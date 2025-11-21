Colebrook Bosson Saunders تُصدر تقريرها الأول للاستدامة

هونج كونج، 21 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- مع توجّه أنظار العالم نحو البيئة خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، تؤكد شركة Colebrook Bosson Saunders (CBS)، الرائدة في مجال بيئات العمل المريحة، الحاجة إلى العمل الجماعي والشفافية والمسؤولية في القطاع الخاص. ولدعم العملاء والقطاع في دفع عجلة التغيير الإيجابي، أصدرت العلامة التجارية هذا العام تقريرها الأول للاستدامة، واضعةً أهدافًا جريئة لعام 2030 تبرهن على التزامها بممارسات أعمال مسؤولة ورؤية مستقبلية واضحة.

يمكن الاطلاع على تقرير الاستدامة لعام 2025 من هنا:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0788/7719/6574/files/CBS_Sustainability_Report_2025_web.pdf?v=1748929289

قالت أمالي أرستروب، مسؤولة الاستدامة في Colebrook Bosson Saunders: "نحن [تحت مظلة MillerKnoll] نتشارك رسالة واحدة في مجال الاستدامة، ومع ذلك تمتاز كل علامة تجارية بأولوياتها وحلولها الخاصة. نحن متحمسون للطريق الذي ينتظرنا، إذ نسخّر الابتكار لمواصلة التقدم نحو مستقبل يقوم على التغيير الإيجابي."

يحدد أول تقرير للاستدامة من CBS أربعة عشر (14) هدفًا لعام 2030، ويُرسِي إطارًا للاستدامة يستند إلى ثلاث ركائز أساسية هي: الإشراف البيئي، وصحة الإنسان ورفاهيته، والاعتمادات الرائدة والشفافية.

وتشمل أبرز النقاط ما يلي:

الانبعاثات المرتبطة:

وضعت CBS خارطة طريق لتحقيق صافي انبعاثات صفري في النطاقين 1 و2، وخفض انبعاثات النطاق 3 بنسبة 35%، وذلك استنادًا إلى سنة الأساس المالية 2023.

وضعت خط أساس لتقييمات دورة الحياة ( LCAs ) للبصمات الكربونية الفردية لأكثر منتجاتها مبيعًا وللمنتجات الجديدة.

الدائرية والمواد:

حددت هدفًا يتمثل في أن تكون جميع منتجات محفظتها قابلة لإعادة التدوير بنسبة % 100 ، وهو ما حققه بالفعل ذراع الشاشة Wishbone على حدة.

خططت لإطلاق برنامج عالمي لاسترجاع المنتجات لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، وتمديد عمر المنتج، وضمان حلول مسؤولة لمرحلة نهاية عمر المنتج.

حققت أن يكون % 90 من تغليف المنتجات خاليًا من البلاستيك، مع السعي للوصول إلى % 100 بحلول عام 2027.

إحداث تغيير مؤثر في القطاع في مجال صحة الإنسان ورفاهيته:

عقدت 36 فعالية تعليمية حول هندسة بيئة العمل والرفاهية في مكان العمل خلال السنة المالية 2024، دعمًا لهدفها المتمثل في أن تكون من أبرز المدافعين عن التصميم المريح من خلال التوعية والتعليم.

تعهدت بإزالة المواد الكيميائية من نوع PFAS المضافة من % 100 من المنتجات بحلول عام 2025، وهو هدف حققه بالفعل ذراع الشاشة Flo الذي أُعيد إطلاقه مؤخرًا، تماشيًا مع هدف MillerKnoll بتحقيق ذلك على مستوى العالم بحلول السنة المالية 2027 .

وبعد هذا التقرير الافتتاحي للاستدامة، ستواصل CBS نشر تقارير سنوية عن التقدم المحرز والإنجازات الرئيسية.

نبذة عن Colebrook Bosson Saunders

تأسست شركة Colebrook Bosson Saunders في عام 1990 وهي جزء من مجموعة MillerKnoll منذ عام 2022، وتركز على ربط الناس بالتكنولوجيا بسلاسة، مدفوعة بقيمها الأساسية: الابتكار والتواصل والإبداع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .https://www.colebrookbossonsaunders.com/

للتواصل الإعلامي

سيسيل هوانغ

مدير التسويق الأول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا

[email protected]

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2825910/image.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2631421/Colebrook_Bosson_Saunders_Logo.jpg