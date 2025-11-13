DataCamp تستحوذ على Optima الإماراتية وتطلق خدمة Classrooms المجانية لأول مرة في الشرق الأوسط

● Optima المنصة التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تنضم إلى DataCamp في ضوء تدفقات نقدية إيجابية تشهدها الشركة وتوقعات بتجاوز عائداتها السنوية 100 مليون دولار في 2026.

● يوسف صابر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Optima ، يعُيّن رئيسًا تنفيذيًا للذكاء الاصطناعي، ليقود عمليات DataCamp العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي من الإمارات.

● DataCamp تتيح وصولًا مجانيًا للمعلمين والطلبة وموظفي الحكومة في الإمارات إلى محتوى مختار من منصتها لأول مرة في الشرق الأوسط.

● جمعت شركة Optima تمويلاً بقيمة 1.1 مليون دولار من شركة COTU Ventures وعدد من المستثمرين الملائكيين البارزين، من بينهم مؤسسون ومديرون تنفيذيون من شركات Careem و Kitopi و Talabat و Docebo .

أعلنت اليوم DataCamp ، منصة الإنترنت التعليمية الرائدة المختصة ببناء مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، عن استحواذها على شركة Optima ، المنصة التعليمية القائمة في أساسها على الذكاء الاصطناعي والتي تتخذ من دبي مقرًا. ومن المقرر أن ينضم يوسف صابر، مؤسس Optima ورئيسها التنفيذي، إلى DataCamp في منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، على أن ينضم باقي موظفي الشركة إلى DataCamp بحسب الصفقة المبرمة بين الجانبين.

Jonathan Cornelissen, co-founder & CEO - DataCamp and Yusuf Saber, Chief AI Officer, DataCamp

وتُكيّف تجربة Optima التعليمية المبنية على الذكاء الاصطناعي نفسها تلقائيًا، حيث تُصمِّم وتيرة الدرس وتُشرح المفاهيم وتُقدم الملاحظات بطريقة مُلائمة للملف الشخصي لكل مُتعلّم. وتُستخدم منصتا Optima و DataCamp من قِبل علامات تكنولوجية بارزة في الشرق الأوسط، مثل "طلبات" و"كريم"، وشركات عملاقة مثل أبوظبي القابضة. وتجد هذه الشركات في المنصتين ما يساعدها على مُواكبة التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والمتطلبات المُتغيرة بسرعة في عالم البيانات والمؤثرة في القوى العاملة.

وتُشغّل تقنية Optima في الأصل مناهج دراسية رئيسة في منصة DataCamp ، ويمكن للمشتركين المميزين اختيار تجربة قائمة في الأساس على الذكاء الاصطناعي في العديد من الدورات المميزة المتاحة على المنصة. ومن المقرر دمج تقنية Optima في المزيد من أجزاء المنصة خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يعزز مكتبة DataCamp الحالية ومنهجها الدراسي الجديد.

وفي هذه المناسبة، قال يوسف صابر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Optima ، إن المنصة صُممت في دولة الإمارات لدمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في تجربة التعلم، بهدف التمكن من تعديل كل درس تلقائيًا ليناسب شخصية المتعلم وما لديه من معرفة مسبقة، وتهيئته للنجاح في اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي. وأضاف: "اتضح لنا منذ لقائنا الأول مع فريق DataCamp ، مدى التوافق بين رؤيتينا، وسوف تُتاح لنا فرصة إرساء معايير جديدة لطرق التعليم في الدولة عبر الإنترنت، من خلال دمج تجربة Optima التعليمية، القائمة في أساسها على الذكاء الاصطناعي، في منصة DataCamp العالمية، وإتاحة وصول مجاني لموظفي الحكومة والمعلمين والطلبة".

جمعت شركة Optima تمويلاً بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي، بدعم من شركة COTU Ventures ، إحدى أبرز شركات الاستثمار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، والمعروفة بسجلها الحافل في دعم مؤسسي الشركات الأكثر طموحًا في المنطقة. كما شارك عدد من المستثمرين البارزين، من بينهم مؤسسون ومديرون تنفيذيون من شركات مثل Careem و Kitopi و Talabat و Docebo .

الوصول المجاني لدورات البيانات والذكاء الاصطناعي ضروري لتطوير المهارات في دولة الإمارات

ترتكز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الساعية إلى ترسيخ ريادة الدولة في هذا المجال على تمكين المواهب الوطنية باعتبارها أساس بناء الاقتصاد المعرفي المستدام، وتهدف إلى تطوير قدرات الكفاءات الوطنية والمتميزة في مجالات التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، وصقل مهاراتهم وتعزيز بيئة تدعم ابتكاراتهم لقيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي، ومواكبة التقدم في العصر الرقمي بما يرسّخ مكانة الإمارات مركزًا عالمياً للذكاء الاصطناعي ووجهةً تستشرف المستقبل وتُسهم في صنعه.

ومن المقرر إطلاق خدمة Classrooms من DataCamp في دولة الإمارات لإتاحة المجال أمام المعلمين والطلبة للوصول مجانًا إلى مكتبة تضم أكثر من 500 دورة تدريبية تغطي عدة لغات برمجية، بينها Python ، و SQL ، و Power BI ، و Java ، إضافة إلى تقنيات تعلم الآلات، والحوسبة السحابية، وغيرها. كما ستتيح DataCamp دورة Intro to AI الشهيرة، التي تُعد مقدمة تمهيدية مهمة في الذكاء الاصطناعي، مجانًا لمدة ستة أشهر لجميع الموظفين والطلبة في حكومة دولة الإمارات.

طلب الشركات العالمية يُعزز نمو الأعمال

يتطلب الازدهار في الذكاء الاصطناعي مواصلة الشركات الاستثمار في تطوير مهارات موظفيها. وقد رسّخت DataCamp مكانتها بوصفها شركة رائدة في هذه السوق، من خلال إتاحة تجربة تعليمية تفاعلية وحديثة، تُغطي المفاهيم العامة والتدريب للعمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة. ومن شأن الاستحواذ على Optima أن يُضفي أهمية أكبر على DataCamp لدى الشركات الكبيرة التي تسعى إلى تمكين قوى العمل لديها من مواكبة المستقبل.

ويُسرّع استحواذ DataCamp على Optima في تعزيز ريادتها في السوق، في وقتٍ تشهد فيه الشركة حراكًا واضحًا؛ إذ تحقق تدفقات نقدية إيجابية، ويُتوقع أن تتجاوز إيراداتها المتكررة السنوية حاجز 100 مليون دولار قبل نهاية عام 2026. وتضم منصتها 18 مليون متدرب، منهم موظفون في 80% من الشركات المدرجة في قائمة "فورتشن 1000" لكبرى الشركات العالمية، كما أن لدى الشركة 6,000 عميل من الشركات ضمن نشاطها التجاري المزدهر الذي يشهد نموًا بمعدل سنوي يقارب 30%. وتخدم DataCamp بعضًا من أكبر الشركات في قطاع التكنولوجيا، مثل Google و Uber ، وقطاع المال، الذي يضم أكبر أربعة بنوك أمريكية، وقطاع تجارة التجزئة والتصنيع، مثل Nike و Stanley و Black & Decker ، وقطاع الصناعات الدوائية، مثل Roche و Pfizer ، وغيرها.

من ناحيته، قال جونثان كورنليسن، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة DataCamp ، إن شركته شرعت في طي صفحة التعلم الإلكتروني الذي يتسم بالتقليدية والجمود، مشيرًا إلى أن مجال البيانات والذكاء الاصطناعي "بات يتطور بوتيرة أسرع"، وأضاف: "تُركز DataCamp على التعلم الديناميكي المتمحور حول الإنسان، لمساعدة الأفراد والمؤسسات على النجاح في ظلّ التحديات الماثلة أمامهم. ومع انضمام فريق Optima إلى DataCamp ، أصبحنا مهيئين لوضع سبل مبتكرة توجه عبرها المؤسسات موظفيها في مسار التعلم والنمو".

نبذة عن DataCamp

تُعد DataCamp منصة تعليمية متخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي، تُساعد الشركات على تحقيق أفضل أداء في عالم يشهد تغيرات متسارعة. تدعم الشركة أكثر من 6,000 مؤسسة وشركة و18 مليون متعلم من خلال برامج تطوير مهارات عملية لجميع مستويات المهارات. كل الأنشطة التفاعلية التي تنظمها الشركة، من دورات تدريبية وتمارين ومشاريع، تُمكّن المتعلمين من وضع المعارف المكتسبة موضع التنفيذ بسرعة وثقة. يُقدّم منهج DataCamp تغطية شاملة ومتعمقة لجميع مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، سواءٌ كان الهدف تطوير مهارات القوى العاملة لدى الشركات الصغيرة أو الشركات العالمية الكبيرة، ما من شأنه تمكين المؤسسات من الريادة في مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي.

