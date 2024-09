Silver Cross und Automobili Lamborghini kooperieren für einen Kinderwagen in limitierter Auflage

NORTH YORKSHIRE, Vereinigtes Königreich, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- Die ikonische britische Kinderwagenmarke Silver Cross, Erfinder des Original-Kinderwagens von 1877, hat mit dem führenden italienischen Hersteller von Luxus-Supersportwagen Automobili Lamborghini zusammengearbeitet, um den ultimativen Super-Kinderwagen zu entwickeln: Riff AL Arancio.

Die Zusammenarbeit vereint zwei legendäre Branchenführer zu einer aufregenden Fusion aus luxuriöser Handwerkskunst und Präzisionstechnik, die die authentische DNA beider Marken verkörpert.

Nick Paxton, Geschäftsführer von Silver Cross, sagte: „Diese einzigartige Zusammenarbeit mit Automobili Lamborghini gab Silver Cross die Möglichkeit, die Entwicklung des Babytragesystems zu beschleunigen und den Reef AL Arancio zu kreieren. Der Mut, alles in Frage zu stellen, hat zu einer Ikone geführt, die die Authentizität beider Marken verkörpert."

Der limitierte, leistungsstarke Reef AL Arancio ist dem preisgekrönten, geländegängigen Kinderwagen Reef 2 von Silver Cross nachempfunden und weist die charakteristischen Details von Automobili Lamborghini auf.

Phil Taylor, Silver Cross Design Direktor, sagte: „Diese exklusive Zusammenarbeit, die von den Markenpfeilern von Automobili Lamborghini – mutig, unerwartet und authentisch – inspiriert ist, zeigt die außergewöhnliche Handwerkskunst und Innovation des Silver Cross Teams und unterstreicht unsere Liebe zum Detail und unser Engagement für Exzellenz in jedem Aspekt des Designprozesses."

Der Kinderwagen wird das ikonische Orange von Automobili Lamborghini aufblitzen lassen, das die glatten schwarzen Stoffe, ein einzigartiges Y-Muster, diagonale Nähte und ein matt pulverbeschichtetes Chassis beleuchtet.

Inspiriert von der Innenausstattung der Lamborghini-Supersportwagen, wird der Reef AL Arancio auch mit atemberaubenden Hochglanzoberflächen, einem Lenker, Stoßfänger und Fußstütze aus echtem Leder und weichstem Wildleder ausgestattet sein, um an jedem Berührungspunkt Komfort zu bieten.

Er ist ab Anfang 2025 in ausgewählten Ländern weltweit erhältlich und wird auf 500 Stück limitiert sein. Die Zusammenarbeit wird auf der Kind + Jugend, der etablierten Fach- und Trendveranstaltung für Elternmarken, in Köln vorgestellt.

Bei Interesse besuchen Sie bitte www.silvercrossbaby.com/lamborghini

Informationen zu Silver Cross

Silver Cross ist eine führende Premium-Baumschulmarke, die 1877 gegründet wurde. Das Unternehmen wird von Eltern auf der ganzen Welt geliebt und geschätzt und ist für die Herstellung wunderschön gestalteter, innovativer Produkte für Babys und Kleinkinder bekannt. Heute verbinden die nachhaltigen Entscheidungen und innovativen Entwicklungen von Silver Cross die Marke mit einer neuen Generation und unterstützen sie auf ihrem Weg zur Elternschaft. Intuitives Design, fachmännische Handwerkskunst und schöne Details werden in jedem Produkt kombiniert, so dass man jahrelang Freude daran haben kann.

Informationen zu Lamborghini

Das 1963 in Sant'Agata Bolognese in der Nähe von Bologna gegründete Unternehmen Automobili Lamborghini ist eine Ikone in der Produktion von Luxus-Supersportwagen. Mit legendären Modellen wie dem Miura, dem Countach und dem Aventador sowie limitierten Auflagen wie dem Reventón und dem Sesto Elemento ist Automobili Lamborghini weiterhin innovativ und prägend für die Branche. Mit dem Programm „Direzione Cor Tauri" hat sich das Unternehmen zu einer nachhaltigen Zukunft verpflichtet, mit einer vollständigen Hybridisierung der Produktpalette bis Ende 2024. Sie verkörpert die Mission „Driving humans beyond" und ihre Werte: „mutig", „unerwartet" und „authentisch".

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2493902/Silver_Cross_Lamborghini_Stroller.jpg