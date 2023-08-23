Crystal S. Denlinger، الحاصلة على دكتوراة في الطب وزمالة الكلية الأمريكية للأطباء، تتولى منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان؛ بينما يتقاعد Robert W. Carlson، الحاصل على دكتوراة في الطب، بعد أكثر من عشر سنوات من قيادة منظمة الأورام العالمية غير الربحية

اجتماع بليموث، بنسلفانيا، 23 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان® (NCCN®) —وهي تحالف غير هادف للربح بين مراكز السرطان الأكاديمية الرائدة— تولي Crystal S. Denlinger، الحاصلة على دكتوارة في الطب، وزمالة الكلية الأمريكية للأطباء، منصب الرئيس التنفيذي القادم (CEO). تمت ترقية دكتور Denlinger —التي تشغل حاليًا منصب نائب الرئيس الأول، وكبير المسؤولين العلميين في الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) — لقيادة منظمة الإرشادات العالمية بعد بحث وطني لاستبدال الرئيس التنفيذي المتقاعد بعد فترة عمل طويلة، Robert W. Carlson، الحاصل على دكتوارة في الطب.

تتمتع الدكتور Denlinger بتاريخ طويل من القيادة العالمية لرعاية مرضى السرطان مع الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) وخارجها. فقد حصلت على جائزة الباحث الشاب من NCCN في عام 2012 وحصلت على جائزة NCCN Rodger Winn في عام 2018 لتجسيدها للإدارة، والقيادة، والالتزام في الخدمة لتطوير إرشادات NCCN للممارسة السريرية في علم الأورام ( إرشادات NCCN ®). قبل توليها منصب كبير المسؤولين العلميين في يناير من عام 2021، كانت رئيس لجنة إرشادات NCCN® للبقاء على قيد الحياة (المنصب الذي شغله سابقًا الدكتور Carlson)، بالإضافة إلى العمل في لجنة سرطانات العظام والمريء/المعدة والسرطان الخفي الأولي، ولجنة علم الأورام لكبار السن، وهيئة تحرير مجلة الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان—JNCCN، والعديد من لجان مراجعة الملخصات ولجان المراجعة العلمية، كما شاركت في أعمال الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) بشأن إرشادات NCCN المنسقة ™ لدول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

منذ انضمامها إلى الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) بدوام كامل، قدمت إرشادات تنظيمية، وقادت برامج رائدة لبطاقة تقرير العدالة الصحية، وأشرفت على تسهيل منح أبحاث الأورام من خلال برنامج أبحاث الأورام (ORP) من NCCN، وكانت أحد الداعمين لجهود التواصل التي تبذلها الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) لتحسين رعاية السرطان وسياسته في جميع أنحاء العالم. أشرفت الدكتور Denlinger أيضًا على ملخص NCCN للعقاقير والأدوية البيولوجية (ملخص NCCN®)، وملخص NCCN للمؤشرات الحيوية®، ومكتبة NCCN لنماذج ترتيب العلاج الكيميائي (نماذج NCCN®).

قال John W. Sweetenham، الحاصل على دكتوراة في الطب، وزمالة الكلية الملكية للأطباء، وزمالة الكلية الأمريكية للأطباء، وزمالة الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري، وأستاذ الطب والمدير المساعد للشؤون السريرية لشبكة السرطان في مركز Harold C. Simmons الشامل للسرطان في جامعة جنوب غرب تكساس، ورئيس مجلس إدارة NCCN "إن الدكتور Denlinger هي الشخص المثالي لإكمال مسيرة عمل الدكتور Carlson المثيرة للإعجاب والمستمرة لقيادة هذه المنظمة الرائدة في علم الأورام". "لقد أظهرت التزامًا طوال حياتها المهنية لتحسين النتائج والتجارب لجميع المصابين بالسرطان. كما أن الدكتور Denlinger محبوبة في جميع أنحاء الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) ومجتمع الأورام الأكبر. إن جهودها الدؤوبة وتميزها في علاج المرضى، وتطوير الأبحاث الجديدة، وإقامة الشراكات، والدعوة في كابيتول هيل ستساعد الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) على الاستمرار في تحديد وتقديم رعاية عالية الجودة وعالية القيمة ومركزة للمرضى حول العالم لسنوات قادمة."

شغلت الدكتور Denlinger سابقًا مناصب رئيس قسم طب الأورام المعدية المعوية؛ ونائب مدير برنامج المرحلة الأولى للتطوير المبكر للعقاقير؛ ومدير برنامج البقاء على قيد الحياة؛ وأستاذ مشارك في قسم أمراض الدم/الأورام ومستمرة في الكلية المساعدة في مركز Fox Chase للسرطان — وهي مؤسسة عضو في NCCN .

تخرجت الدكتور Denlinger من برنامج BS/MD المشترك في كلية نيوجيرسي وكلية طب روتجرز نيوجيرسي، ثم حصلت على إقامة في الطب الباطني مع مركز Mount Sinai الطبي، وزمالة في أمراض الدم/الأورام في مركز Fox Chase للسرطان/مستشفى جامعة Temple. قامت بتأليف مئات المقالات والملخصات البحثية السريرية وحصلت على العديد من الجوائز من المنظمات التي تشمل مؤسسة الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO) والكلية الأمريكية للأطباء.

بصفتها الرئيس التنفيذي، ستشرف الدكتور Denlinger على أكثر من 150 موظفًا في مقر NCCN Global، الواقع خارج فيلادلفيا، بنسلفانيا. يتضمن العمل الحفاظ على مكتبة إرشادات NCCN— المعيار المعترف به للتوجيه السريري وسياسة علاج السرطان وإرشادات الممارسة السريرية الأكثر شمولًا وتحديثًا بشكل متكرر المتاحة في أي مجال من مجالات الطب. كما ستقود وتشرف على البرامج التي تعزز التعاون العالمي، وأبحاث الأورام الجديدة، والمنشورات التي يراجعها الأقران، ومعلومات المرضى، وسياسة السرطان.

قالت الدكتور Denlinger "أردت أن أصبح طبيبة منذ الصف الأول، وطبيبة أورام منذ المدرسة الثانوية. "لقد جربت بشكل مباشر ما يعنيه أن أكون هناك لرعاية شخص عزيز أثناء مواجهة السرطان، سواء في مراحل المرض المبكرة أو المتقدمة". "خلال السنوات التي أمضيتها في رؤية المرضى، وإدارة التجارب السريرية، والمساعدة في تحديث معايير الرعاية الدولية القائمة على الأدلة، رأيت تقدمًا هائلًا في علاج السرطان ونتائجه. أنا حريصة على مواصلة الخدمة أينما كان بإمكاني القيام بأكبر قدر من الخير لأكبر عدد من الأشخاص—ولهذا السبب يشرفني ويسعدني قبول دور الرئيس التنفيذي للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN). أنا ممتنة للدكتور Carlson—وكذلك مجلس إدارة NCCN وجميع زملائي—على هذه الفرصة."

إرث تحسين وتيسير رعاية جيدة وفعالة ومنصفة ويمكن الوصول إليها في مجال السرطان

أعلن الدكتور Carlson لأول مرة عن خططه للتقاعد في يناير 2023، بعد 10 سنوات من توليه قيادة الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN). في الوقت الذي تولى فيه المنصب، كانت الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) تحتفظ بـ 58 من إرشادات NCCN® و11 من إرشادات NCCN الموجهة للمرضى®. تحت إشراف الدكتور Carlson، توسع برنامج المعلومات السريرية إلى 84 من إرشادات NCCN، ومشاركة أحدث الأدلة وإجماع آراء الخبراء لعلاج كل أنواع السرطان تقريبًا، بالإضافة إلى الفحص والوقاية والرعاية الداعمة. تحتوي مكتبة إرشادات NCCN الموجهة للمرضى الآن على 67 كتابًا سهل القراءة لتمكين الأشخاص المصابين بالسرطان ومقدمي الرعاية بالمعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ خيارات علاجية مستنيرة.

كما عمل على نمو استخدام إرشادات NCCN بشكل كبير خلال العقد الماضي. حيث تم تنزيل الإرشادات 4.4 ملايين مرة خلال عام 2012؛ وارتفع هذا الرقم إلى 13.3 مليون في عام 2022. ويمكن لأكثر من 1.7 مليون مستخدم مسجل مختلف الوصول إلى هذه الموارد المجانية؛ يقيم ما يقرب من نصفهم خارج الولايات المتحدة.

عمل الدكتور Carlson على زيادة عدد أعضاء الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) من 21 مؤسسة أكاديمية نخبوية للسرطان عندما بدأ، إلى 33 مركزًا أكاديميًا نخبوي في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أبريل 2023. كما تضاعف عدد الموظفين في المقر العالمي لشبكة NCCN خلال فترة ولايته.

قال الدكتور Sweetenham: "سنكون ممتنين إلى الأبد للعاطفة والخبرة اللتان منحهما الدكتور Carlson إلى دور الرئيس التنفيذي لشبكة NCCN، والفرق الهائل الذي أحدثه في حياة المصابين بالسرطان وأحبائهم في كل مكان على مدار حياته المهنية التي لا تضاهى". "لقد جمع بين الالتزام الثابت بالتميز والقدر نفسه من الالتزام الثابت باللطف والرحمة. كان هذا واضحًا بشكل خاص أثناء عمله في شراكة مع الخبراء المحليين لتيسير الوصول إلى إرشادات NCCN بشكل أكبر عبر البلدان والمناطق ذات مستويات الموارد المختلفة. كما قاد الدكتور Carlson شخصيًا حملة 'Just Bag It' الناجحة لتحسين التعامل الآمن مع العلاج الكيميائي. كما أشرف على عمل الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) المتزايد للنضال من أجل عدالة رعاية مرضى السرطان، وإدراج لغة محترمة تؤكد الهوية الجنسية في إرشادات NCCN. كما زادت شهرة NCCN وتأثيرها فيما يتعلق بالسياسة الوطنية والعالمية لرعاية مرضى السرطان بشكل كبير خلال فترة ولايته."

قال الدكتور Carlson: "يسعدني أن أرحب بالدكتور Denlinger كرئيس تنفيذي جديد لـ NCCN وأتطلع إلى رؤية NCCN تواصل البناء على نجاحاتنا العديدة والطويلة التي تساعد جميع المصابين بالسرطان على عيش حياة أفضل". "لقد كان شرفًا كبيرًا أن أعمل مع العديد من الزملاء والمرضى والمدافعين المتفانين من أجل تحسين الوصول إلى رعاية عالية الجودة لمرضى السرطان بشكل جذري على مدار السنوات الماضية".

ستتولى الدكتور Denlinger دور الرئيس التنفيذي لشبكة NCCN في 9 أكتوبر 2023.

نبذة عن الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN)

تُعد الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان® ( NCCN ®) تحالف غير هادف للربح من مراكز السرطان الرائدة المكرسة لرعاية المرضى والبحث والتعليم. وتُكرِّس NCCN جهودها لتحسين وتسهيل رعاية مرضى السرطان عالية الجودة والفعالة والعادلة والتي يسهل الوصول إليها حتى يتمكن المرضى من عيش حياة أفضل. بينما تُقدِّم إرشادات الممارسة السريرية لـ NCCN في علم الأورام (إرشادات NCCN®) توصيات شفافة وقائمة على الأدلة ومتوافقة مع آراء الخبراء فيما يتعلق بعلاج السرطان والوقاية منه وخدمات الدعم؛ إنها المعيار المعترف به للتوجيه السريري وسياسة علاج السرطان، وهي إرشادات الممارسة السريرية الأكثر شمولًا وتحديثًا بشكل متكرر والمتاحة في أي مجال من مجالات الطب. توفر إرشادات NCCN الموجهة للمرضى® معلومات متخصصة عن علاج السرطان لإعلام المرضى ومقدمي الرعاية وتمكينهم من خلال الدعم المقدم من مؤسسة NCCN ®. وتقوم NCCN أيضًا بالنهوض بـ التعليم المستمر، والمبادرات العالمية، والسياسات، والتعاون البحثي والنشر في علم الأورام. يرجى زيارة NCCN.org لمزيد من المعلومات.

للتواصل الإعلامي:

Rachel Darwin

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[email protected]

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