل نيكوتين مُرضٍ ومستمر مع نكهة تدوم طويلاً وشعورا سلسا في الفم. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأكياس CLEW في أي وقت وفي أي مكان.

وهي متوفرة بنكهات مختلفة، بما في ذلك النعناع المنعش والتبغ الكلاسيكي، وتوفر خيارات متعددة لقوة النيكوتين تتراوح بين 3 ملغ و20 ملغ لتلبية جميع الأذواق.

نبذة عن شركة Nevcore Innovations Inc

شركة رائدة عالميًا في منتجات الجيل التالي المتميزة، متخصصة في أكياس النيكوتين الحديثة الخالية من الدخان التي تؤخذ عن طريق الفم ومنتجات التدخين الإلكتروني التي تستخدم لمرة واحدة وأكياس الطاقة. تكرس شركة Nevcore جهودها للنهوض بالحد من أضرار النيكوتين، وتعمل على خلق مستقبل خالٍ من التدخين حيث تتعايش المتعة مع المسؤولية.

في عام 2024، قبلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طلب شركة CLEW لتسويق منتجات التبغ قبل طرحها في السوق (PMTA)، وهو إنجاز يسلط الضوء على التزام CLEW بتزويد مستهلكي النيكوتين البالغين بخيارات متحفظة وخالية من الدخان.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .www.clewpouches.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2582021/CLEW_Pouches_CLEW_Nicotine_Pouches_Officially_Launch_in_Egypt__E.jpg