Cross Silver وAutomobili Lamborghini تتعاونان من أجل إنتاج عربة بإصدار محدود

شمال يوركشاير، المملكة المتحدة, 3 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تعاونت العلامة التجارية البريطانية الشهيرة Silver Cross مبتكرة عربة الأطفال الأصلية في عام 1877، مع Automobili Lamborghini، الشركة الإيطالية الرائدة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة لابتكار عربة الأطفال الخارقة: Reef AL Arancio.

يجمع هذا التعاون بين اثنين من رواد الصناعة المميزين في مزيج مبهج من الحرفية الفاخرة والهندسة الدقيقة التي تجسد الحمض النووي الأصلي لكلا العلامتين التجاريتين.

قال نيك باكستون، الرئيس التنفيذي لشركة Silver Cross: "أتاح هذا التعاون الفريد مع Automobili Lamborghini الفرصة لِـSilver Cross الفرصة لتسريع تطور نظام سفر الأطفال لإنشاء Reef AL Arancio. أدت الشجاعة في تحدي كل شيء إلى ظهور أيقونة توضح أصالة كلتا العلامتين التجاريتين."

تم تصميم عربة Reef AL Arancio ذات الإصدار المحدود وعالية الأداء على غرار عربة الأطفال Reef 2 متعددة الاستخدامات الحائزة على جوائز من Silver Cross، مع لمسات نابضة بالحياة من التفاصيل التي تشتهر بها Automobili Lamborghini.

قال فيل تايلور، مدير التصميم في Silver Cross: "يستلهم هذا التعاون تصميمه من ركائز علامة Automobili Lamborghini التجارية، الشجاعة واللامتوقع والأصالة، كما يعرض هذا التعاون الحصري الحرفية الاستثنائية والابتكار الذي يتميز به فريق Silver Cross، مما يسلط الضوء على اهتمامنا بالتفاصيل والالتزام بالتميز في كل جانب من جوانب عملية التصميم".

ستتميز العربة بومضات من اللون البرتقالي الأيقوني الذي تتميز به Automobili Lamborghini الذي يضيء الأقمشة السوداء الأنيقة، ونمط Y الفريد من نوعه والخياطة المائلة والهيكل المطلي بالبودرة غير اللامعة.

كما ستتميز عربة Reef AL Arancio، المستوحاة من التصميمات الداخلية للسيارات الرياضية الخارقة من Lamborghini، بتشطيبات لامعة مذهلة، ومقبض من الجلد الأصلي عالي الأداء، ومصد للصدمات، ومسند للقدمين، وأنعم أنواع جلد الغزال المخصص للسيارات لتوفير الراحة عند اللمس.

سيكون المنتج متاحًا اعتبارًا من أوائل عام 2025 في بلدان مختارة حول العالم، وسوف يقتصر الإنتاج على 500 وحدة. سيتم الكشف عن التعاون في حدث Kind + Jugend، وهو حدث التجارة والاتجاهات الراسخ للعلامات التجارية للآباء والأمهات، في كولونيا بألمانيا.

لتسجيل اهتمامك، قم بزيارة www.silvercrossbaby.com/lamborghini

نبذة عن Silver Cross

Silver Cross هي علامة تجارية رائدة في الحضانات الفاخرة، تأسست عام 1877. محبوبة وموثوق بها من قبل الآباء والأمهات في جميع أنحاء العالم، كما أنها معروفة بإنتاج منتجات مبتكرة مصممة بشكل جميل للرضع والأطفال الصغار. اليوم، تربط خيارات Silver Cross المستدامة والتطورات المبتكرة التي تقدمها، العلامة التجارية بالجيل الجديد، وتدعمه خلال رحلة الأبوة والأمومة. يتم الجمع بين التصميم البديهي والحرفية الخبيرة والتفاصيل الجميلة في كل منتج، بحيث يمكن الاستمتاع بهذا الأخير لسنوات قادمة.

نبذة عن Lamborghini

تأسست شركة Automobili Lamborghini في عام 1963 في سانتا أجاتا بولونيزي، بالقرب من بولونيا، وهي اسم أيقوني في إنتاج السيارات الرياضية الفاخرة الفائقة. من خلال النماذج الأسطورية مثل Miura وCountach وAventador، والإصدارات المحدودة مثل Reventón وSesto Elemento، تستمر Automobili Lamborghini في الابتكار وتشكيل الصناعة. من خلال برنامج "Direzione Cor Tauri"، ألزمت الشركة نفسها بمستقبل مستدام، مع التهجين الكامل للمجموعة بحلول نهاية عام 2024. إنه يجسد مهمة "قيادة البشر إلى ما بعد" وقيمها: "الشجاعة" و"اللامتوقع" و"الأصالة".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2493902/Silver_Cross_Lamborghini_Stroller.jpg