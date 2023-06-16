Cylerian تتعاون مع CyberDisti لتوسيع وجودها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

مدينة جيرسي، نيوجيرسي، 16 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Cylerian (www.cylerian.com)، وهي منصة أمنية مدارة بالكامل، عن اتفاقية موزع مع CyberDisti Middle East LLC، (www.cyberdisti.com)، وهو موزع للقيمة المضافة يركز على الأمن السيبراني ومقره في دبي.

"نعتقد أن منصتنا هي الطريقة الأكثر ثراءً وفعالية من حيث التكلفة لتشغيل مركز العمليات الأمنية. تساعد مجموعتنا الشركات على تعزيز مجموعتها الأمنية وتوفير المال. تعمل شراكتنا الجديدة مع CyberDisti على تعزيز قدرتنا على إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن السيبراني وضمان وصول الشركات من جميع الأحجام وفي جميع المناطق إلى قدرات الأمن السيبراني من الجيل التالي. مع شبكة التوزيع الواسعة لـ CyberDisti، وخبرة الصناعة، والتفاني في التميز، نحن واثقون من أن هذا التعاون سيعزز إلى حد كبير وصولنا ورضا العملاء" هذا ما قاله Vijay Akasapu، الرئيس التنفيذي لشركة Cylerian.

نبذة عن Cylerian

تعمل Cylerian، التي لها مكاتب في جيرسي سيتي ونيوجيرسي وبنما سيتي وبنما، على تمكين الشركات من جميع الأحجام من الاستفادة من منصتها الموحدة السحابية لتلبية احتياجاتها الأمنية وقابلية الملاحظة والامتثال.

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