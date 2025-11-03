Dematic تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض جلفود للتصنيع (Gulfood Manufacturing 2025)

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 3 نوفمبر / تشرين ثاني 2025PRNewswire/ -- أعلنت شركة Dematic، الرائدة عالميًا في مجال أتمتة سلاسل التوريد الذكية، عن مشاركتها في معرض جلفود للتصنيع 2025، المقرر إقامته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل. وستتواجد الشركة في قاعة زعبيل 2، الجناح رقم Z2-A73، حيث ستعرض مجموعة متكاملة من أحدث تقنيات الأتمتة والأنظمة المتكاملة المصممة لتلبية احتياجات المصنعين في قطاعات الأغذية والمشروبات بالمنطقة. ومن أبرز ما ستقدمه Dematic خلال مشاركتها نظامها المبتكر الجديد "Pallet Shuttle 4-Way"، الذي تم تصميمه لمساعدة الشركات العاملة في تصنيع الأغذية والمشروبات على تعزيز الكفاءة والمرونة وزيادة سعة التخزين.

وقد تم تطبيق نظام Pallet Shuttle 4-Way بنجاح في أسواق متعددة حول العالم، لدى شركات كبرى في قطاعات المشروبات والأدوية والتصنيع، حيث يقدم هذا الحل نهجًا مرنًا وقابلًا للتوسع لمختلف المؤسسات الراغبة في تحديث بنية مستودعاتها وتحضيرها للمستقبل.

وفي هذا السياق، قال Mithun Perinchery ، رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في Dematic : "مع تقلص المساحات المتاحة وارتفاع تكاليف بناء المستودعات، تركز العديد من الشركات على تحسين مواقعها الحالية. أصبح هناك طلب متزايد لتحقيق المزيد بموارد أقل، بسبب القيود المفروضة على المساحة ونقص الأيدي العاملة والضغوط المتزايدة للعمل بكفاءة أعلى. يساعد نظام Pallet Shuttle 4-Way على الاستفادة من المساحات الرأسية غير المستغلة، وزيادة سعة التخزين ومعدلات الإنتاج دون الحاجة إلى توسيع المساحة أو القوى العاملة."

ويتميز النظام برفوف تخزين عالية الكثافة لنقل الأحمال التي تصل إلى 2000 كجم لكل مستوى بشكل آلي. كما تدوم بطارياته الليثيوم من 6 إلى 8 ساعات، وتتيح مصاعد المنصات عمليات الإدخال والإخراج بسلاسة. وتضمن مجموعة من المستشعرات تعزيز السلامة من خلال رصد العوائق ومواقع المنصات والأحمال غير المتوازنة.

وتخدم عدة وحدات نقل كل مستوى، ما يسمح بالتكيف بسهولة مع متطلبات الإنتاج المختلفة. وبفضل تصميمه المعياري، يمكن للمشغلين إضافة رفوف أو وحدات نقل إضافية عند زيادة الطلب، ما يجعله حلًا مرنًا وجاهزًا للتوسع المستقبلي في العمليات.

ولا تقتصر قابلية استخدام نظام Pallet Shuttle 4-Way على المستودعات العادية فحسب، بل يمكن نشره أيضًا في البيئات المبردة والمجمدة حتى درجة −25 مئوية ، وهي مثالية للقطاعات الغذائية والمشروبات والصيدلانية. ويتكامل النظام بالكامل مع منصة إدارة المستودعات التابعة لـ Dematic ، حيث توفر رؤية فورية للمخزون وتكاملًا سلسًا مع أنظمة ERP و WMS ، مما يضمن تحكمًا كاملًا في تدفق المواد داخل المستودع.

يمكنكم زيارة جناح Dematic في معرض جلفود للتصنيع 2025، قاعة زعبيل 2، الجناح رقم Z2-A73 ، للاطلاع على نظام Pallet Shuttle 4-Way وغيره من الابتكارات التي تسهم في رسم مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية.

لمزيد من المعلومات حول Dematic ، قم بزيارة dematic.com أو تابعنا على LinkedIn أو Facebook ، أو Instagram .