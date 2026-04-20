NCCN تعلن عن جوائز سنوية لتكريم القادة الذين يساعدون في توسيع نطاق موارد رعاية السرطان الأساسية

"الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" تقدر الأشخاص الذين ساعدت قيادتهم والتزامهم وتفانيهم "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" في تحقيق اكتشافات جديدة لتحديد المعايير وتطوير مستوى رعاية السرطان والوقاية من السرطان ذات الجودة والفعالية والإنصاف وقابلية الوصول إليها خلال العام الماضي.

The NCCN 2026 Award Recipients gathered for a celebration during the NCCN 2026 Annual Conference in Orlando, Florida. Learn more at NCCN.org/conference. Left to right: Gregory J. Riely, MD, PhD; Kunuz Abdella, MD, MSc; Tara Sanft, MD; Crystal S. Denlinger, MD; Thomas W. Flaig, MD; Timothy Kubal, MD, MBA; Kanan Alshammari, MBChB; and Anu K.Agrawal, MD.

بليموث ميتنج، بنسلفانيا وأورلاندو فلوريدا، 20 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تحتفل "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" (National Comprehensive Cancer Network®) (NCCN®) ، وهو تحالف غير ربحي من مراكز السرطان الرائدة ، بسنة قياسية لتوسيع نطاق موارد رعاية السرطان الأساسية من خلال تكريم بعض الأشخاص البارزين الذين أسهما كثيرًا في دعم مهمة "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان".

اعترفت "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" بأفراد جديرون بالملاحظة من جميع المؤسسات الأعضاء في "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" ، ومنظمات الأورام الأخرى ، وداخل موظفيها ، خلال المؤتمر السنوي "للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" لعام 2026 الأخير في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.

قال "كريستال إس دنلنجر" ، (دكتوراه سريرية في الطب)، الرئيس التنفيذي ، "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان": "تواصل "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" التطور لتلبية احتياجات مجتمع الأورام في جميع أنحاء العالم. من خلال عمل أكثر من 2000 من خبراء المؤسسات الأعضاء لدينا على لجان المبادئ التوجيهية ، ومئات من أعضاء لجنة "المؤسسات الأعضاء"، وأعضاء التحالف لدينا والمنظمات المتعاونة مع موظفينا ، فإننا نتأثر ونحسن رعاية الأشخاص المعرضين لخطر السرطان ، والذين يواجهونه، والذين يمرون بتجربته". "في كل عام ، نقدم جوائز تقديرًا للأشخاص الذين أظهروا القيادة والالتزام والتفاني تجاه مهمتنا وعملنا. هذا الاعتراف يسمح لنا بتقدير الجهود المذهلة لجميع أولئك الذين يساعدون في جعل برامجنا ممكنة. أشعر بفخر شديد لتكريم الحاصلين على جوائز عام 2026 وشكرهم على دعمهم الثابت."

تضمنت جوائز عام 2026:

جوائز المساهمين المتميزين

"تيموثي كوبال"، (دكتوراه في الطب)، (ماجستير في إدارة الأعمال) ، "مركز موفيت للسرطان"

"تارا سانفت"، (دكتوراه سريرية في الطب) ، "هارتفورد هيلث كير" (سابقًا مع "مركز ييل للسرطان"/"مستشفى سميلو للسرطان")

يتم منح هذه الجائزة للأفراد الذين يتجاوزون التوقعات ويقدمون خدمة مثالية من خلال شغفهم لتحسين رعاية الأشخاص المصابين بالسرطان. على مدى العقد الماضي ، قدم الدكتور "كوبال" مساهمات كبيرة في العديد من لجان "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" والمؤتمرات والأحداث التابعة لها، مما يدل على مستوى عميق من الخبرة والالتزام تجاه "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان". وهو عضو في لجنة أفضل الممارسات التابعة لـ "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" ، بما في ذلك ست سنوات كرئيس مشارك ، وقاد "مجموعة عمل كفاءة التسريب"؛ حيث لعب دورًا محوريًا في تطوير مجموعة أدوات لتوفير علاجات الأورام في بيئة مرضى العيادات الخارجية. وهو أيضًا متفاعل ومشارك بشكل عميق في لجنة "المبادئ التوجيهية للممارسات السريرية في الأورام التابعة لـ "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" (NCCN Guidelines®) لمرض الانصمام الخثاري الوريدي المرتبط بالسرطان ومجلس إدارة "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان".

تم تكريم الدكتورة "سانفت" لدورها الطويل الأمد في لجان "المبادئ التوجيهية للممارسات السريرية التابعة لـ "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" NCCN Guidelines® للنجاة؛ حيث عملت كرئيسة، ولعلم الأورام لدى المراهقين والشباب. كانت نشطة في ستة لجان فرعية قدمت توصيات حول كل شيء من أنماط الحياة الصحية والتحصينات إلى التعب واضطرابات النوم. كما انضمت إلى جهود السياسات والمناصرة من خلال العمل على "قانون النجاة من السرطان الشامل" وفي "مجموعة خبراء المعايير الوطنية للنجاة من السرطان ، مما أدى في نهاية المطاف إلى نشر معلومات عن معايير جودة الرعاية.

جوائز التميّز في المشاركة

"توماس و. فليج"، (دكتوراه سريرية في الطب) ، "مركز أنشوتز للسرطان" بجامعة كولورادو

"جورج ج. رايلي"، (دكتوراه سريرية في الطب)، (حاصل على درجة الدكتوراه) ، "مركز سلون - كيترينج التذكاري للسرطان"

تعترف هذه الجائزة بأعضاء لجان "المبادئ التوجيهية" التابعة لـ "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" الذين يجسدون روحن القيادة والدافع والالتزام بتطوير المبادئ التوجيهية القائمة على الأدلة الموجهة بحكم الخبراء. ترأس الدكتور "فليج" لجنة المعايير التوجيهية التابعة لـ "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" لسرطانات المثانة/القضيب منذ عام 2017. تم تكليفه بمراجعة البيانات الجديدة الهامة وموافقات "إدارة الغذاء والدواء" (FDA) في السنوات الأخيرة ، وتوجيه لجنة الخبراء من خلال ساعات لا تحصى من المداولات. وأكد أن الأصوات المتنوعة على مستوى اللجنة تم الاستماع إليها وجميع التوصيات كانت مدروسة وتركز على الرعاية متعددة التخصصات ، على مستوى المرضى والمركز.

يشغل الدكتور "رايلي" منصب رئيس لجنة "المبادئ التوجيهية لـ "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" لسرطان الرئة غير صغير الخلايا/أورام المتوسطة/أورام الغدة الزعترية وسرطان الغدة الزعترية. وهو معروف بعمق معرفته وقدرته على وضع تصورات للمعلومات المعقدة للمبادئ التوجيهية لـ "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان"، بالإضافة إلى الشمولية في الترحيب بمنظورات مختلفة مع بناء إجماع حقيقي. شارك كل من الدكتور "فليج" والدكتور "ريلي" في الجهود العالمية لـ "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" ، بما في ذلك العمل مع "التحالف الأفريقي للسرطان" لتكييف المعايير التوجيهية لـ "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، وغيرها من المناطق ذات مستويات الموارد المختلفة.

جوائز شركاء الرعاية

"التحالف الأفريقي للسرطان" (ACC)

حصل عليها "كنوز عبد اللاه"، (دكتوراه سريرية في الطب)، (ماجستير العلوم)، الأمانة العامة "للتحالف الأفريقي للسرطان"

البرنامج العالمي "للجمعية الأمريكية للسرطان" ( ACS )

حصل عليها "آنو ك. أجراوال"، (دكتوراه سريرية في الطب)، نائب الرئيس ، الدعم العالمي للسرطان ، "الجمعية الأمريكية للسرطان"

الدكتور "كنعان الشمري" ، (حاصل على بكالوريوس الطب وبكالوريوس الجراحة) ، مدير مركز التنسيق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان"

تذهب جائزة "شريك الرعاية" إلى كيان أو فرد خارج "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" عمل بشكل وثيق مع "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" للمساعدة في توسيع نطاق وصولنا والتأثير على حياة الأشخاص الذين يعانون من السرطان أو يمرون بتجربته. يمثل الحائزون على الجائزة 2026 ثلاث منظمات كان لها دور أساسي في الجهود العالمية التي تبذلها "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" لتعزيز رعاية السرطان ذات الجودة العالية والقيمة العالية في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على البيئات المحدودة الموارد.

يعمل "التحالف الأفريقي للسرطان" و "الجمعية الأمريكية للسرطان" مع "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" منذ عام 2017 لتوسيع الوصول إلى الرعاية في جميع أنحاء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. تجمع المهمة المشتركة بين القيادة الإقليمية والالتزام المستدام لدعم نتائج أفضل عبر مجموعة واسعة من مستويات توفر الموارد. وقد نشرت المنظمتان معًا 57 تعديلاً دوليًا للمبادئ التوجيهية لـ "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتواصل تحديثها ، ما يزيل أكثر من 85٪ من عبء السرطان في المنطقة. وقد تمت المصادقة على المبادئ التوجيهية من قبل 9 وزارات للصحة، ومعاهد السرطان الوطنية، ومراكز الإحالة الثالثية في جميع أنحاء المنطقة وتم تنزيلها أكثر من 120،000 مرة من قبل أكثر من 76،000 مستخدم فريد.

قاد مركز التنسيق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -"الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" الجهود الرامية إلى تحسين الرعاية في المنطقة لأكثر من عقد من الزمان. بصفته مديرًا للمركز ، عمل الدكتور الشمري مع خبراء إقليميين على تكييف 13 من المبادئ التوجيهية لـ "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" على أساس نصف سنوي. تحت قيادته ، حدث نمو ملحوظ في الوعي ومعدلات استخدام هذه التكيفات داخل المنطقة. وقد بدأ أيضًا في نشر نتائج الرعاية بناءً على توافق المبادئ التوجيهية المتكيف مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعرض أعماله في الاجتماعات الدولية، وأظهر فوائد الالتزام بالمبادئ التوجيهية في المملكة العربية السعودية.

جوائز المساهمين الرئيسيين

اعترفت "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" أيضًا بجهود أربعة من الموظفين الذين كانوا مساهمين رئيسيين في السنة. تم ترشيح هؤلاء الموظفين واختيارهم من قبل أقرانهم لإظهار قيم "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" الأساسية المتمثلة في التميّز، والنزاهة، والشغف، والتعاون، والابتكار، والاحترام. الحائزون على جائزة "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" 2026 للمساهمين الرئيسيين هم:

"راشيل داروين" ، مدير أول، العلاقات العامة

"ديبورا فريدمان كاس"، حاصلة على درجة الدكتوراه ، مدير أول، عمليات المحتوى السريري

"روز جويس" ، مدير أول المشروعات، التعليم المستمر

"مارينا دارلين" ، منسّقة تنفيذية

خلال المؤتمر السنوي لـ "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" 2026 ، أعلنت "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" أيضًا عن الحاصلين على جوائز المحققين الشباب من مؤسسة "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" لعام 2026 والفئة الافتتاحية لـ زملاء أكاديمية مناصرة "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان". لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة صفحة الويب: NCCN.org/conference.

حول "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان"

"الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان®" (NCCN®) هي تحالف غير ربحي مراكز السرطانية الرائدة مخصص لرعاية المرضى والبحث والتعليم. "وتُكرِّس الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" جهودها لوضع معايير رعاية السرطان والوقاية منه وتحسين جودتها لتكون فعالة وعادلة ويسهل الوصول إليها؛ لتمكين جميع الناس من عيش حياة أفضل. تُقدِّم المبادئ التوجيهية للممارسات السريرية "للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" في الأورام (NCCN Guidelines®) توصيات شفافة ومعتمدة على الأدلة وقائمة على اتفاق الخبراء فيما يتعلق بعلاج السرطان والوقاية منه وخدمات الدعم؛ حيث تعد هي المعيار المعترف به للتوجيه السريري والسياسات بشأن إدارة علاج السرطان، وهي المبادئ التوجيهية للممارسة السريرية الأكثر شمولاً وتحديثًا بشكل متكرر والمتاحة في أي مجال من مجالات الطب. توفر "المبادئ التوجيهية للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان للمرضى" [NCCN Guidelines for Patients®] معلومات متخصصة عن علاج السرطان لتوعية المرضى ومقدمي الرعاية وتمكينهم من خلال الدعم المقدم من "مؤسسة "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" (NCCN Foundation®) وتقوم "الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان" أيضًا بالنهوض بالتعليم المستمر، والمبادرات العالمية، والسياسات، والتعاون البحثي والنشر في علم الأورام. يُرجى زيارة موقع الويب: NCCN.org لمزيد من المعلومات.

للتواصل الإعلامي:

Rachel Darwin

الهاتف: 267-622-6624

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2956542/NCCN_BoardAwards2026.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2956541/NCCN_Logo_Logo.jpg