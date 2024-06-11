Comarch وAzerbaijan Airlines تتعاونان لتعزيز برنامج ولاء AZAL Miles

كراكوف ، بولندا ، 11 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- بدأت كومارك (Comarch) ، وهي مزود عالمي لأنظمة تكنولوجيا المعلومات المتقدمة ، تنفيذ نظام منصة كومارك لإدارة الولاء (Comarch Loyalty Management) الخاصة بها لصالح الخطوط الجوية الأذربيجانية (Azerbaijan Airlines)، الناقل الوطني لأذربيجان. مع هذا التنفيذ، سيستفيد المسافرون من برنامج ولاء "أميال الخطوط الجوية الأذربيجانية" (AZAL Miles) المبتكر من خلال كسب النقاط واستبدالها بمكافآت مرغوبة.

اختارت الخطوط الجوية الأذربيجانية شركة كومارك بسبب خبرتها الواسعة في هذا المجال. مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة، تقدم الشركة التي تتخذ من كراكوف مقراً لها حلول تكنولوجيا المعلومات لإنشاء وإدارة برامج الولاء الشاملة للبيع للمستهلكين والبيع للشركات، بالإضافة إلى أتمتة أنشطة التسويق. وتتمتع كومارك أيضًا بخبرة واسعة في التعاون مع شركات الطيران؛ حيث أقامت شراكات مع شركات طيران من تركيا، والولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

ويجري تطوير برنامج "أميال الخطوط الجوية الأذربيجانية" باستخدام منصة "كومارك لإدارة الولاء". يشمل المشروع تنفيذ وحدات مثل:

إدارة الأعمال

مركز الاتصال

مركز البيانات

يخدم برنامج ولاء "أميال الخطوط الجوية الأذربيجانية" المسافرين الدائمين، مما يمكنهم من تجميع نقاط للرحلات أو الخدمات التي يقدمها شركاء شركات الطيران. ويعتمد عدد النقاط المكتسبة على المبلغ المنفق باليورو، ووجهة السفر وفئة الخدمة. ويمكن أيضًا لأعضاء برنامج "أميال الخطوط الجوية الأذربيجانية" كسب النقاط من خلال شركائهم في بنك البطاقات ذات العلامة التجارية المشتركة، والتي يمكن بعد ذلك استبدالها بتذاكر طيران الخطوط الجوية الأذربيجانية ومكافآت أخرى. واعتبارًا من الآن، يضم برنامج "أميال الخطوط الجوية الأذربيجانية" أكثر من 200،000 عضو.

نبذة عن Azerbaijan Airlines

تأسست الخطوط الجوية الأذربيجانية عام 1992، وهي شركة الطيران الوطنية لأذربيجان. مع أسطول يضم 29 طائرة، ورحلات إلى أكثر من 50 وجهة، تشهد شركة الطيران نموًا ديناميكيًا مع زيادة بنسبة 50.8٪ في إجمالي نقل الركاب في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023. وقد حصلت الخطوط الجوية الأذربيجانية على تصنيف 4 نجوم من شركة سكايتراكس (Skytrax)، مما يعكس خدمتها عالية الجودة في الجوانب المتعلقة بالخدمة في المطارات وعلى متن الطائرة.

نبذة عن Comarch

تتخصص شركة كومارك، الشركة المرموقة دوليًا كمزود رائد للحلول التكنولوجية، في تقديم منصات الولاء المتقدمة؛ حيث تسهل منصة "كومارك لإدارة الولاء" الرائدة الخاصة بالشركة إنشاء بيانات مشاركة العملاء ومكافآتهم وإدارتها، بالإضافة إلى تبسيط الإدارة الفعالة لبيانات المشاركين ودعم الاتصالات متعددة القنوات.

للتواصل: Francesca Ricotta, [email protected]